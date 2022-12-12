‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تعميق التعاون في مجال الطاقة بين الصين والعرب ثمرة سيناريوهات النجاح المضمون

لقد أثمر تطور التعاون في مجال الطاقة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وهو أحد المكونات الرئيسية للشراكة الصينية العربية، إلى جانب تعميق العلاقة، عن العديد من الإنجازات مضمونة النجاح.

تستورد الصين سبعين بالمئة من امداداتها النفطية. حيث استوردت الصين 265 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية خلال عام 2021، وهو ما يمثل 51.6 بالمئة من الإجمالي الوطني.

ونفذت، حتى الآن، أكثر من 200 مشروع تعاون واسع النطاق في مجال الطاقة والبنية التحتية، وتعود تلك المشاريع بالفائدة على ما يقرب من 2 مليار شخص.

التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة الجديدة

تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأعلى معدل تعرض لأشعة الشمس في العالم، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر قاعدة للطاقة الكهروضوئية للرياح في العالم.

تسعى دول المنطقة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع طاقة جديدة واسعة النطاق. حيثُ أعادت المملكة العربية السعودية، في مارس الماضي، تأكيدها على التزامها لمدة خمس سنوات بتحويل نصف إجمالي طاقتها إلى مصادر متجددة بحلول عام 2030.

يُمكن لذلك أن يضع أساسًا قويًا للتعاون بين الصين والشرق الأوسط؛ حيث تهيمن الشركات الصينية على مراحل تصنيع الألواح الشمسية الرئيسية.

تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية. أما الأخيرة، فهي أهم مورد للطاقة للصين وأكبر شريك تجاري في منطقة غرب آسيا وأفريقيا.

حيثُ بلغ حجم التجارة بين البلدين، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، 87.31 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة 30.1 بالمئة على أساس سنوي.

صفقة الغاز الطبيعي المسال بين الصين وقطر لمدة 27 عامًا

وبالحديث عن مجال الطاقة، تعد قطر أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبينما كانت جميع الأنظار متجهة صوب حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 المُقام بتاريخ 21 نوفمبر، وقعت شركة الطاقة الصينية العملاقة سينوبك وشركة قطر للطاقة صفقة للغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عامًا، والتي ستزود شركة قطر للطاقة بموجبها شركة سينوبك بـ 4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

تُعد هذه الصفقة أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل في إطار مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، المتوقع إدخاله ضمن الإنتاج بحلول عام 2026.

صرح ما يونغ شنغ، رئيس شركة سينوبك، قائلًا: “ستساعد الصفقة الصين على تلبية متطلباتها من الغاز الطبيعي، إضافةً إلى تحسين هيكل الطاقة في الدولة”. كما أعرب الجانب القطري أيضًا عن رضاه بشأن هذه الصفة طويلة الأجل.

صنع في الصين… تتألق في “كأس العالم الأخضر”

قطر هي الدولة التي فيها “الماء أغلى ثمنًا من النفط”.

بدعم من الصين، قامت الدولة ببناء 15 صهريجًا كبيرًا لتخزين المياه في جميع أرجاءها، وذلك لضمان الأمن المائي خلال كأس العالم.

كما قد أنشأت شركة صينية محطة الطاقة الشمسية في الخرساة بقدرة 800 ميجاواط، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وذلك لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر، والمساهمة في “كأس العالم الأخضر”.

الرابط: https://news.cgtn.com/news/2022-12-09/Deepening-China-Arab-energy-cooperation-born-of-win-win-scenarios-1fCTLWmLTSE/index.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1965834/CGTN_Solar_Panels.jpg