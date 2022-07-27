شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تعهدت الصين وإندونيسيا بتعزيز مجتمع ذو مصير مشترك

وبسرعة مصممة لتبلغ 350 كيلومترًا في الساعة، سيقطع خط السكة الحديد المبني بالتكنولوجيا الصينية الرحلة بين جاكرتا وباندونج، رابع أكبر مدينة في البلاد، من أكثر من ثلاث ساعات إلى حوالي 40 دقيقة.

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بكين، عن أمله في أن تتقدم مشروعات التعاون الثنائي الرئيسية، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية عالية السرعة بين جاكرتا وباندونغ، بسلاسة. من ناحية أخرى، وصف ويدودو مشروع السكك الحديدية عالية السرعة بأنه علامة بارزة أخرى للصداقة الثنائية.

في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، حددت كل من الصين وإندونيسيا اتجاه بناء مجتمع صيني-إندونيسي مع مستقبل مشترك وصاغتا نمطًا جديدًا للعلاقات الثنائية يتميز بـ “الدفع الرباعي” للسياسة والاقتصاد والتعاون الثقافي والبحري.

وقال شي إن “الصين وإندونيسيا في مراحل تنمية متشابهة، وقد تداخلت المصالح بينهما، وتتبعان فلسفات مماثلة ومسارات التنمية، وتتشاركان في مستقبل وثيق الصلة”، مضيفا أن بناء مجتمع صيني إندونيسي ذو مستقبل مشترك هو الطموح والتوقعات المشتركة للشعبين.

وقال إن العلاقات الصينية الإندونيسية السليمة لا تخدم فقط المصالح المشتركة طويلة الأجل للبلدين ولكن لها أيضا آثار إيجابية وبعيدة المدى إقليميا وعالميا.

ويدودو هو أول رئيس دولة أجنبي يزور الصين بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والصين هي المحطة الأولى في رحلة ويدودو الأولى إلى شرق آسيا منذ الوباء.

علاقات مرنة ونابضة بالحياة

على الرغم من تفشي كوفيد-19 والشكوك المتزايدة، ترى الصين وإندونيسيا زخمًا لا يمكن إيقافه في تعاونهما وهما على استعداد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

كما ذكر شي في الاجتماع، أظهرت العلاقات الثنائية مرونة وحيوية كبيرين في السنوات الأخيرة. ظلت الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في عام 2021. وفقا لإحصاءات الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 124.3 مليار دولار، بمعدل نمو 58.4 في المائة سنويا.

تعكس مشاريع التعاون الرئيسية، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وباندونغ، وبرنامج المتنزهات المزدوجة للدولتين والممرات الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والترابط المتآزر للغاية بين مبادرة الحزام والطريق والاستراتيجية الوطنية لإندونيسيا. وبالتالي، ستؤدي مشاريع التعاون إلى نتائج مربحة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد والمنطقة الأوسع.

أصبح التعاون في مجال اللقاحات أيضًا علامة بارزة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تدعم الصين بنشاط إندونيسيا في بناء مركز لتصنيع لقاحات كوفيد-19. وسيساعد المركز بدوره على إطلاق لقاح في جنوب شرق آسيا.

وفي إشارة إلى أن البلدين مثال على الدول النامية الكبرى التي تسعى إلى القوة من خلال الوحدة والتعاون المربح للجانبين، أخبر شي أيضًا ويدودو أن الجانب الصيني على استعداد لتعزيز المزيد من نقاط النمو مع إندونيسيا، مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء.

المدخلات الآسيوية في الحوكمة العالمية

اعتبارًا من يونيو/حزيران، تم تحديد العديد من المنتديات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية رفيعة المستوى في الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين وإندونيسيا، لتبشر بلحظة آسيوية نظرًا لدورها في الحوكمة العالمية.

دعا الرئيس الصيني البلدين يوم الثلاثاء إلى الوقوف معا في تضامن، والوفاء بمسؤوليات الدول النامية الكبرى، واتباع التعددية الحقيقية، ودعم الإقليمية المنفتحة، والمساهمة بالحكمة الشرقية ومدخلات آسيا في تطوير الحوكمة العالمية.

في يونيو/حزيران، استضافت الصين قمة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (البريكس). في نونبر/تشرين الأول، من المقرر أن تستضيف إندونيسيا قمة مجموعة العشرين، وستستضيف كمبوديا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة، وستستضيف تايلاند اجتماع القادة الاقتصاديين لأبيك.

في مواجهة وضع دولي مضطرب، يتوقع المجتمع الدولي أن تلعب آسيا، أكبر اقتصاد قاري، والتي تمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، دورًا رائدًا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة و العالم بأسره.

في مواجهة التغيرات في العالم التي تتكشف بطرق لم يسبق لها مثيل، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، اللتين ساهمتا في نهج الصين للمضي قدمًا في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً ومعقولية وحظيا بدعم واسع النطاق و استجابة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الآسيوية.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية. وتشاطروا وجهة النظر القائلة بأنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لمحادثات السلام، ولعب دور بناء في تهدئة الوضع في أوكرانيا واستقرار النظام الاقتصادي العالمي، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة.