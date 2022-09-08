‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): لماذا تسرع الصين البحث عن التكنولوجيات الأساسية

أكمل تشن وزميله ليو يانغ من طاقم شنتشو-14 جميع المهام خارج المركبة التي استغرقت ست ساعات يوم الجمعة (2 شتنبر/أيلول)، وهو ما يمثل خامس عملية سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الصينية والأولى من وحدة مختبر Wentian التي تم إطلاقها حديثًا.

منذ عام 2020، نفذت الصين بنجاح سلسلة من رحلات الطيران، بما في ذلك الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية Tianhe ، ومركبة الفضاء المأهولة شنتشو-12 وشنتشو-13، ومركبة الشحن الفضائية تيانزهو-2 و تيانزهو-3، مما حقق تقدمًا ملحوظًا في برنامج الفضاء الصيني.

يسعى العلماء الصينيون على مدى العقد الماضي، إلى تحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأساسية مرددين دعوة الرئيس شي جين بينغ لبذل جهود حازمة لتحقيق إنجازات في التكنولوجيات الأساسية في المجالات الرئيسية وليس فقط في مجال الفضاء.

يوم الثلاثاء، شدد شي على تحسين نظام جديد لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الأساسية أثناء ترؤسه الاجتماع السابع والعشرين للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وأشار شي أنه يجب على الصين تحسين تخصيص موارد الابتكار على أساس الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وتعزيز القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية للبلاد، وتحسين القدرة المنهجية بشكل كبير لمعالجة المشكلات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وتنمية المزايا التنافسية واغتنام المبادرة الاستراتيجية في عدد المجالات المهمة.

إتقان التكنولوجيات الأساسية

قال شي خلال جولة تفقدية في معهد شيان للبصريات وميكانيكا الدقة في عام 2015: “لا يمكن شراء التكنولوجيات الأساسية أو الحصول عليها بطلب خدمة من الآخرين أو بالتسول”.

منذ عام 2012، سلط الرئيس الصيني الضوء على أهمية الابتكار العلمي وإتقان التكنولوجيا الأساسية. مستوحاة من شي، حقق عدد كبير من التكنولوجيات الأساسية إنجازات، حيث قطعت أشواطا كبيرة نحو الهدف الكبير المتمثل في أن تصبح الصين قوة عالمية رائدة في العلوم والتكنولوجيا.

البحث والتطوير في التكنولوجيات الأساسية يعالج الاحتياجات الوطنية الرئيسية. دعمت الحلول المتطورة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل جسر هونغ كونغ-تشوهاى-ماكاو وخط سكة حديد سيتشوان-التبت. يعد الاستخدام النظيف والفعال لموارد قاع البحار من النفط والغاز والفحم، فضلاً عن تطوير الجيل الجديد من التكنولوجيا النووية، أمرًا حيويًا لضمان أمن الطاقة الوطني.

خلال وباء كوفيد-19، حققت الصين عددًا من الإنجازات في مجال اللقاحات والأدوية وكواشف الاختبار. زاد عدد الأدوية الجديدة المعتمدة من الفئة الأولى في الصين من خمسة قبل عام 2012 إلى 79 حاليًا.

هناك أيضًا عدد من الإنجازات ذات التأثير العالمي. على سبيل المثال، قامت الصين بأول ملاحظة في العالم لتأثير هول الكمي ثلاثي الأبعاد والطي المتحكم به للجرافين بدقة على المستوى الذري، وطوّرت أول رقاقة حوسبة اندماجية غير متجانسة تشبه الدماغ في العالم “ Tianji “.

الانفتاح على نطاق أوسع على العالم

في العام الماضي، أعلنت الصين عن فتح التلسكوب الخاص بها الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها خمسمائة متر (FAST) ، وهو أكبر تلسكوب لاسلكي بفتحة كاملة وأكثرها حساسية، لجميع العلماء. حتى يونيو/حزيران، قدم التلسكوب الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها خمسمائة متر ( FAST ) خدمة المراقبة لـ 27 مشروعًا علميًا في 14 دولة حول العالم.

يعد افتتاح FAST أحد الأمثلة التي توضح أن الصين تعمل بجدية على توسيع دائرة الأصدقاء في العلوم والتكنولوجيا.

دعا شي في كلمة له في اجتماع جمع بين الجمعيات العامة لأعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة (CAE) ، والمؤتمر الوطني للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا ( CAST ) العام الماضي، عمال العلوم والتكنولوجيا الصينيين لتعزيز الانفتاح والثقة والتعاون مع مجتمع العلوم والتكنولوجيا الدولي، والمشاركة بنشاط في حل التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية، والسعي لتعزيز إنجازات العلم والابتكار التكنولوجي لإفادة المزيد من البلدان والشعوب.

وفقًا لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أقامت الصين علاقات تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع 161 دولة ومنطقة، ووقعت 115 اتفاقية حكومية دولية وانضمت إلى أكثر من 200 منظمة دولية وآلية متعددة الأطراف.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-07/Why-China-is-speeding-up-research-on-core-technologies-1d8h2b5F89a/index.html