‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مناهج جديدة: كيف تدفع الصين البحث والتطوير بشأن لقاح كوفيد-19 والتطعيم

وقد أصبحت هذه الاستراتيجية أكثر بروزًا حيث خففت الدولة من إجراءاتها ضد الفيروس، مما سيساعد في تحقيق التوازن بين السيطرة على الوباء وسبل العيش الاجتماعية.

يجب أن يتحول تركيز السياسات ضد كوفيد-19 من “تجنب انتشار العدوى” إلى “منع العدوى الشديدة”، وفقًا لما ذكره تشونغ نانشان، كبير المتخصصين الصينيين في علم الأوبئة وأمراض الجهاز التنفسي في مؤتمر طبي يوم 9 ديسمبر. وشدد على أن التطعيم الكامل يلعب دورًا مهمًا وسط الإجراءات المُحسَّنة التي تم تنفيذها مؤخرًا في البلاد.

قال تشونغ إن أفضل طريقة لتقوية جهاز المناعة لدى الناس ضد كوفيد-19 هي تلقي لقاح مختلف باعتباره اللقاح المعزز الثاني – الذي تم تطويره بأسلوب مختلف – للحصول على أقصى قدر من الحماية.

بدأ البحث والتطوير في وقت مبكر

طورت الصين أكثر من اثني عشر لقاحًا لكوفيد-19. وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير اللقاح بخمس أساليب مختلفة بما في ذلك اللقاح المعطل ولقاح ناقلات الفيروس ولقاح البروتين المؤتلف ولقاح الإنفلونزا الحي الموهّن ولقاح الحمض النووي.

بدأت الدولة في تطوير اللقاحات في وقت مبكر من بداية عام 2020 عندما نجحت في عزل أول سلالة من فيروس كورونا الجديد وسط الموجة الأولى من تفشي المرض. طرحت الدولة أول لقاح لكوفيد-19 للجمهور في ظل الاستخدام المشروط في 31 ديسمبر 2020، بعد أقل من عام من تفشي المرض.

بعد ثلاث سنوات من الجائحة، وافقت الصين على 13 لقاحًا لكوفيد-19، بما في ذلك خمسة لقاحات معطلة وخمسة لقاحات بروتين مؤتلف ولقاحين من لقاحات ناقلات الفيروس ولقاح إنفلونزاحي موهّن. فيما يتعلق بطريقة التطعيم، يكون 11 منها عن طريق الحقن، وواحد قابل للاستنشاق والآخر بخاخ أنفي.

صرح تشو تاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كانسينو بيولوجكس، أن اللقاح غير التقليدي القابل للاستنشاق وبخاخ الأنف يمثلان “محاكاة للعدوى الطبيعية”، حيث تسبب الدواء في توفير حماية نظامية شكّلت حاجزًا مناعيًا أولاً لمنع غزو الفيروس للجهاز التنفسي.

كانت اللقاحات المتعددة مفيدة حيث أطلقت الأمة حملتها للناس لتلقي اللقاح المعزز الثاني. ووفقًا للخطة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للصحة ( NHC ) في 13 ديسمبر 2022، فإن هناك ثمانية لقاحات مؤهلة في الخطة باعتبارها اللقاح المعزز الثاني لأنها أنواع مختلفة من اللقاحين المعطلين من سينوفارم وسينوفاك ولقاح مؤتلف واحد من كانسينو – والتي تلقاها غالبية الصينيين كخيارات تطعيم سابقة لهم.

وقال تشونغ في المؤتمر إن الحماية ضد كوفيد-19 “تم تعزيزها بشكل كبير” بعد النوعين المختلفين من اللقاحات.

خلال السنوات الثلاث، نفذت الصين عملية التطعيم بنجاح لحماية شعبها بدعم تطوير لقاح متقدم في حين تطور الفيروس جنبًا إلى جنب مع العديد من بدائله المتفشية في جميع أنحاء العالم.

حتى الآن، تمت الموافقة على ثلاثة من اللقاحات المطورة في الصين للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية ( WHO ). تمتلك الصين أيضًا أكثر خطط التلقيح للقاحات كوفيد-19 المطورة محليًا والتي تعتمد على الفيروس المعطل وناقل الفيروس والبروتين المؤتلف. حصل لقاح الحمض النووي الريبي المرسال ( mRNA ) ضد كوفيد-19 الذي طورته الصين على إذن لاستخدامه في حالات الطوارئ في إندونيسيا في شهر سبتمبر.

تعزيز تطعيم المسنين

تعمل الصين على تكثيف التطعيم بين كبار السن من أجل تعزيز الحماية تحسبًا لقدوم موجات من عدوى كوفيد-19 لأنهم معرضون لخطر الإصابة بأعراض حادة بمجرد الإصابة.

واعتبارًا من 28 نوفمبر 2022، تلقى 86 بالمائة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا التطعيم الكامل بينما أكمل حوالي 65 بالمائة فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا التطعيم الكامل. وهناك حوالي 25 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لم يتلقوا اللقاحات بعد.

قال شيا غانغ، المسؤول في الإدارة الوطنية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن الأسباب الكامنة وراء ذلك هي أن كبار السن يفتقرون إلى الوعي ولديهم مخاوف بشأن جرعات اللقاح.

أوضح تسينغ جونوي، رئيس فريق أبحاث وتطوير اللقاحات في اللجنة الوطنية للصحة في مقابلة أن: “لقاح كوفيد-19 الصيني آمن بنفس قدر أمان اللقاحات الأخرى الموجودة”، مضيفًا أن البيانات تظهر أن معدل ردود الفعل السلبية لدى كبار السن “يمكن أن يكون أقل قليلاً منه بين الشباب.”

أعطت الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يقرب من 3.46 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وقدمت أكثر من ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم.