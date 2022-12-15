‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): “مناهج جديدة”:  تستعد المستشفيات لإعطاء الأولوية لمرضى كوفيد-19

بكين، 15 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — لتكرار المبادئ التوجيهية الجديدة للصين للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، تعمل الحكومات المحلية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد على تحسين الخدمات الطبية وتخصيص الموارد الطبية لمواجهة الزيادة المحتملة في عدد المرضى وتقديم رعاية أفضل للمسنين والفئات الأكثر ضعفاً.

في 11 نونبر/تشرين الثاني، أعلنت البلاد عن 20 إجراءً جديدًا للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه. علاوة على ذلك، تم نشر 10 إجراءات جديدة أخرى في 7 شتنبر/أيلول لتحسين سياسة الصين للسيطرة على كوفيد-19.

تتطلب الإجراءات تعزيز الموارد الطبية لإعطاء الأولوية لمرضى كوفيد-19.

نظرًا لانتشار أحدث متغيرات أوميكرون بسرعة مع قابلية انتقال قوية، شهدت بعض المستشفيات في المدن الكبرى، بما في ذلك بكين وشانغهاي ووهان، أشخاصًا ينتظرون في طوابير لساعات لدخول عيادات الحمى.

لتجنب الذعر والضغط على الموارد الطبية، تعمل الحكومات المحلية والمستشفيات على ترقية المستشفيات المؤقتة الحالية، وإضافة أسرة العناية المركزة وتوزيع الموارد الطبية بشكل أفضل.

أقامت الصين مستشفيات مؤقتة لاستقبال وعلاج مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين توقف انتشار الفيروس عندهم. مع تخفيف إجراءات السيطرة والوقاية من كوفيد-19، تمت ترقية المزيد من المستشفيات المؤقتة وتحويلها إلى مستشفيات فرعية على مستوى المدينة بناءً على حجم سكان كل مدينة.

قال جياو ياهوي، المدير العام لمكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي في 9 دجنبر/كانون الأول، إن المستشفيات الفرعية المعينة ستعالج المرضى بدلاً من عزلهم فقط كما فعلت المستشفيات المتنقلة. وقالت أيضًا إن 10 في المائة من الأسرة في هذه المستشفيات ستتحول إلى أسرة وحدة العناية المركزة ( ICU ).

قال جياو: “هناك 138100 سرير لوحدة العناية المركزة في الصين، منها 106500 في مؤسسات طبية من الدرجة الأولى. في المتوسط، هناك 10 أسرّة لوحدة العناية المركزة لكل 100000 ألف شخص”.

قدم الخبراء أيضًا معلومات تثقيفية للجمهور حول الفيروس ويسألون المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة عدم التوجه إلى المستشفيات أو التشويش على رقم الطوارئ 120 للحفاظ على الموارد الطبية المتاحة للحالات الشديدة المحتملة.

بدأت العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بالفعل في تغيير نهجها.

قال لو وي، أخصائي المسالك البولية في مستشفى مقاطعة في تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، لشبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) إنه من المتوقع أن يتم قريبًا إيقاف المستشفى المؤقت الذي بناه مستشفى المقاطعة لفصل وعلاج مرضى كوفيد-19، إلى جانب تغييرات السياسة الوطنية.

وقال لو: “لم يكن من السهل على مئات المرضى والعاملين الطبيين أن يكونوا مقيدين في المستشفى المؤقت الذي أقيم في ضاحية بعيدة عن عائلاتهم”. “يكون الأمر صعبًا بشكل خاص عندما يبقون هناك لفترة أطول.”

قال لو إنه بدلاً من إبقاء المستشفى المؤقت مفتوحًا، سيعمل مستشفى المقاطعة بدلاً من ذلك على توسيع قسم علاج الحمى الحالي إلى منطقة مخصصة لمرضى كوفيد-19. يمكن أيضًا تعيين أطباء من الأقسام الأخرى لعلاج مرضاهم في هذه المنطقة، ولا يلزم الحجر الصحي المفرط.

قال لو إنه لن يُطلب من المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى إجراء اختبار كوفيد-19، وسيتم اختبار المرضى المسنين فقط بحثًا عن الفيروس، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لهم إذا كانت النتائج إيجابية.

كما أنشأت بكين عيادات جديدة للحمى وغرفًا استشارية أو وسعت القائمة الموجودة، مما يتطلب من جميع المستشفيات في المستوى الثاني والمؤسسات الطبية الأولية المؤهلة إنشاء عيادات للحمى.

في العديد من الأماكن، بما في ذلك بكين ومقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، فتحت العديد من المستشفيات خدمات خاصة عبر الإنترنت لعلاج كوفيد-19 حتى يتمكن المرضى الذين يعانون من الأعراض من الاستفسار عبر الإنترنت.

فتحت المستشفيات في شنغهاي قناة خاصة لاستقبال المرضى الذين كانت نتائج اختبار الحمض النووي أو اختبار المستضد غير طبيعية.

“لقد أنشأنا مناطق مختلفة ووفرنا قنوات مختلفة لمجموعات مختلفة من المرضى لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، سوف يتلقون العلاج في الوقت المناسب سواء كانت لديهم نتائج اختبار كوفيد-19 سلبية أم لا،” وقال ما شين، نائب رئيس مستشفى هواشان بجامعة فودان في شنغهاي، لمجموعة شنغهاي ميديا.