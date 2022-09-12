‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مهرجان منتصف الخريف 2022: عيد عائلي للصينيين في جميع أنحاء العالم

بكين، 12 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — يحتفل ملايين الأشخاص بمهرجان منتصف الخريف، المعروف أيضًا باسم مهرجان القمر، في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم القمري الصيني. هذا العام، يوافق اليوم 10 أيلول/سبتمبر.

لا يقتصر مهرجان منتصف الخريف على كونه مناسبة لم شمل الأسرة فقط. بل يتعلق الأمر أيضًا بمتعة الحصاد والرومانسية والانسجام بين البشر والطبيعة.

مهرجان منتصف الخريف عبارة عن توليفة من العادات الموسمية في الخريف، ومعظم عناصر المهرجان التي يتضمنها لها أصول قديمة. جزء أساسي من الاحتفال بالمهرجان هو عبادة القمر. في المجتمعات الزراعية القديمة، اعتقد الناس أن عملية القمر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج الزراعي والتغيرات الموسمية، لذلك أصبح مهرجان القمر نشاطًا طقوسيًا مهمًا.

منذ العصور القديمة، كان هناك العديد من الأساطير حول القمر في الصين. بالنسبة للصينيين، يرمز القمر إلى كونه مقدسًا ونقيًا ونبيلًا. وتم تسجيل أكثر من عشرات الآلاف من القصائد التي تصف القمر.

هناك العديد من القصص الشيقة التي تشرح أصل المهرجان. قصة “تشينج وهو ياي” هي القصة الأكثر قبولًا من قبل الشعب الصيني. في غابر الزمن كانت هناك سيدة جميلة اسمها تشينج، كان زوجها راميًا شجاعًا، هو ياي. لكنها في يوم من الأيام شربت زجاجة من الإكسير جعلتها خالدة لتفي بتعليمات زوجها بالحفاظ على سلامتها. ثم انفصلت عن زوجها الحبيب، وحلقت في السماء، وهبطت أخيرًا على سطح القمر، حيث تعيش حتى يومنا هذا.

في العصر الحديث، تطور المهرجان إلى الحد الذي أصبح فيه تناول كعك القمر عادة في سائر أرجاء الصين. تتميز العادات الشعبية بسلسلة من الأنشطة الاحتفالية مثل مشاهدة القمر مع العائلات، والتخمين في ألغاز الفانوس، وحمل الفوانيس ذات الإضاءة الزاهية، وأداء رقصات التنين والأسد وأكثر من ذلك.

مهرجان منتصف الخريف في مجموعة الإعلام الصينية

وإذ تنظمه مجموعة الإعلام الصينية، بدأ الحفل السنوي، المعروف أيضًا باسم “شيوان” باللغة الصينية، في الساعة 8 مساءً بتوقيت بكين في 10 أيلول/سبتمبر واستمر أكثر من ساعتين، حيث قدم روعة إبداعية وممتازة للجمهور من جميع أنحاء العالم.

تم تقسيم الحفل إلى ثلاثة فصول، إذ بدأ بأوبرا كونكو وبينغتان (فن الأداء الموسيقي / الشفهي الإقليمي). وقدم عرضا فريدا من نوعه “مهرجان منتصف الخريف على غرار سوتشو” مع الخصائص الثقافية لبلدات الواجهة البحرية جنوب نهر اليانغتسي.

وتميز الحفل بممثلي كل النجوم. في حديقة بحيرة جيانغ في زانغجغانغ بمقاطعة جيانكسو، الموقع الرئيسي، قدم النجوم الصينيون بمن فيهم لي يوغانغ وهونغ لينغ ونا ينغ أنماطًا مختلفة من الأغاني. من بين الأغاني العديدة التي تحمل موضوعات القمر، كانت هناك ترجمة جديدة للشعر الصيني التقليدي لكبار شعراء الماضي.

قضى رواد الفضاء شنتشو -14 تشن دونغ وليو يانغ وكاي زوزهي أول “مهرجان منتصف الخريف في الفضاء” على الإطلاق في محطة الفضاء الصينية. سجل رواد الفضاء الثلاثة مقطع فيديو حصريًا للحفل، وأرسلوا أمنياتهم في منتصف الخريف و “نجمة محظوظة” إلى الشعب الصيني في جميع أنحاء العالم.

كحدث سنوي يوحد الشعب الصيني في جميع أنحاء العالم، اجتذب مهرجان منتصف الخريف في مجموعة الإعلام الصينية اهتمامًا واسع النطاق من وسائل الإعلام المحلية والدولية منذ الإعلان الرسمي عنها.

Over the Moon – عرض مباشر لمهرجان منتصف الخريف لشبكة سي جي تي أن

في يوم المهرجان، قدمت شبكة سي جي تي أن أيضًا “ Over the Moon وهو برنامج حي لاحتفال مهرجان منتصف الخريف للجمهور العالمي لإبراز حيوية وسحر الثقافة الصينية التقليدية من الساعة 4 مساءً. حتى 10 مساءً.

ضم العرض المباشر سلسلة من البرامج المميزة بما في ذلك The Chat Room ونسخة منتصف الخريف من VIBE وحفل منتصف الخريف Night في دونهوانغ واحتفال منتصف الخريف من مجموعة الإعلام الصينية.

منذ آلاف السنين، كان البدر ولم الشمل هما الموضوعان الثابتان لمهرجان منتصف الخريف، فضلا عن احتساء الشاي، وتلاوة القصائد، والحديث عن التقاليد المختلفة في مختلف البلدان، والاستمتاع بـ “القمر” وحتى التفاعل مع “أرنب اليشم” في المشهد الافتراضي XR والسفر عبر العصور القديمة والحديثة للاحتفال بالمهرجان. تضمن العرض الحي الذي استمر ست ساعات بعضًا من أفضل برامج ومقاطع الفيديو الخاصة بمهرجان منتصف الخريف التي أنتجتها سي جي تي أن والتكنولوجيا السمعية والبصرية المتقدمة.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-10/2022-Mid-Autumn-Festival-Gala-A-family-feast-for-Chinese-worldwide-1ddwAiyY0sU/index.html