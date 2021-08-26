شراكة بين ماكجرو هيل والمدارس القومية للغات لتع زيز التعلم الرقمي ونجاح الطلاب

المدرسة القومية للغات توقع اتفاقية ترخيص المحتوي وتكنولوجيا التعلم الإلكتروني من مؤسسة ماكجرو هيل التعليمية من خلال منصات التعلم التكيفي، بما في ذلك ConnectEd ، وOpen Learning.

الإسكندرية، مصر، 26/أغسطس/2021/ PRNewswire/– ستتيح الاتفاقية الجديدة بين المدارس القومية للغات ومؤسسة ماكجرو هيل المحتوى الرقمي المتطور وأحدث تكنولوجيا التعلم لما يزيد عن 900 طالب عبر حرمي المدرسة في مصر.

لسنوات كانت ماكجرو هيل شريكًا تعليميًا استراتيجيا للمدرسة القومية للغات. وقررت كلا المؤسستان تعزيز هذه الشراكة وتعميقها بتوقيع اتفاقية متعددة السنوات،تهدف إلى تقديم تجربة تعلم شخصية لطلاب المدرسة من خلال منصات التعليم التكيفي القائمة على الصناعة التابعة لمؤسسة ماكجرو هيل، بما في ذلك منصتى ConnectEd ، وOpen Learning

أيضًا، سوف يتمكن المعلمون في المدارس القومية بناءاً غلىى هذه الاتفاقية من الاستفادة من LINCspring، وهي منصة التدريب والتعلم الاحترافي الحائزةعلى جوائز عديدة والتي تقدم تدريباً شاملاً وشخصياً للمعلمين.

وُقعت الاتفاقية في أحد الفعاليات التي أقيمت في حرم مدرسة أبيس القومية للغات بحضور مديرة المدارس، أ.عزة عبد الناصر، وناظر المدرسة، أ. إسراء ضرغام، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من ماكجرو هيل، والمكتبة الإنجليزية الحديثة، الشريك المتميزلخدمات ماكجرو هيل في مصر، والذي لعب دورًا فعالًا في إتمام هذا الاتفاق.

صرحت الأستاذة/ عزة عبد الناصر، مديرة المدارس القومية قائلة “منحنا التوسع الأخير قدرة فريدة على تقديم تعليم دولي لطلابنا على نطاق أوسع”، “نعتبر ذلك الأمر فرصة للمزيد من تطوير خطتنا الأساسية، وإتاحة تجربة تعليمية أكثر تكيفًا لطلابنا، وقد منحتنا ماكجروهيل، لا سيما منصات ConnectEd ، وOpen Learning ،الأدوات اللازمة لتنفيذ ذلك مع ضمان إتاحة أكثر الأدوات التكنولوجية تطوراً لطلابنا. وتُعد التكنولوجية التكيفية للمنصة أساسًا ومحورًا رئيسيًا ساعد معلمينا على تهيئة تجارب تعليمية فردية قريبة لطلابهم، مع إشراكهم في الأدوات الذي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم العملية”،

وذكرت نانيس خليل، المدير الإقليمي لشرق المتوسط في ماكجرو هيل “نفخر بتعميق علاقتنا مع المدارس القومية للغات، والتي لعبت دورًا رائدًا في توفير تعليم متميز في الإسكندرية على مدار ستون عاماً” “فقد حفزت رؤيتنا المشتركة للمستقبل الرقمي مع الرغبة في تحسين نواتج التعلم للطلاب على جميع المستويات قدرتنا على تقديم نظام تعليمي يساعد الطلاب على التفوق في حياتهم المهنية المستقبلية”.

ماكغرو هيل هي شركة علوم تعليمية تقدم خبرات تعلم تكيَفي ومستقل تهدف لمخرجات و نواتج أفضل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمهنيين. نحن معنيون بالعدالة التعليمية من خلال تقديم حلولاً في متناول الطلاب تدعم نجاحهم تعليمياً وتساعدهم على بناء حياة أفضل. يقع المقر الرئيسي لشركة ماكغرو هيل في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في جميع أنحاء أميركا الشمالية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وتتوفر حلولها التعليمية لمرحلة ما قبل الحضانة إلى الصف 12 والتعليم العالي والمهنيين وغيرهم بأكثر من 75 لغة. زورونا على mheducation.co.uk أو وزورونا على mheducation.co.uk أو على فيسبوك, إنستاغرام, لنكدن أو تويتر.

المدارس القومية للغات المدرسة القومية للغات مؤسسة تعليمية تتمتع بتاريخ وتراث أصيل داخل المجتمع السكندري، وتُعد واحدة من أوائل المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها للطلاب في الإسكندرية. وتركز مهمة المدرسة على تزويد الطلاب بتعليم فائق الجودة في ظل بيئة داعمة وآمنة تدعم بناء الشخصية، واللإلهام، والحافز على التفوق. وتسعى المدارس القومية للغات لمساعدة الطلاب في تطوير المهارات اللازمة ليصبحوا أعضاء مسؤولين ومنتجين على الصعيدين المحلي والعالمي.

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