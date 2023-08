شراكة جديدة في قطاع الضيافة في الغابون

من بين المشاريع التي سيتم تحليلها كجزء من هذا التعاون هو مجمع الفنادق الراقي في المنطقة الشمالية من موقع باي دي روي (Baie des Rois)، والذي يخدم الاحتياجات المتزايدة التي تم تحديدها فيما يتعلق بالتخطيط المدني، وسياحة الأعمال والترفيه، وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين الذين يبحثون عن تجارب محلية فريدة حيث يتميز الفندق المبتكر من الناحية المعمارية والبيئية بمواد مستدامة، ومعالجة المياه، واستخدام الطاقة الخضراء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

“باي دي روي” هو جزء من برنامج التنمية المدنية لمنطقة الاستثمار الخاصة في باي دي روي، بقيادة الواجهة البحرية لبطل النصر. وتماشيًا مع خطة تسريع التحول (PAT)، يهدف باي دي روي إلى أن يصبح مركزًا استثنائيًا يلبي معايير مدينة مستدامة ومبتكرة ومنخفضة الكربون، حيث يقع على الواجهة البحرية في ليبرفيل، ويتميز باستخدامه المختلط للعقارات والمساحات التجارية للسكان المحليين.

صرح السيد أكيم محمد داودة، الرئيس التنفيذي للصندوق الغابوني للاستثمار الاستراتيجي، قائلاً: “هذا المشروع هو جزء من استراتيجيتنا الشاملة لتطوير البنى الأساسية المستدامة على أساس تثمين رأس المال الطبيعي، حيث إن بناء مجمع فنادق صديق للبيئة سيعرض الحلول منخفضة الكربون في الغابون”.

أعلن السيد إيمانويل إدان، الرئيس التنفيذي للواجهة البحرية لبطل النصر، قائلاً: “توضح الشراكة مع كاسادا بشكل فعال الفرص الاستثمارية التي يوفرها باي دي روي. وتساهم منطقة التطوير هذه في التأثير الاقتصادي والنمو السياحي للعاصمة الغابونية”.

وعلق السيد أوليفيير جرانيت والسيد ديفيد داميبا، الشريكان الإداريان في كاسادا كابيتال مانجمنت، قائلين: “يسعدنا أن نتشارك مع الصندوق الغابوني للاستثمار الاستراتيجي والشركات التابعة له. ويعتبر باي دي روي مشروعًا طموحًا ورائعًا حيث إنه يوضح مرة أخرى خبرتنا ودورنا كشريك مفضل للكيانات السيادية لتنفيذ مشاريع مجمعة. وإن قدرتنا على تحليل مشاريع بهذا الحجم وتحركنا الفعال من حيث الهيكلة المالية يُمكّننا من إيجاد الحل المناسب لهذا المشروع الرائد في الغابون. علاوة على ذلك، من خلال هذا المشروع، نهدف إلى وضع معيار جديد للتنمية المستدامة في الغابون، بما يتماشى مع مبادرات الدولة لمعالجة تغير المناخ”.|

حول FGIS

صندوق الاستثمار الاستراتيجي الجابوني (FGIS) هو الوكيل الحصري لصندوق السيادة لجمهورية الجابون (FSRG) والأصول غير المخصصة في محفظة الدولة الجابونية. يستثمر الصندوق في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، بهدف خلق رخاء مشترك لشعب الجابون والأجيال القادمة. كأداة استثمارية مالية لجمهورية الجابون، يدعم الصندوق العمل الحكومي من خلال الاستثمار في أربعة قطاعات استراتيجية: تمويل البنية التحتية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الإقليمية، ودعم القطاعات الاجتماعية. كما يعمل FGIS كوكيل حصري مسؤول عن تسويق رصيد الكربون الخاص بجمهورية الجابون كجزء من مكافحة التغير المناخي.

www.fgis-gabon.com

حول FMCT

تأسست في عام 2015، فاصل البحرية شامب تريومفال (FMCT) هي الشركة التابعة لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الجابوني (FGIS) المكرسة للتنمية المستدامة للأراضي الجابونية من أجل السكان والأجيال المستقبلية. تتماشى الشركة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وهي المسؤولة عن تصميم وتطوير مشاريع البنية التحتية الحضرية والمرافق والعقارات، بشكل ملحوظ في موقع بايي ديه روا. في عام 2023، حصلت بايي ديه روا على جائزتين رئيسيتين، بما في ذلك أفضل مشروع للبنية التحتية المستدامة لنهجها المسؤول تجاه البيئة في منتدى وجوائز استثمارات إفريقيا (AIFA) وأفضل تطوير ميجا جديد في السوق الدولي للمحترفين في قطاع العقارات (MIPIM Awards).

www.fmct-gabon.com

حول LGR

Luxury Green Resorts (LGR) هي شركة سياحية تهدف إلى إحياء صناعة السياحة في الجابون مع الترويج لتراث البلاد الطبيعي. تلتزم LGR بالحفاظ على هذا التراث من خلال مشاريع تنفذ بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والمشغلين التقنيين والمجتمع المدني والمجتمعات. www.luxurygreen-resorts.com

حول Kasada

Kasada هي منصة استثمارية مستقلة لرأس المال الخاص في قطاع العقارات تعنى بالضيافة في أفريقيا، وتتلقى الاستشارات من Kasada Capital Management، جزء من مجموعة Kasada. تم إطلاق الشركة بدعم من سلطة استثمار قطر، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، ومجموعة أكور، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالميًا. تتخذ استراتيجية Kasada في جميع القطاعات، من الاقتصادية إلى الفاخرة، وتستهدف كل من المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة. يتم تشغيل فنادق Kasada تحت مظلة مجموعة أكور العديدة من العلامات التجارية العالمية المشهورة. من خلال الاستثمار في منطقة توفر فرص نمو قوية، تهدف Kasada إلى تحقيق عوائد جذابة ومعدلة بالمخاطر للمستثمرين وتأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصادات المحلية. في أبريل 2019، أقامت Kasada إغلاقًا لصندوقها الأول، صندوق ضيافة Kasada L.P.، بالتزامات رأس المال تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات:

تفضل بزيارة الموقع www.kasada.com ومتابعتنا على LinkedIn.