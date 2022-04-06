‫ شراكة كل من شركة Visa و PopID لإطلاق تقنية الدفع بواسطة التحقق من الوجه في الشرق الأوسط

· خطط لبدء العمل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية من خلال مشروع مشترك مع دبي القابضة Dubai Holding مجموعة الاستثمار العالمي

باسادينا، كاليفورنيا ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت كل من PopID ، وهي خدمة مصادقة المستخدم، و Visa (NYSE:V) ، الشركة الرائدة عالميا في مجال الدفع الرقمي، عن شراكة للتعاون في إطلاق قبول الدفع بالتحقق من الوجه في منطقة الشرق الأوسط. الهدف من هذه الشراكة هو تزويد حاملي البطاقات بطرق دفع جديدة وآمنة ومبتكرة.

المشغلون الأوائل الذين سيرحبون بِـ PopPay (حل PopID للدفع البيومتري بالتعرف على الوجه) في السوق هم Costa Coffee و MMI وسلسلة البقالة Géant ، بالإضافة إلى Cove Beach في كل من سيزار بالاس و حلبة كوكاكولا بدبي، وكلاهما ينتميان إلى محفظة دبي القابضة Dubai Holding ، شركة الاستثمار العالمية المتنوعة والتي مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وقعت PopID مؤخرا اتفاقية مع دبي القابضة Dubai Holding لتأسيس مشروع مشترك قريبا من شأنه دعم إطلاق PopPay في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى اختيار الأعمال التجارية التقليدية في دبي القابضة Dubai Holding التي تتبنى نظام PopPay كطريقة جديدة لقبول الدفع.

خلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستنشر دبي القابضة خدمة PopPay في بعض أصولها عبر وجهاتها ومعالمها السياحية الرائدة، والتي سيتبعها اعتماد تقنية الدفع عبر النظام البيئي الأوسع لدبي القابضة Dubai Holding ومن خلال الشركاء في أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفقا لِ وحدة الخبراء الاقتصاديين ،يعتقد 85٪ من المديرين التنفيذيين أنه سيتم استخدام المؤشرات الحيوية للمصادقة على الغالبية العظمى من المدفوعات في السنوات العشر القادمة. قال أكشاي تشوبرا Akshay Chopra ، رئيس قسم الابتكار والتصميم في Visa CEMEA : “يعتبر الدفع البيومتري بواسطة التعرف على الوجه في طليعة ابتكارات الدفع، حيث توفر لحاملي البطاقات طريقة سريعة وسلسة والأهم من ذلك أنها آمنة للمصادقة وإجراء الدفع”. “من خلال شبكة شركائنا، لاحظنا اهتمامهم المتزايد في إنشاء لحظات الدفع بواسطة التعرف على الوجه والمؤشرات الحيوية الجديدة. من خلال هذه الشراكة مع PopPay ، نحن حريصون على مساعدة العملاء على طرح إمكانات الدفع البيومتري بشكل أسرع وبنجاح أكبر “.

في إطار التحالف مع Visa ، ستتم دعوة المصارف المصدرة للانضمام إلى المنصة ومنح عملائها القدرة على ربط الوؤشرات الحيوية للوجه ببطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم للدفع؛ وستتاح الفرصة للمصارف المستحوذة لتوزيع محطات الدفع بواسطة التعرف على الوجه الخاصة بشركة PopID على الأعمال التجارية التقليدية. قال جون ميلر John Miller ، الرئيس التنفيذي لـ PopID : “نتوقع أن يصبح الدفع بواسطة التعرف على الوجه هو المعيار العالمي للمدفوعات، ونحن مصممون على جعل PopPay العلامة التجارية الاستهلاكية التي يستخدمها ويثق بها الناس في جميع أنحاء العالم”.

خلال سنة 2022، ستتطلع المنصة إلى توسيع نطاقها عبر منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكة مع التجار الرئيسيين لتوفير تقنية الدفع الرائدة هذه للمستهلكين. يأتي هذا الانتشار الدولي الثاني بعد إطلاق PopPay Japan من خلال مشروع مشترك مع شركة تابعة لشركة SoftBank Corp .

حول شركة PopID

توفر شركة PopID نظاما أساسيا موثوقا وآمنا يمكّن الشركات من منح عملائها وموظفيها خيار مصادقة هويتهم باستخدام تقنية التحقق من الوجه المتقدمة.

حول شركة Visa

Visa Inc. (NYSE:V) هي الشركة الرائدة عالميا في مجال الدفع الرقمي. مهمتنا هي ربط العالم من خلال شبكة الدفع الأكثر ابتكارا وموثوقية وأمانا – لتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. توفر VisaNet ، شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، مدفوعات آمنة وموثوقة حول العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65000 رسالة معاملة في الثانية. يُعد تركيز الشركة الدؤوب على الابتكار حافزا للنمو السريع للتجارة المتصلة على أي جهاز، وقوة دافعة وراء حلم مستقبل غير نقدي للجميع في كل مكان. مع انتقال العالم من التناظرية إلى الرقمية، تطبق Visa علامتنا التجارية ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا وحجمنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة About Visa و @ VisaNews .

حول دبي القابضة Dubai Holding

دبي القابضة Dubai Holding ،شركة استثمارية عالمية متنوعة تعمل في أكثر من 13 دولة ويعمل بها أكثر من 20.000 شخص. تأسست دبي القابضة Dubai Holding سنة 2004، حيث تلامس حياة الملايين من سكان دبي وزوارها من خلال محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها عن 130 مليار درهم إماراتي من الأصول التي تدعم التنوع والنمو المستدام لاقتصاد دبي عبر 10 قطاعات رئيسية: العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والبيع بالتجزئة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والعلوم.

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