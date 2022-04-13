Press Release

‫شراكة “يوني أثينا-UCAM إسبانيا” تدخل عامها الثاني مع أكثر من 230 عملية التحاق دراسي

|

أوكسفورد، إنجلترا, 13 أبريل / نيسان 2022– /PRNewswire/ شهدت الشراكة بين يوني أثينا (UniAhena) -وهي إحدى منصات تكنولوجيا التعليم الرائدة- وجامعة سان أنطونيو الكاثوليكية (UCAM) بإسبانيا مؤخرًا مرور عامين عليها مع أكثر من 230 دارسًا مسجلاً في برامج تعليمية متنوعة. وكان الهدف هو نقل المهارات المرغوبة إلى الدارسين من أجل مساعدتهم في التأقلم مع البيئة القاسية لمكان العمل والظهور كرواد في مجالاتهم الخاصة.

وكانت برامج مثل ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي-تحليلات الأعمال، ودكتوراه إدارة الأعمال، والدكتوراه المتكاملة في إدارة الأعمال هي البرامج التي تم تقديمها بالشراكة مع UCAM . وقد أصبحت ذات شعبية كبيرة بين الدارسين، كما أن الدرجات العلمية معترف بها عالميًا.

وقد أوجدت هذه الشراكة المعرفية فرصًا تعليمية للمهنيين الذين يرغبون في الارتقاء بمهاراتهم من أجل تعجيل حياتهم المهنية دون أخذ قسط من الراحة. جميع الدورات التدريبية بنسبة 100٪ موجودة على الإنترنت. ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم، وتُوفِّر دعم المُعلِّم الشخصي. ويتسم نموذج التعلم بالسهولة الشديدة، والجدول الزمني مرن، مما يتيح للدارس الاستذكار بوتيرته الخاصة، وتحقيق التوازن بين الواجبات الأكاديمية والمسؤوليات الأخرى.

كما يمكن إكمال هذه البرامج في فترة زمنية أقصر من الدورات التقليدية لماجستير إدارة الأعمال ودكتوراه إدارة الأعمال. ومع كونها ذات تكلفة معقولة للغاية، فهي تساعد على تخفيف عبء تكاليف التعليم الباهظة المرتبطة ببرامج ماجستير إدارة الأعمال ودكتوراه إدارة الأعمال. ويدفع الدارس التكاليف بحسب تقدمه في الدورة.

تحتل جامعة UCAM أعلى تصنيف في أوروبا، كما تُعَد من بين أفضل 10 جامعات قام طلابها بتقييمها وفقًا لتصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي لجامعات العالم لعام 2021 ( The Times Higher Education World University Rankings 2021 ). وهي معتمدة أيضّا من قِبَل وزارة التعليم، وإسبانيا، والوكالة الوطنية لتقييم الجودة والاعتماد ( (ANECA ، كما أنها عضو في الشبكة الأوروبية لتوكيد الجودة ( (ENQA ، وشبكة Universia ، ورابطة الجامعات الأوروبية ( EUA ).

يقول السيد فيروز ثيرينيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ويستفورد التعليمية ( (Westford Education Group ، “لقد كانت تجربة مثمرة للغاية التعاون مع UCAM التي جذبت دوراتها التدريبية حشودًا من الطلاب من خلفيات ومناطق جغرافية مختلفة. نحن بمثابة حاضنة لأحلام دارسينا وتطلعاتهم. وستساعدنا العلاقة المستدامة والطويلة الأمد على تقديم الدورات التدريبية التي يشتد الطلب عليها من أجل تمهيد الطريق لمهنيين العصر الجديد”.

وقال السيد إرنستو جارسيا رودريجيز، مدير الشراكة المؤسسية، في جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية، “في عام 2022، قمنا بالمشاركة في معسكر Westford Research Boot Camp البحثي، ونعمل حاليًا على مشروع بحثي جديد مصمَّم ليس فقط من أجل بناء مجتمعًا عالميًا من الطلاب، بل أيضًا من أجل استكشاف طرق وتقنيات التعلم الجديدة. وسيساعد هذا في إيجاد طرق تعاونية جديدة من أجل تعزيز علاقتنا الرائعة. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لكي نشكر ونهنئ يوني شركة أثينا، متمنين لهم علاقة مثمرة، وناجحة، وطويلة الأمد مع UCAM “.

واليوم، فإن يوني أثينا هي منصة خدمات تعليمية عالمية مخصصة لتوفير تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وحتى الولايات المتحدة. وتشمل برامجها الأكاديمية درجات وشهادات الدكتوراه والماجستير من الجامعات الأعلى تصنيفًا وشهادات مهنية من هيئات شهيرة. كما تقوم بالاستفادة من التكنولوجيا لجعل تجربة الدارس بمثابة تجربة سهلة وغنية.

لمزيد من المعلومات عن منصة UniAthena ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني https://uniathena.com .

حول شركة أثينا جلوبال إديوكيشن:

أثينا جلوبال إديوكيشن أو أثينا للتعليم العالمي ( Athena Global Education ) عبارة عن مزود خدمات تعليمية عبر الإنترنت يُقدِّم برامج الماجستير، والدكتوراه، والدورات القصيرة بنظام الساعات المعتمدة بوتيرة دراسية ذاتية بالتعاون مع الجامعات الأوروبية وهيئات المؤهلات المهنية المرموقة. “أثينا” هي أحدث شركة لمجموعة ويستفورد التعليمية، وهي مجموعة متخصصة في تقديم خدمات التعليم العالي منذ عام 2009.