شركاء بيزنس كونكت يتعاونون مع حكومة بوروندي في توفير المياه النظيفة لكل مواطن

بيزنس كونكت تتعاون مع أمازي ووتر ودولة بوروندي في تمويل اختبار المُرشَّح المنزلي VF100

غراند رابيدز، ميشيغان، 18 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — نالت Business Connect (بيزنس كونكت)، وهي إحدى المؤسسات الاجتماعية الملتزمة بتوفير سبل الحصول على المياه النظيفة والآمنة للمواطنين في جنوب الكرة الأرضية بسهولة وبتكلفة زهيدة، مؤخرًا على شهادة عالمية من منظمة الصحة العالمية (WHO) لمرشّحها المنزلي VF100. تتعاون بيزنس كونكت مع أمازي ووتر (Amazi Water) تعاونًا وثيقًا مع حكومة بوروندي لتوفير المياه النظيفة لكل أفراد مجتمع بوروندي.

بوروندي هي دولة صغيرة في شرق إفريقيا تقع عند بداية نهر النيل. تتمثل مهمة البلاد في وضع استراتيجية وطنية للمياه تهدف إلى توفير سبل الحصول المستدام على المياه النظيفة لجميع أفراد المجتمع البوروندي بحلول نهاية عام 2028.

صرَّح دارين فاي، المدير العالمي لمؤسسة بيزنس كونكت: “إن VF100 ليس مرشَّحًا جديدًا، ولكن حتى يتسنى تحقيق هدف بوروندي وضمان توفير مُرشَّح عالي الجودة على هذا النطاق الواسع، فقد أردنا إجراء المزيد من الاختبارات من خلال منظمة الصحة العالمية. نلتزم ببث روح الأمل من خلال الأعمال التجارية ونفخر بأن نكون جزءًا من الحل لبوروندي”.

يعد المُرشَّح المنزلي VF100 أول مُرشَّح غشائي من نوعه مصنوع من الألياف المجوفة تعتمده منظمة الصحة العالمية وقد أثر بالفعل على أكثر من 3 مليون شخص على مستوى العالم قبل هذا التأهيل. يشهد اختبار منظمة الصحة العالمية أن المُرشَّح يفوق معايير الحماية المستهدفة لتوفير مياه نظيفة وآمنة. وبعد إجراء المزيد من الاختبارات من منظمة الصحة العالمية، فقد مُنِح المُرشَّح شهادة إضافية تفيد بفعاليته مع المياه العكرة التي لا تتلقاها علاجات الحماية المستهدفة الأخرى.

يحتوي مُرشَّح VF100 على العديد من التطبيقات بما في ذلك الاستخدام على الدلاء والحقائب والثلاجات والحنفيات وزجاجات المياه. ويكمن الغرض من هذا المُرشَّح في إزالة الملوثات مثل البكتيريا والأوليات من الماء ويمكن أن يدوم لسنوات عديدة لعائلة بأكملها. يوفر الحصول على المياه النظيفة سبل الوصول إلى الفرص ويمنح الناس فرصة للعيش حياة أطول وأكثر صحة.

ذكر أرميل سيمانيشاتسي، المواطن البوروندي والمستشار الاستراتيجي لأمازي ووتر: “يتميز هذا الحل بقدرته على التأثير بشكل كبير على حياة مواطنينا. نعتقد أن مهمتنا في توفير الوصول الآمن للمياه ستحقق أشياء رائعة لبلادنا. ونقدر الشراكات مثل بيزنس كونكت وأمازي ووتر التي ستساعدنا في تحقيق هذه الرؤية”.

تعمل بيزنس كونكت على الصعيد العالمي في 67 دولة لتوزيع منتجات تصفية المياه والأقنعة الطبية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) وعناصر معدات الوقاية الشخصية الأخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول بيزنس كونكت أو المُرشَّح المنزلي VF100، تفضل بزيارةwww.businessconnectworld.com.

نبذة عن بيزنس كونكت

تأسست بيزنس كونكت في عام 2010، وهي مؤسسة اجتماعية ملتزمة بتوفير سبل الحصول على المياه النظيفة والآمنة للمواطنين في جنوب الكرة الأرضية بسهولة وبتكلفة زهيدة لتعزيز فرص التعليم والصحة والنمو الاقتصادي داخل المجتمعات التي تخدمها. تعمل بيزنس كونكت في أكثر من 60 دولة، وهي منظمة تحشد الأشخاص لتحقيق هدفهم وتزويد العالم بتقنيات تحسين الحياة.

للتواصل:

فاليري بيسونين

vpesonen@lambert.com

248.396.6323‏