شركة آرك ببليشنغ تعيد تسمية نفسها آرك أكس بي، ما يعكس تركيزا لديها على توفير خبرات رقمية استثنائية للعملاء عبر الصناعات المختلفة

واشنطن, 5 نيسان/أبريل، 2021 / PR Newswire/ — أعلنت شركة آرك ببليشنغ Arc Publishing ، التي تشغل أكثر من 1,500 موقع تصل إلى 1.5 مليار مستخدم فريد، اليوم أنها أعادت تسمية نفسها آرك أكس بي، ما يعكس تطور مؤسسة آرك إلى منصة تجارب رقمية عصرية توفر حلا شاملا لمؤسسات الإعلام والترفيه والأعمال الشركاتية عبر الصناعات المختلفة.

“تقوم خبرة مؤسسة آرك على نجاحها في مساعدة بعض أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم على حل أصعب تحديات المحتوى وتجربة المستخدم. وبهذا الأساس، وسعنا المنصة والنطاق لدعم مجموعة كاملة من الاحتياجات الرقمية للشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتعزز العلامة التجارية آرك أكس بي هذه المهمة”، كما قال سكوت غيليسبي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمدير العام لشركة آرك أكس بي. “نحن متحمسون للغاية للمسار الذي تسير فيه آرك ونخطط للإعلان عن منتجات جديدة رئيسية في الأسابيع المقبلة إلى جانب شراكات جديدة تجسد القدرات الاستثنائية للمنصة.”

شهدت آرك أكس بي، وهي شركة تابعة لمؤسسة صحيفة الواشنطن بوست، نموًا هائلاً في السنوات الست منذ دخولها السوق، إذ هي تستثمر في المنصة من خلال إطلاق المنتجات الاستراتيجية وتنمية الموظفين مع الاستمرار في توسيع قاعدة عملائها العالمية.

قدمت آرك منصة اشتراكات متطورة تخدم الآن أكثر من 50 مليون مستخدم مسجّل ودافع رسوم على مستوى العالم، وأضافت حل مواضيع جاهزاللسماح للعملاء بالوصول إلى السوق في أقل من 30 يومًا وأطلقت تطبيق فيديو هو الأول من نوعه للبث المباشر.

قامت آرك ببناء فريق عمل مكون من 250 موظفًا، مما أدى إلى تكوين فريق غني بالخبرة في التجارة الإلكترونية وخبرة المؤسسات، وستضيف 150 موظفًا آخرين خلال العامين المقبلين.

لدى آرك عملاء في 24 دولة من خلال أحدث توسعات لها في المكسيك بالشراكة مع SDPnoticias والإمارات العربية المتحدة عبر الشراكة مع The National .

وقال شاليش براكاش، رئيس قسم المعلوماتية في صحيفة واشنطن بوست: “لقد أوجدت آرك زخمًا مذهلاً باعتبارها الحل الأمثل للناشرين والإذاعات الرائدة والعلامات التجارية في الولايات المتحدة وحول العالم، وبهذا النجاح نمت تطلعاتنا بالنسبة للأعمال التجارية.” ”من الواضح أن آرك تتميز كمنصة تجربة رقمية، حيث تقدم حلاً حديثًا قائمًا على السحابة الإلكترونية يمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها الرقمية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، سنواصل الاستثمار في نجاح المنصة على المدى الطويل.”

من خلال الشراكة مع الأفضل في الصناعة، تستفيد آرك أكس بي من أكثر من 100 منتج من منتجات خدمات ويب شركة أمازون داخل منصتها، وقد قامت بدمج أفضل التقنيات في فئتها مثل Akamai و Catchpoint و Mulesoft وغيرها لتوفير واجهة ذكية وعمود فقري تقني قوي لعملائها في جميع أنحاء العالم. تعتبر آرك أكس بي أيضًا شريكًا متقدمًا داخل شبكة شركاء خدمات ويب شركة أمازون وقد حققت وضع كفاءة تجربة العملاء الرقمية في خدمات ويب شركة أمازون.. بالنسبة لعملاء خدمات ويب شركة أمازون، تتوفر خدمة آرك أكس بي على AWS Marketplace، ويمكن الوصول إليها هنا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة arcxp.com .

حول آرك أكس بي

آرك أكس بي (www.arcxp.com) هي منصة خبرة رقمية قائمة على السحابة تساعد شركات الأعمال والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة والمؤسسات الإعلامية والترفيهية على إنشاء المحتوى وتوزيعه، وتوسيع التجارة الرقمية، وتقديم تجارب قوية متعددة القنوات. تعمل آرك أكس بي، وهي شركة تابعة لصحيفة واشنطن بوست، على دعم التحول الرقمي للعملاء في جميع أنحاء العالم، وهي تخدم حاليًا أكثر من 1500 موقع في 24 دولة تصل إلى أكثر من 1.5 مليار زائر فريد شهريًا.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg