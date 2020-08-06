شركة آر جي أوبريان تستحوذ على شركة الوساطة لومبارد فورت سيكيوريتيز

شراء الشركة التي مقرها دبي يعكس توسع أوبريان الاستراتيجي، ما سيؤدي إلى الإتيان بتوسع جديد للمنتجات وخبرة في الأسواق الناشئة إلى الشركة الجديدة

شيكاغو ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آر جي أوبريان أند أسوسييتس R.J. O’Brien & Associates، شركة وساطة الأسهم المستقبلية ودار المقاصة الأقدم والأكبر في الولايات المتحدة، اليوم أن الشركة التابعة لها آر جي أو مينا قد استحوذت على شركة لومبارد فورت سيكيوريتيز Lombard Forte Securities Limited، وهي شركة وساطة مالية مقرها دبي متخصصة في الأسهم النقدية، الصناديق المتداولة، مشتقات الأسهم ومنتجات الدخل الثابت والمهيكل للعملاء في كل أنحاء العالم. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

يعكس الاستحواذ توسعا منتجيا وجغرافيا استراتيجيًا لشركةآر جي أو، التي أثبتت تواجدها في دبي من خلالآر جي أومينافي العام 2018. وبموجب هذا الاستحواذ، يتولى كونال سافجاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة لومبارد فورت، منصب الرئيس التنفيذي الأول لـآر جي أو مينا، بالإضافة إلى المدير الإداري، والرئيس العالمي لمبيعات الأسهم والائتمان لشركةآر جيأوبربان.

بعد تأسيس شركة لومبارد فورت في العام 2012، تعاونسافجاني مع فادي قسيس منلومبارد فورت سيكيوريتيزفي تأسيس شركةلومباردفي العام 2015. تقدملومبارد فورتمجموعة متنوعة من خدمات التنفيذ والوساطة لمجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك صناديق التحوط ومديرو الأصول وأكبر البنوك الاستثمارية إقليميا وعالميا. من خلال خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم، بنت لومبارد فورتبصمة قوية بشكل خاص في الأسواق الناشئة. كانت هيئة دبي للخدمات المالية الجهة المنظمة الرئيسية لأعمال شركة لومبارد، ولأعمال آر جي أو مينا أيضا.

وبموجب الاستحواذ، أصبح جميع وسطاء لومبارد فورتالأربعة عشر جزءًا منآر جي أو، ويعمل معظمهم خارج دبي ويعمل العديد منهم كجزء من فريقآر جي أوفي المملكة المتحدة.وسيواصل قسيس، الذي شغل منصب الرئيس المالي لشركة لومبارد فورت، إدارة لومبارد فورت المحدودة، التي ستوفر خدمات المقاصة لفترة من الوقت لضمان انتقال سلس لأعمال العملاء التي انتقلت إلىآر جيأوبراين.

وقال رئيسآر جي أووالرئيس التنفيذي للشركة جيرالد كوركوران:إن هذا الاستحواذ علىلومبارد فورت يتماشى تمامًا مع أهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في توسيع عرض منتجاتنا إلى أسواق الائتمان والأسهم، وزيادة البناء على تواجدنا التجاري، وتوسيع نطاقنا الجغرافي إلى بعض أكثر الأسواق الناشئة إثارة في العالم اليوم.”

وقال دان ستانيفورد، كبير مسؤولي المبيعات فيآر جي أو: “إن كونال وفريقه المحنك من الوسطاء هم إضافة رائعة إلىآر جي أو. نحن سعداء بوجودهم معنا ونرحب بعملائهم القدماء في عائلةآر جي أبريان. لقد أنشأت لومبارد فورتعرضا فريدا قائما على خبرة واسعة في هذا المجال لتصبح واحدة من أكبرالوسطاء الماليين البينيين في العالم وثقافة تحترم وتكافئ وسطاءها على وضع العميل دائمًا في المقدمة. يمنحنا هذا الاستحواذ ريادة قوية في دبي مع مساعدة ر جي أوعلى الفور على تأسيس بصمة قوية في مجالات المنتج والجغرافيا الرئيسية الجديدة.”

وقال سافجاني: “كانت الثقافة التي أنشأناها أنا وفادي في لومبارد فورت دائمًا جزءًا حيويًا من نجاحنا، ولم يكن حتى التقيت دان وتعلمت المزيد منه عن آر جي أو حين أصبحت فكرة الاستحواذ مثيرة للاهتمام للغاية. فريقنا هو حقًا متحمس لتوحيد القوى مع هذه المؤسسة المتجانسة مع شركتنا، لا سيما في تركيزها على الجودة الفائقة وعلاقات العملاء الدائمة. من تركيزنا الأولي على سوق الأسهم المؤسسية عندما أنشأنا لومبارد فورت في مركز دبي المالي العالمي، اتسع نطاق الشركة بشكل مطرد لخدمة العملاء عبر مجموعة متنوعة من الأسواق. الميزانية العمومية القوية لشركة آر جي أو ووجودها العالمي وتكنولوجياتها البارزة – كانت العوامل الرئيسية في قرارنا بأن نصبح جزءًا من الشركة – وهي تخلق فرصة هائلة لجلب قدرات جديدة ومستويات الخدمة لعملائنا الأوفياء. وفي الوقت نفسه، فإن وسطاءنا ذوي الخبرة ونشاط التداول الهام والعملاء المحنكين سيدفعون آر جي أو بسرعة إلى موقع لاعب السوق الرئيسي في مجال الوساطة المالية البينية. إنها شهادة لجميع الأطراف المعنية أننا تمكنا من إنهاء هذه الصفقة خلال هذه الأوقات الصعبة على الصعيد العالمي وبيئة العمل عن بعد.”

قبل بدء شركة لومبارد، كان سافجاني وسيطًا في مشتقات الأسهم الناشئة فيشركة بريبونوبي جي سي بارتنرز من العام 2007 إلى 2012. كما أنه رائد أعمال ومستثمر في مراحل الشركات المبكرة ومستثمر مغامر – فهو أطلق شركات على مر السنين في ملاوي وشرق إفريقيا ولندن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العمل كمستثمر نشط في مشاريع المرحلة المبكرة بين أوروبا والشرق الأوسط. وهو محام مؤهل، إذ هو حاصل على شهادات في القانون من كلية لندن للاقتصاد وكلية الحقوق في إنز أوف كورت في لندن وقدم امتحان نقابة المحامين في غرايز إن.

حول آر جي أوبريان أند أسوسييتس

إذ تأسست في العام 1914، تعتبر آر جي أوبريان أند أسوسييتس R.J. O’Brien & Associates أكبر شركة مستقلة للوساطة المالية والمقاصة في الولايات المتحدة، حيث تخدم أكثر من 80,000 عميل مؤسسي وتجاري وأفراد على مستوى العالم، بالإضافة إلى شبكة تضم حوالي 300 وسيط معرّف. تخدم آر جي أو خدمات الشبكة العالمية الأكثر توسعاً للوسطاء المعرفين، ومجموعة واسعة من شركات السوق الوسيطة والعديد من أكبر المؤسسات المالية والصناعية والزراعية في العالم. تقدم الشركة أحدث عمليات التداول الإلكتروني وتنفيذ التجارة على مدار 24 ساعة في كل بورصة رئيسية مستقبلية حول العالم. حصلت آر جي أو على جائزة FOW الدولية لتجار الأسهم المستقبلية غير البنكيين للعام للسنوات الأربع الماضية. وسمت مجلة ويلث أند فاينانس إنترناشيونال قسم العملاء الخاصين بالشركة، آر جي أو فيوتشرز، شركة الوساطة المالية الأكثر ثقة للعام 2018. وفي جوائز أتش أف أم كوانت الولايات المتحدة 2020، فازت آر جي أو بجائزة أفضل تاجر وساطة مستقل في الأسهم المستقبلية – وهو التكريم الثامن الذي منحته منشورات أتش أف أم العالمية لآر جي أو والشركة التابعة لها في المملكة المتحدة.

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