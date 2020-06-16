شركة أبسن تشارك لأول مرة في معرض كانتون 2020

شنجن، الصين، 16 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أبسن العالمية الرائدة المصنعة لشاشات الليد (SZSE: 300389) عن مشاركتها في معرض الاستيراد والتصدير الصيني (المعروف أيضا بمعرض “كانتون” أو “المعرض”)، الذي سينظم على الإنترنت في الفترة بين 15 و24 حزيران/يونيو، 2020. وتعرض الشركة في هذا المعرض مجموعة بارزة من المنتجات المثيرة على الإنترنت لزوارها، بما في ذلك مجموعة متقدمة من منتجات الليد وزيارات واقع افتراضي لمقرها الرئيسي ومصنعها، فضلا عن سلسلة من جلسات البث على الإنترنت (الويبكاست).

وإذ يتم تنظيمه في مواسم الربيع والخريف كل عام منذ ربيع العام 1957 في غوانغجو، الصين، يعد معرض كانتون أقدم وأكبر وأكثر معرض تجاري تمثيلي في الصين. وبسبب جائحة كوفيد-19، انتقل سوق التجارة العالمية إلى حدث يُعقد عبر الإنترنت، بدلاً من معرض مادي.

وفي أول حضور لها لمعرض كانتون، تعرضأبسنمجموعة واسعة من منتجاتالليدالتي تغطي العرض التجاري، منتجات دوه، تصوير البيانات والتأجير والترتيب على المسرح، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للزوار عبر الإنترنت من مختلف الصناعات.

تتضمن نطاقات منتجاتالليدالرائدة المعروضة سلسلةأبسن A27 Plus، الحل البديل المثالي لتطبيقاتأل سي دي أو أجهزة العرض البروجيكتور، Absenicon، وهو منتج يمثل غرفة اجتماعات مصمم لأي غرف أحداث، سلسلة أتش سي، شاشة ليد 0.9 مم لسوق غرفة التحكم المتطورة، وسلسلة في أن، الحائزة على جائزةتصميم المنتجات ريد دوت 2020لابتكاراتها البارزة في وظيفة العرض عن بعد. يتم تقديم المزيد من شاشاتليدالخبيرة الأخرى، مثل منتجات دوه الجديدة منأبسن، وسلسلةأيه دبليوللتطبيقات الخارجية المختلفة مثل صناديق الإضاءة وأعمدة الإنارة، في الحدث الافتراضي.

خلال الفترة من 15 إلى 24 حزيران/يونيو، سيتاح للزوار العالميين لمعرض كانتون عبر الإنترنت فرصة تجربة زيارة المقر الرئيسي العالمي لشركةأبسنومصنعها المتطور في زيارات افتراضية.

وإذ يقع مقرها الرئيسي في شنجن، وهي مدينة حديثة تربط هونغ كونغ بالبر الرئيسي للصين، تفاخر أبسن بوجود عالمي لها مع 14 شركة محلية وخارجية في جميع أنحاء العالم. مصنعها في هويتشو قادر على توفير أفضل منتجاتليدفي فئتها والتي تنطبق على سيناريوهات مختلفة، مع قدرة منتجات سنوية تصل إلى 300،000 متر مربع.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم أبسن سلسلة من جلسات البث المباشر للزوار عبر الإنترنت. مع مواضيع تتراوح من المعرفة الأساسية بمنتجات الليد إلى حلول جدران الفيديو الاحترافية للتطبيقات المختلفة، توفر جلسات البث عبر الإنترنت للحضور فهمًا شاملاً لتقنية الليد المتطورة، بالإضافة إلى نظرة إلى شركة أبسن وأعمالها. علاوة على ذلك، خلال العرض، سيكون ممثلو شركة أبسن حاضرين على مدار الساعة للرد على الاستفسارات من الحضور من جميع أنحاء العالم.

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