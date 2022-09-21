‫شركة أداني تصبح ثاني أكبر شركة للإسمنت في الهند 

تستكمل الاستحواذ على شركتي أبوجا للإسمنت وأيه سي سي

· أكبر صفقة استحواذ على الإطلاق في قطاع البنية التحتية ومواد البناء في الهند بقيمة 6,50 مليار دولار أميركي

· وتمتلك شركة هولسيم، من خلال الشركات التابعة لها، نسبة 63,15% من أسهم شركة أمبوجا للإسمنت و 56.69% من أسهم شركة إيه سي سي (تمتلك أمبوجا منها نسبة 50,05%).

· تبلغ القيمة السوقية المجمعة لشركة أمبوجا للإسمنت و أيه سي سي 19 مليار دولار أميركي في هذا التاريخ

· بفضل هذه الصفقة، أصبحت مجموعة أداني ثاني أكبر منتج للإسمنت في الهند (بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 67.5 مليون طن سنويًا)

· تعزيز حوكمة الشركات عبر أعضاء مجلس إدارة مستقلين 100٪ في لجنة التدقيق ولجنة التعيينات والمكافآت

· ستعمل لجنتان جديدتان لمجلس الإدارة – لجنة المسؤولية الشركاتية ولجنة المستهلك العام – التي تتألف من أعضاء مجلس إدارة مستقلين فقط، على توفير الضمان البيئي والاجتماعي والحوكمة ونهج المستهلك أولاً

أحمد أباد، الهند،

21 سبتمبر / أيلول 2022

/PRNewswire/ — أكملت عائلة أداني، من خلال شركة إنديفر للتجارة والاستثمار المحدودة، وهي شركة ذات أغراض خاصة، بنجاح، الاستحواذ على شركة أمبوجا للإسمنت المحدودة وشركة أيه سي سي المحدودة. وتضمنت الصفقة الاستحواذ على حصة هولسيم في شركتي أمبوجا وأيه سي سي فضلا عن تقديم عرض مفتوح في كلا الكيانين وفقًا للوائح أي إي بي آي.

وتبلغ قيمة حصة شركة هولسيم في الشركتين وعرض الشراء المفتوح لشركة أمبوجا للإسمنت 6,50 مليارات دولار أميركي تقريبًا؛ وهو ما يجعل من هذه الصفقة أكبر صفقة استحواذ تبرمها مجموعة أداني، وأكبر صفقة اندماج واستحواذ من نوعها في قطاع البنية التحتية ومواد البناء في الهند. وتمتلك شركة هولسيم، من خلال الشركات التابعة لها، نسبة 63,15% من أسهم شركة أمبوجا للإسمنت و56.69% من أسهم شركة إيه سي سي (تمتلك أمبوجا منها نسبة 50,05%).

وقال السيد غواتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني “ما يجعل الإسمنت عملاً تجاريا مثيرًا هو مجال النمو في الهند، والذي يتجاوز النمو في كل دولة أخرى في فترة ما بعد العام 2050”. “الإسمنت هي لعبة اقتصادية تعتمد على تكاليف الطاقة واللوجستيات وتكاليف التوزيع والقدرة على الاستفادة من منصة رقمية لتحويل الإنتاج بالإضافة إلى الحصول على كفاءات كبيرة في سلسلة التوريد. كل واحدة من هذه القدرات هي عمل أساسي بالنسبة لنا، وبالتالي توفر لأعمال الإسمنت الخاصة بنا مجموعة من المقاربات التي لا مثيل لها. هذه هي المقاربات التي تقود الاقتصاد التنافسي في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكانتنا كواحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم ستساعدنا في تصنيع الإسمنت الأخضر عالي الجودة بشكل جيد بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. كل هذه الأبعاد تضعنا على الطريق الصحيح لنصبح أكبر شركة مصنعة للإسمنت وأكثرها كفاءة في موعد لا يتجاوز العام 2030.”

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لشركتي أمبوجا للإسمنت وإيه سي سي حوالي 67.5 مليون طن سنويًا. تعتبر الشركتان من بين أقوى العلامات التجارية في الهند مع عمق هائل في التصنيع والبنية التحتية لسلسلة التوريد، ممثلة في 14 وحدة متكاملة و 16 وحدة طحن و 79 مصنعًا للخرسانة الجاهزة وأكثر من 78000 شريك قناة في جميع أنحاء الهند.

وافق مجلس إدارة شركة أمبوجا للإسمنت على ضخ 20,000 سي آر “السي أر يساوي عشرة ملايين” روبية هندية جديدة في أمبوجا عن طريق التخصيص التفضيلي للأوامر. سيؤدي هذا إلى تهيئة شركة أمبوجا لتحقيق النمو في السوق. ستعمل الإجراءات على تسريع عملية إنشاء القيمة بشكل كبير لجميع أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع فلسفة مجموعة أداني التجارية.

ستتيح صفقة الاستحواذ لشركتي أمبوجا للإسمنت وإيه سي سي الاستفادة من البنية الأساسية المتكاملة لمجموعة أداني، خاصّة في قطاعات المواد الخام والطاقة المتجدّدة والخدمات اللوجستية؛ حيث تتمتع الشركات التابعة للمجموعة بخبرات واسعة ومعرفة عميقة في هذه القطاعات. كما ستستفيد الشركتان أمبوجا وأيه سي سي من تركيز مجموعة أداني على تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG) ، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة رأس المال. وستواصل الشركتان التزامهما الراسخ بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ مع التركيز بشكل واضح على الهدف رقم 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف رقم 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف رقم 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف رقم 13 (العمل المناخي).

تماشياً مع فلسفة الحوكمة لمحفظة أداني، تم إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة كل من أمبوجا للإسمنت وأيه سي سي. تضم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت الآن أعضاء مجلس إدارة مستقلين 100%. علاوة على ذلك، تم تشكيل لجنتين جديدتين – لجنة المسؤولية الشركاتية ولجنة المستهلك العام – وكلاهما تتألفان من أعضاء مجلس إدارة مستقلين 100٪ لتقديم ضمان لمجلس الإدارة بشأن التزامات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحقيق أقصى قدر من رضا المستهلك. كما تم تشكيل لجنة أسعار السلع، والتي تضم 50٪ من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لتعزيز إدارة المخاطر.

تم تمويل الصفقة من خلال تسهيلات بلغ مجموعها 4.50 مليار دولار أميركي تم الحصول عليها من 14 مصرفاً دولياً. قام بنك باركليز بي إل سي وبنك دويتشه إيه جي وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنظمين الأساسيين المفوضين ومديري الطرح للصفقة. عمل بنك باركليز بي إل سي، وبنك دي بي إس، وبنك دويتشه إيه جي، وبنك إم يو إف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسق رئيسي مفوض ومدير اكتتاب للصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عمل كل من بنك بي إن بي باريبا وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك آي إن جي وإنتيزا سان باولو إس بي إيه وبنك ميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك قطر الوطني بصفتها منظمة رئيسية مفوضة لهذه الصفقة.

عمل كل من باركليز بي أل سي بنك ودويتشه إيه جي كمستشارين لعمليات الاندماج والاستحواذ لشركة بيدكو، حيث عمل بنك ستاندرد تشارترد كمستشار هيكلي، وعمل بنك آي سي آي سي آي للأوراق المالية ودويتشه بنك أيه جي كمصرفيين تجاريين للعرض المفتوح المقدم من بيدكو لأبوجا للإسمنت وأيه سي سي.

عملت شركات سيريل أمارتشاند مانغالداس ولاثام وواتكينز أل أل بي كمستشارين للاندماج والاستحواذ لشركة بيدكو. عملت شركات سيريل أمارتشاند مانغالداس ولاثام وواتكينز أل أل بي كمستشارين قانونيين أيضا لشركة للتمويل فيما عملت شركة ألان أند أوفري أل أل بي وتالوار ثاكور أند اسوسييتس كمستشارين قانونيين للمقرضين.

حول محفظة أداني

تُعدّ مجموعة أداني (Adani) ، ومقرّها في مدينة أحمد آباد في الهند، مجموعة الشركات الأكبر والأسرع نموًا في الهند، وتعمل المجموعة في قطاعات متعدّدة، منها: قطاع الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية، والمطارات، والخدمات اللوجستية، والشحن، والسكك الحديدية)، وقطاع الموارد الطبيعية، وقطاع توليد وتوزيع الطاقة، وقطاع الطاقة المتجدّدة، وقطاع الغاز، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي (المنتجات الزراعية، وزيوت الطعام، والمنتجات الغذائية، ومرافق التخزين البارد، وصوامع الحبوب)، والقطاع العقاري، ومشروعات البنية التحتية لقطاع النقل العام، وقطاع الصناعات الدفاعية والفضائية، والعديد من القطاعات الأخرى. شركة أدان مدينة بنجاحها وموقعها الريادي إلى فلسفتها الأساسية المتمثلة في “بناء الأمة” و “النمو مع الخير” – وهو مبدأ إرشادي للنمو المستدام. حيث تلتزم المجموعة في أعمالها بحماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.adani.com .