شركة أزنتيو سوفتوير تعلن تعيين أليزا نوكس عضوا جديدا في مجلس مدراء الشركة

سنغافورة24 يناير / كانون الثاني 2022/PRNewswire/ –يسر شركة أزنتيو سوفتوير (Azentio)، وهي شركة تقنية معلومات عالمية، الإعلان عن تعيين أليزا نوكس مديرة لاتنفيذية في مجلس إدارة الشركة.

تجلب أليزا إلى شركة أزنتيو ثروة من المعرفة والخبرة بفضل أكثر من ثلاثة عقود من خبرتها في التسويق والإدارة الدولية. وهي أكثر ما تُعرف به أليزا هو بناء وتشغيل الأعمال الناجحة في القطاعات المعقدة والناشئة بما في ذلك أعمال الخدمات المالية والاستشارات والجوال وبرمجيات البرمجية كخدمة، بينما تغطي الأسواق في جميع أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

شغلت أليزا عدة مناصب قيادية في تطوير العلاقات والمبيعات والعمليات، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية. في الآونة الأخيرة، شغلت أليزا منصب رئيس قسم آسيا المحيط الهادىء لشركة كلاود فلير، وشغلت سابقًا منصب رئيسة العمليات في شركة أنلوكد. وفي منصب سابق، شغلت أليزا منصب رئيس شركة تويتر في آسيا المحيط الهاديء، حين كانت انضمت إلى هذه الشركة الرقمية بعد أن شغلت منصب المدير الإداري لمبيعات الإنترنت والعمليات في شركة غوغل في آسيا المحيط الهادىء. تتمتع أليزا بخبرة واسعة في الخدمات المالية في شركات بارزة مثل فيزا إنترناشونال وتشارلز شوارتز كوربوريشن. وكانت نائبة الرئيس والمديرة في شركة الخدمات المالية الآسيوية في مجموعة بوسطن الاستشارية.

عملت أليزا في مجالس إدارة شركات مدرجة في أستراليا وسنغافورة وألمانيا والمملكة المتحدة. وكانت مستشارة في لجنة التكنولوجيا بمجلس إدارة بنك آي أن زي. وبصفتها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستشار، فهي ستكون مكرسة لتمكين الجيل القادم من القادة، لبناء أعمال عالمية ناجحة. وكإحدى طرق القيام بذلك، نشرت أليزا كتابها القادم “لا تترك وظيفتك اليومية” (دار نشر وايلي، نيسان/أبريل 2022).

وتعليقًا على تعيين أليزا، قال توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة أزنتيو سوفتوير، “نرحب بأليزا في مجلس إدارتنا. ستضيف أليزا خبرتها التشغيلية الواسعة كمسؤولة تنفيذية كبيرة في الشركات العالمية البارزة ومعرفتها ورؤياها في الأعمال التقنية التي يقودها العملاء العمق إلى كفاءات مجلس الإدارة بينما نواصل تنفيذ خطط النمو الطموحة لدينا وتحقيق القيمة لعملائنا.”

وصرحت أليزا نوكس: “يشرفني أن أنضم إلى أزنتيو في مثل هذا الوقت الحافل بالتحديات والإثارة.” “بصفتي متحمسة للتكنولوجيا، فأنا واثق ومتحمس للاتجاه الذي تسلكه أزنتيو. وقالت: “أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق القيادة الموهوب لتسريع مبادرات أعمالنا الأساسية وتشكيل مسار نمو قوي ومستدام لـ أزنتيو “.

حول شركة أزنتيو سوفتوير برايفن المحدود

توفر أزنتيو سوفتوير منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية وأساسية وعمودية للعملاء في الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية بشكل أساسي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والهند. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة Premia Astra و Beyontec Suite (برنامج أسي لأعمال التأمين) و Kastle (الحل المصرفي الشامل) و iMAL (النظام المصرفي الإسلامي الأساسي) و AMLOCK (حل الكشف عن الجرائم المالية وإدارتها) و MFund Plus (الثروة) & حل إدارة الأصول) و Orion (حلول تخطيط موارد المؤسسات). يمكن العثور على المزيد من التفاصيل هنا azentio.com/

للتواصل الإعلامي:

دانييل كرم

danielle.karam@azentio.com