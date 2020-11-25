شركة أميركان ويف ماشينز إنك تعلن عن مشروعين تنفذهما شركة بيرفكت سويل

الموافقة في اليوم ذاته على مشروعين في كاليفورنيا وفلوريدا

سولانا بيتش، كاليفورنيا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أميركان ويف ماشينز أنه تمت الموافقة على مشروعي لبيرفكت سويل PerfectSwell® في اليوم ذاته. فقد وافق مجلس مشرفي مقاطعة ريفرسايد بالإجماع على مشروع ثيرمال بيتش Thermal Beach Club للتطوير العقاري الفاخر. وفي اليوم ذاته أضاف مفوضو مقاطعة نيو سميرما بيتش ووافقوا على مشروع بيرفكت سويل من ويف لتعديل مشروع أم دي أيه للمركز التجاري لأوشن غيت، وهو مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات يقع على مساحة 180 آكرا.

بالقرب من الساحل الغربي، يقعنادي ثيرمال بيتشعلى مساحة 240 فدانًا من أراضيمزرعة كوهفي منطقةبالم سبرينغز. وهو يوفر العيش على شاطئ البحر في الصحراء مع ممشى خشبي يحيط بالبحيرة، مع توفير بيرفكت سويل رياضات ركوب الأمواج “عند الطلب” للترفيه والتنافس.

وقال بريان غرانثام، من شركة وايتستار ديفيلوبمنت: “يسعدنا العمل معأميركان ويف ماشينزوتوفير ظروف مثالية في بيئة شبيهة بالمحيط مع أيام متواصلة من أشعة الشمس الصحراوية وتجربة شاطئ آمنة. نحن فخورون بأنثيرمال بيتشسيوفر فرص عمل وعائدات ضريبية وقدرة على إنشاء بنية تحتية قوية للمنطقة.”

على الساحل الشرقي، تقعأوشن غيتعلى ممر I-95 الذي يزدحم بالسفر في نيو سميرنا بيتش، فلوريدا، المصنف خامس أفضل مدينة لرياضة ركوب الأمواج في الولايات المتحدة الأميركية. وإذ تضم فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية رياضية، تعتبر أوشن غيت بوابة لمرتادي الشواطئ في أورلاندو بالقرب من أفضل وجهات الرياضات المائية في العالم والموقع الأول لركوب الأمواج على الساحل الشرقي.

وقال مايك لوبيز، مطور المشروع ونائب الرئيس الأول فيأميركان ويف ماشينز، “إن الموافقة على مشروعين في نفس اليوم تقول الكثير عن هيمنة شركة بيرفكت سويل في فضاء ركوب الأمواج خارج المحيط. ومع التخطيط لإطلاق مشاريع في البرازيل واليابان في العام 2021، ومشاريع ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا ليست بعيدة عن ذلك التاريخ، ستكونبيرفكت سويلفي قائمة اللاعبين العالميين لثقافة ركوب الأمواج وركوب الأمواج. وسـاتي أستراليا بعد ذلك.”

حول شركة أميركان ويف ماشينز

شركة أميركان ويف ماشينز American Wave Machines, Inc هي شركة رائدة في تكنولوجيا ركوب الأمواج تمتلك مجموعة من براءات الاختراع الأميركية والدولية الواسعة التي تنتج تجارب ركوب أمواج أصيلة. تبلغ سعة أماكن SurfStream® المئات بينما تبلغ مساحة مسابح ركوب الأمواج من بيرفكت سويل فدانًا بالإضافة إلى سعة لآلاف الأشخاص. منذ عام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 3،000،000 جلسة في مواقع شركة أميركان ويف ماشينز حول العالم.