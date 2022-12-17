‫شركة إبراهيم خليل كانو ش.م.ب (م) ختتار Syncron لتبسيط مخزون قطع الغيار

يستخدم موزع السيارات الرائد Syncron Inventory لزيادة عائدات ما بعد البيع وزيادة الإنتاجية

أتلانتا، 16 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Syncron اليوم أن شركة إبراهيم خليل كانو ش.م.ب (م)، المجموعة التجارية الرائدة والمتنوعة في مجال السيارات في البحرين، أنها قد اختارت Syncron Inventory لتحسين مخزون قطع الغيار لديها من أجل أعمال ما بعد البيع أكثر اتصالاً وموثوقية وربحية وتركيزًا على العملاء.

وقال ستيفان مونش، مدير العمليات، شركة إبراهيم خليل كانو: “نحن بحاجة إلى نهج مركزي على مستوى المجموعة”. “من منظور تشغيلي، أصبحت عمليات قطع الغيار لدينا أكثر تعقيدًا. كل قسم لديه إرشادات ترتيب خاصة بالموقع، لذلك لديهم سياسات مختلفة ويتبعون عمليات مختلفة. من خلال حل مركزي، يمكننا حل هذه المشكلات وتبسيط عمليات المخزون لدينا “.

من خلال الشراكة مع Syncron ، قامت شركة إبراهيم خليل كانو بتحسين أعمال جرد قطع الغيار الخاصة به، ودعم قوة عاملة متعددة الجنسيات تضم أكثر من 2600 موظف وعائدات تقترب من مليار دولار. من خلال التحليلات التنبؤية ومحاكاة البيانات وميزات إعداد التقارير المتقدمة، تعد Syncron Inventory شركة رائدة في الصناعة تمنح المصنّعين رؤية لا تقدر بثمن في عمليات المخزون وتساعدهم على تطوير رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

عند البحث عن حل جديد للمخزون، أرادت شركة إبراهيم خليل كانو منصة سهلة الاستخدام ذات قابلية استخدام عالية يمكنها اختبار سيناريوهات مختلفة لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة. قال أنيليس شولز، كبير مسؤولي الإيرادات بِـ Syncron : “باستخدام أدوات المعالجة المتقدمة، يمكّن Syncron Inventory مصنعي السلع المعمرة من حل مشكلات المخزون قبل أن تصبح مشكلة”. “يجمع Syncron Inventory الملايين من نقاط البيانات في رؤى مخصصة للتنبؤ المتقدم، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف سلسلة التوريد وتحسين توافر الأجزاء.”

يأخذ Syncron منهجًا يركز على العميل في تنفيذ المنتج وما بعد التنفيذ. وقال جواد أختار رئيس قسم المعلومات بشركة إبراهيم خليل كانو: “كانت العملية برمتها سلسة للغاية”. “نحن نقدر النهج المهني والتواصل الواضح. كنا نعلم دائمًا ما يمكن توقعه. لقد كانت واحدة من أسهل التطبيقات التي شاركت فيها على الإطلاق”.

يعد Syncron Inventory مكونًا أساسيًا من Syncron Connected Service Experience (CSX) Cloud ، وهو النظام الأساسي الذي يمكّن مؤسسات الخدمة من تحويل نهجها إلى إدارة دورة حياة الخدمة ( SLM) ، من البداية إلى النهاية.

لمعرفة المزيد حول Syncron Inventory ، قم بزيارة syncron.com/inventory .

حول Syncron

تُمكِّن Syncron كبار المصنعين والموزعين من الاستفادة من اقتصاد الخدمة الجديد. نعمل على تحسين ربحية أعمال ما بعد البيع، وتحسين رأس المال العامل، وزيادة ولاء العملاء، وتمكين الانتقال بنجاح إلى نماذج الأعمال القائمة على الخدمة. من خلال الاستثمارات الرائدة في الصناعة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقدم Syncron أول مجموعة حلول إدارة دورة حياة الخدمة ( SLM ) ذكية ومبتكرة ومعتمدة من العملاء. تشمل الحلول التي نقدمها، والتي يتم تقديمها على منصة CSX الخاصة بنا، مخزون قطع الغيار والسعر والضمان وعقد الخدمة وإدارة الخدمة الميدانية. ليس سراً أن العلامات التجارية الكبرى في العالم تثق في Syncron ، أكبر شركة عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص في إدارة دورة حياة الخدمة ( SLM ) الذكية لحلول البرمجيات كخدمة ( SaaS ). للمزيد، قم بزيارة syncron.com .

حول شركة إبراهيم خليل كانو، ش.م.ب (م)

إبراهيم خليل كانو، ش.م.ب (م) هو تكتل أعمال متنوع حيث أعماله الأساسية هي تجارة التجزئة للسيارات وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى العديد من القطاعات والصناعات ذات الصلة، بما في ذلك منتجات العناية بالسيارات، وتأجير المركبات وتأجيرها، والاستشارات الإدارية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) وأمن ومعدات صناعية وإطارات ودهان وقطع غيار. تتفوق شركة إبراهيم خليل كانو، ش.م.ب (م) في ريادة حلول الأعمال المبتكرة وبناء علاقات ثقة مع عملائها الكرام، من خلال قوة عاملة مخصصة ومتعددة الجنسيات تضم أكثر من 2600 محترف. تعرف على المزيد على ekkanoo.com .

للتواصل: info@syncron.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg