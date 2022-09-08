شركة إكسبرلوجيكس توسع فريق قيادة مبيعاتها الأول بتعيين نائبين رئيسيين جديدين 

ساوث جوردان، يوتا، وفينيندال، هولندا، 7 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Experlogix (إكسبرلوجيكس) ، المزود الرائد لبرامج “إعادة التشكيل، السعر، التسعيرة (سي بي كيو)، وأتمتة المستندات، اليوم عن توسيع فريق مبيعاتها: انضم مارك كونواي إلى الشركة كنائب رئيس للمبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما انضمت أنجي كوكس إلى مجلس الإدارة كنائب رئيس للمبيعات في أميركا الشمالية.

يجلب كونواي إلى إكسبرلوجيكس أكثر من عقدين من الخبرة العالمية في مجال البرمجيات / صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. قبل انضمامه إلى إكسبرلوجيكس، شغل كونواي منصب المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة فلينتفوكس منذ العام 2019 حيث حدد وقاد فرق المبيعات والتسويق وإدارة مستوى الخدمة والدعم الفني في الشركة. وقد أنشأ فرقًا ناجحة لتطوير الأعمال داخل الصناعة مع التركيز على جميع الأشياء الرقمية والتكنولوجية الفائقة التقدم. وتعاون بنجاح مع أصحاب المصلحة من العملاء من المستوى الإداري التنفيذي في العديد من الأعمال الاستراتيجية وصفقات تحويل البيانات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات التي جلبت قيمة هائلة لمؤسسات العملاء.

وقال كونواي: “يشرفني ويسعدني الانضمام إلى إكسبرلوجيكس التي بنت أساسًا وثقافة راسخة على مر السنين، لتقديم تجربة سي بي كيو عالمية المستوى لعملائها على مستوى العالم.” “أتطلع إلى التعاون مع فريق القيادة للاستفادة من معرفتهم الغنية إلى جانب برنامجها الفائز لتقديم قيمة أكبر لرحلة عملائنا الرقمية.”

يتمتع كوكس بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة المبيعات، مع خلفية واسعة في بناء وتطوير وحدات وفرق الأعمال الناجحة. وهي خبيرة في بناء فرق مبيعات عالية الإنتاج من خلال التخطيط الاستراتيجي للحسابات، وتطوير المنتجات، والشراكات الهامة، والتدريب التكتيكي. قبل الانضمام إلى إكسبرلوجيكس، قاد كوكس عملية الاستحواذ على حل برمجيات الأعمال للأعمال لواحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم.

“أنا متحمس لإتاحة الفرصة لي لقيادة فريق المبيعات في أميركا الشمالية بينما نطور ونفوز بأعمال جديدة من خلال الاستمرار في تقديم حلول سي بي كيو وإنشاء المستندات وأتمتة المستندات الأفضل في فئتها،” كما قال كوكس. “أتطلع إلى البناء على سجل نجاح الشركة القوي”.

تقول بيث ثورنتون، كبير مسؤولي العائدات في إكسبرلوجيكس “إن إضافة آنجي ومارك إلى فريقنا تموضعنا لتحقيق نمو أقوى.” “إن عمق خبرتهم العالمية المشتركة سيسرع من نتائجنا وستكون مواهبنا الحالية والمستقبلية مهيأة لمستويات أعلى من النجاح. أنا سعيد جدًا بما أراه حتى الآن.”

وكانت إكسبرلوجيكس قد وسعت فرقها عبر مناطق وإدارات متعددة خلال العام الماضي، ما أدى إلى تعيين أكثر من 100 موظف جديد من 2021 إلى 2022 لدعم قاعدة عملاء متزايدة العالمية. في جميع أنحاء العالم، تستفيد أكثر من 600 مؤسسة من برنامج إكسبرلوجيكس سي بي كيو وأتمتة المستندات مع أكثر من 100،000 مستخدم.

حول إكسبرلوجيكس

تعمل حلول إكسبرلوجيكس على تبسيط المنتجات والعمليات الأكثر تعقيدًا وإضفاء الطابع الإنساني عليها لإطلاق العنان لسرعة سير العمل وإنشاء تجربة عملاء أفضل. يجعل برنامج سي بي كيو من إكسبرلوجيكس التكوين والعمليات الأخرى أسرع مما كنت تعتقد أنه ممكن وأبسط مما كنت تتخيله. ويعمل برنامج أتمتة المستندات من إكسبرلوجيكس على تبسيط وتحسين عمليات التوثيق الأكثر تعقيدًا للشركات في جميع أنحاء العالم، وفي أي صناعة. إكسبرلوجيكس – تبسيط المعقد.

إكسبرلوجيكس هي شركة عالمية مقرها مدينة سولت ليك سيتي، ومقرها الأوروبي هو مدينة فينندال، هولندا. نحن على الإنترنت على www.experlogix.com .