شركة إيمنسا للتكنولوجيا تضخ أكبر استثمار في طباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة العربية السعودية

· الخطوة تتماشى مع خطط الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة من خلال الاستحواذ على شركتين سعوديتين والاستثمار لتوسعتهما

المملكة العربية السعودية، 17 نوفمبر 2020 – أعلنت شركة إيمنسا للتكنولوجيا، وهي الشركة الرائدة في طباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة، عن دخولها السوق السعودي من خلال استحواذها الكامل على شركتين رائدتين تعملان في نفس المجال في المملكة، وهما “شركة ثلاثية الأبعاد (شكل3D )” SHAKL3D و “لاي لابس” LayLabs.وتمثل هذه الخطوة جانباً مهماً في شركةإيمنسا الهادفة إلى توسعة نطاق وجودها إقليميًا لتقديم خدماتها لعملائها في المملكة.

وتم تأسيس الشركتين في المملكة في 2016 و 2018 على التوالي، وهما من الشركات الرائدة والأكثر تطورًا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة، وتقدمان خدماتهما لشركات النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، مما يتوافق مع تخصص إيمنسا كشركة تتمتع بخبرة وقدرات واسعة.

وبفضل هذا الاستثمار، سيتم إنشاء أكبر منصة للطباعة ثلاثية الأبعاد والأكثر تقدمًا في المنطقة، إلى جانب تحقيق الانتشار العالمي، على نحو يضاهي الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية. كما ستستثمر إيمنسا ملايين الدولارات لتوسيع قدراتها في المملكة، والعمل على الارتقاء بها.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إيمنسا للتكنولوجيا: “تقدم إيمنسا حالياً خدماتها لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وبفضل عمليات الاستحواذ الحالية، نسعى إلى جعل المملكة سوقًا رئيسيًا لخدمة القدرات المحلية الحالية وتطويرها، والعمل على تحقيق التوسع السريع لاعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المملكة، وهو ما نعتبره توسعًا تجاريًا لشركتنا، وترسيخًا لقدراتنا المتنامية في المملكة”.

وقال المهندس عمر عبدالله أبوحباية، مدير عام إيمنسا السعودية، الشركة التي تم تأسيسها حديثًا في المملكة والمدير التنفيذي لعمليات (مجموعة إيمنسا): “يسعدنا تأسيس هذه الشراكة، ونحن واثقون من أن قطاع الصناعة بالإضافة أو بما يعرف بالطباعة ثلاثية الأبعاد على المستوى الإقليمي سيصل إلى آفاق جديدة. ومن شأن الخبرات التي تمتلكها الشركتان “شكل 3D” و “إيمنسا” في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تساعد على نشر الحلول الرقمية في الصناعة. إننا على يقين تام من أن السوق السعودي سيستفيد من الاستخدامات المختلفة لهذه التقنيات في جميع القطاعات”.

وأكد الشوا أنه من خلال الاستحواذ على البنية الحالية للشركتين والاستثمار فيهما، يمكن تسريع وتيرة تطوير قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغراض الصناعية في المملكة، وتزويد فريقيهما بمنصة إيمنسا الدولية.

يشار إلى أن إيمنسا لعبت منذ إنشائها في العام 2016، دورًا مهمًا في عدد من المشاريع المهمة للطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء المنطقة الخليجية و العربية. ونجحت الشركة في تطوير تطبيقات صناعية وميكانيكية للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع والنفط والغاز والطيران والطب والنقل، كما أنها تنتمي إلى عضوية التحالف العالمي المسؤول عن وضع المبادئ التوجيهية لطباعة الأجزاء المعدنية ثلاثية الأبعاد لصناعات النفط والغاز والقطاع البحري. وتسجل الشركة وجودًا حقيقيًا لها في دبي والشارقة بدولة الإمارات، إضافة إلى الكويت والرياض والدمام (بعد هذه الشراكة)، وستعلن قريبًا عن دخولها سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

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