شركة التقنية العميقة القطرية الناشئة أي دي جي أس تنتج أول أداة من نوعها لمكافحة كوفيد-19

الدوحة، 15 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تقوم شركة تقنية عميقة مقرها قطرأي دي جي أس بإنتاج أبحاث وتطور فائقة في علوم البيانات السلوكية من شأنها توفير أول أداة من نوعها لمكافحة وباء كوفيد-19. تم تأسيس أيه دي جي أس بمهمة تطوير خوارزميات لأجهزة الكمبيوتر لإعادة إنتاج السلوك البشري بصورة أخلاقية. باستخدام هذه التقنية، طورت أيه دي جي أس منتجا يوفر تقدما رئيسيا في الحرب لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. تم تأسيس أيه دي جي أس بمهمة تطوير خوارزميات لأجهزة الكمبيوتر لإعادة إنتاج السلوك البشري بصورة أخلاقية. باستخدام هذه التقنية، طورت أيه دي جي أس منتجا يوفر تقدما رئيسيا في منع انتشار فيروس كوفيد-19.

تتصدى تقنيات أيه دي جي أس للتحديات المجتمعية الكبيرة ومن المرجح أن تشكل الطريقة التي نحل بها بعض المشكلات العالمية الأكثر إلحاحًا، الآن وفي المستقبل”، كما يقول الرئيس التنفيذي لأي دي جي أس، كريستوف بيليوتيت. “تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إنشاء أسواقها الخاصة وتقديم ابتكارات فائقة للصناعات القائمة.”

ومع المعركة ضد الوباء العالمي الحالي والسباق مع الزمن، يضطر صانعو القرار إلى اتخاذ قرارات دون أن يعرفوا حقًا ما سيكون عليه تأثيرها البشري والاقتصادي، ويجب عليهم انتظار النتائج حتى يمكن تصحيح الوضع. أعطت أيه دي جي أس الأولوية لتطوير أداة تنبؤ للمساعدة في تحسين الاستجابة للانتشار المتزايد لفيروس كورونا القاتل وتخفيف هذه الآثار. تحقيقا لهذه الغاية، طورت أيه دي جي أس برمجية PANDEXIT، التي هي أول نظام تنبؤ للجائحة يحاكي الديناميكيات الاجتماعية الواسعة لبلد ما بحيث يمكن للخبراء بمجرد معرفة النقاط الساخنة لانتشار الفيروس تطوير نماذج لكيفية ومتى وأين يحتمل أن يتحرك الناس ويتفاعلون مع بعضهم البعض. بعد ذلك، وبالاعتماد على هذه المعرفة، يحاكي PANDEXIT انتشار العدوى واختبار الخطط الإستراتيجية ذات الصلة للتعامل مع الفيروس. يمكن بعد ذلك اختيار أفضل سياسة وتطبيقها دون الحاجة إلى انتظار نتائج – قد تكون أحيانًا نتائج دراماتيكية.

ويقول بيلوتيت: “إن أيه دي جي أس مسرورة بالتطورات التي يمكننا تقديمها مع برمجيتنا المتطورة.” “القدرة التنبؤية لـ PANDEXIT ستوفر كفاءات محسّنة إلى حد كبير في مكافحة كوفيد-19.” من المقرر إطلاق PANDEXIT بحلول نهاية الشهر الجاري كانون الثاني/يناير.

يتم دعم جهود أيه دي جي أس من خلال الشراكات القوية واتفاقيات التعاون الثنائي مع المختبرات والجامعات والمؤسسات الشهيرة في جميع أنحاء العالم. يخدم برنامج الشركة الناشئة الوكالات والمنظمات والشركات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الرعاية الصحية العامة والحكومات. جمعت أيه دي جي أس 2 مليون دولار أميركي من خلال التمويل الخاص كما ومن مؤسسة قطر.

ويقول بيلوتيت: إن شركات التكنولوجيا العميقة مثل شركتنا هي في طليعة ليس فقط التقنيات لتحقيق تطلعات المجتمع طويلة المدى ولكن أيضًا لمساعدتنا في مواجهة تحديات اليوم – وبالتأكيد يصنف كوفيد-19 من بين أكبر التحديات العالمية في العقود الأخيرة”.

أيه دي جي أس هي أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة في قطر، تأسست في العام 2015 من قبل رجل أعمال قطري ورجل أعمال فرنسي ومجموعة من العلماء الدوليين. تجري أيه دي جي أس البحث والتطوير لإنشاء خوارزميات متطورة لبناء تطبيقات مستقبلية. على وجه التحديد، ينصب تركيز أيه دي جي أس على مجالات النمذجة القائمة على الوكيل (السلوك الناشئ)، والقياسات الحيوية السلوكية المطبقة على الأمن السيبراني، والديناميات الاجتماعية، ومعالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.

اتصالات الإعلام: ديان تشيز، dianne@chasemedia.us, +1-704-606-1144

اتصالات الأعمال: كريستوفر بيلوتيتchristophe.billiottet@adgs.com, +974-6695-4090

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