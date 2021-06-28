شركة التنمية الغذائية تعلن عن بدء عملية بناء سجل الأوامر وتحديد النطاق السعري لاكتتابها العام

– تحديد النطاق السعري للطرح بين 59-67 ريال سعودي للسهم الواحد

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنتهي يوم الخميس 1 يوليو 2021

– فترة اكتتاب شريحة الأفراد تبدأ يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتالعن بدء عملية بناء سجل الأوامر لشركة التنمية الغذائية (والتي يشار إليها بـ “التنمية” أو “الشركة”) وذلك تمهيدا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وقامت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد بالتغطية للطرح العام لشركة التنمية الغذائية، بالإعلان عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد 17/11/1442هـ (الموافق 27 / 06 / 2021م) والتي تستمر حتى نهاية يوم الخميس 21/11/1442هـ (الموافق 1/07/2021م).

سيتضمن الاكتتاب العام في أسهم شركة التنمية الغذائية شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة التنمية الغذائية على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 59-67 ريال سعودي للسهم الواحد. وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي مائة ألف (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون (999,999) سهماً عادياً.

وستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بتحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح ستمائة ألف (600,000) سهم تمثل نسبة (10 %) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. علماً بأن عملية اكتتاب شريحة الأفراد ستكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 17/12/1442هـ (الموافق 27/07/2021م).

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات إلى خمسة ملايين وأربعمائة ألف (5,400,000) سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته (90%) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتال www.sfc.sa

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