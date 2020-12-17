شركة بلاستيكيس/نانوك تعلن عن تعيين مدير مبيعات جديد للمبيعات والاستراتيجية التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

غرونيغن، هولندا، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن رئيس والرئيس التنفيذي لشركة بلاستيكيس إنك، هوزيه شاغنون، وهيرمان فازلويسكي، مدير نانوك أوروبا، اليوم عن تعيين كين أدرياسنز، مديرا للمبيعات والاستراتيجية التجارية. بلاستيكيس هي الشركة المصنعة لمنتجات نانوك من الأغلفة الحمائية المهنية في مقاطعة كيبيك في كندا.

ينضم كين إلى نانوك آتيا بـ 15 عامًا من الخبرة في مجال الأغلفة الوقائية، وتقلد العديد من المناصب في أقسام المبيعات وإدارة الحسابات، وتطوير الأعمال، وإدارة المشاريع، ودعم العملاء.

أنا وهيرمان متحمسان للغاية لإضافة كين إلى الفريق. تتماشى معرفته الوثيقة بسوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتحديد أولويات العميل، والخبرة في مجال الأغلفة الوقائية بشكل مثالي مع أولويات شركتنا. سيساعدنا كين على إيصال عرض قيمة نانوك بوضوح وبشكل متكرر لبائعي التجزئة والمستخدمين النهائيين على حد سواء،” كما قال السيد شاغنون. “مهمته واضحة؛ الفوز بحصة سوقية لشركة نانوك من خلال تقديم خدمة ذات مستوى عالمي وحلول أغلفة واقية مقاومة للماء.”

قبل انضمامه إلى نانوك أوروبا، عمل كين كمدير مشروع تجاري مع شركة محولة للرغوة ومصنعة لحلول الأغلفة المخصصة في بلجيكا، حيث أدار مشاريع تعبئة حيوية للعملاء. قبل ذلك، عمل في إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأغلفة الواقية، حيث شغل بنجاح مناصب مختلفة، بما في ذلك مدير تطوير الأعمال في الاتحاد الأوروبي لحلول الأغلفة المخصصة ومدير المبيعات لفرنسا وشمال إفريقيا. عمل كين في مجموعة متنوعة من مشاريع التعبئة والتغليف طوال حياته المهنية مع مقاولين من الباطن وتجار وموزعين ومقاولي فضاء/ لدفاع والمنظمات العسكرية داخل أوروبا. تتراوح خبرته بين خدمة العملاء البارزين، وإدارة المبيعات الإقليمية ومحترفي الخدمة، وتطوير أعمال جديدة عبر مختلف القطاعات، وإدارة المشاريع المعقدة والتسليمات.

“لقد تحولت نانوك من شركة جديدة إلى واحدة من أفضل العلامات التجارية للأغلفة الواقية المقاومة للماء في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. لقد وفر المنتج المذهل والمكتب الخلفي (مكتب الإدارة والدعم) من الدرجة الأولى ومركز التوزيع أساسًا متينًا للنمو”، كما قال أدرياسنز:

سيكون مقر كن الرئيسي في مكاتب / مركز توزيع نانوك أوروبا في غرونيغن بهولندا، والذي استحوذت عليه شركة بلاستيكيس في العام 2018.

حول بلاستيكيس ونانوك

تتمثل مهمة بلاستيكيس في تصميم وهندسة وتصنيع الأغلفة المقولبة بالحقن عالية الجودة التي تحمي المعدات القيمة. يثق المتخصصون في جميع أنحاء العالم في أغلفة نانوك المقاومة للماء لتنظيم وحماية وحمل الأدوات والمعدات في بيئات لا ترحم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nanuk.com.

الاتصال:

كين أدرياسنز

kadriaenssens@nanuk.com

T: +31 (0) 503 128 694

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1385781/KA.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/873534/nanuk_Plasticase_Logo.jpg