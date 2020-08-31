شركة بي أم تعقد حدثا يوم مفتوح في متنزه زامبيا الصناعي

لوساكا، زامبيا، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت مجموعة مواد البناء الصينية الوطنية المحدودة (سي أن بي أم) أول حدث يوم مفتوح على الإنترنت ركز فيه على استخدام الموارد في متنزه زامبيا الصناعي في لوساكا، عاصمة زامبيا، يوم 26 آب/أغسطس.

خلال الحدث، قامت لولو وود، وهي مضيفة محلية، باصطحاب الضيوف في جولة حول المنطقة الصناعية الشاملة لمواد البناء، حيث عرضت عليهم مصنع الإسمنت الحديث فيها. وأوضحت للمجموعة كيف يساهم المصنع في النمو الاقتصادي وإنشاء البنية التحتية بالإضافة إلى الرعاية الصحية المحلية ونوعية الحياة اليومية.

وفقًا للعاملين في مصنع الإسمنت، فقد استغرق شركة سي أن بي أم ثلاث سنوات لبناء المتنزه، الذي يستخدم تقنيات الإنتاج الآلي الرائدة عالميًا، وتقنيات مقاومة الغبار وحماية البيئة لضمان صحة العمال وحماية البيئة المحلية.

في وقت لاحق، وجهت لولو الضيوف إلى قرية قريبة لمقابلة رئيس القرية. وقال الرجل إنسي أن بي أمقد أوفت أيضًا بمسؤولياتها الاجتماعية أثناء بناء وتشغيل المتنزه. حسنت الشركة حياة القرويين من خلال المساعدة في بناء طريق إلى لوساكا، ومدرسة ومستشفى.

علاوة على ذلك، اتخذت الشركة خطوات لضمان تزويد القرية بمياه عذبة وافرة.

بدأ بناء متنزه زامبيا الصناعي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وبدأ تشغيله في 26 تموز/يوليو 2018.

ولدى المتنزه الآن أربعة خطوط إنتاج قادرة على إنتاج 2,500 طن من أسمنت الكلنكر يوميًا بالإضافة إلى 200,000 متر مكعب من الخرسانة و 700,000 طن من الركام و 60 مليون من الطوب المُلبد سنويًا.

وحتى الآن، دفع المجمع الصناعي أكثر من 70 مليون يوان (10.13 مليون دولار) ضرائب للحكومة المحلية ووفر فرص عمل لـ 326 من سكانها.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=Id_cXh_6vDM&t=106s

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1244815/CNBM_video.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1244809/The_Golden_CNBM_Zamia_Industrial_Park.jpg