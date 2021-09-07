شركة تابلو تدعو عشاق البيانات من جميع أنحاء العالم إلى المؤتمر السنوي في نوفمبر

تجربة رقمية من أجل جمع المزيد من الأشخاص معًا للاحتفاء بقوة البيانات

سياتل، 7 سبتمبر 2021 — / PRNewswire / قامت اليوم شركة تابلو ( Tableau ) -وهي منصة التحليلات الرائدة في العالم ( NYSE: CRM )- بافتتاح التسجيل في مؤتمر تابلو السنوي، والذي سيتم بثه حول العالم في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2021.

سيُوفِّر مؤتمر تابلو فرصًا للتعلم والتواصل ومشاركة أفضل الممارسات والاستلهام من قادة البيانات في وقت أصبح فيه ربط الأشخاص بالرؤى المستندة إلى البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يحتفي المؤتمر تحت عنوان دعونا نصبح جميعًا مهتمين بالبيانات ( Let’s All Data ) بالشمولية والاعتقاد بأن المؤسسات الأكثر نجاحًا تقوم بتمكين الجميع بالبيانات، من شركاء البيع بالتجزئة وقادة الموارد البشرية إلى علماء البيانات والمتخصصين في التعليم.

قال جاكي ييني، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لدى تابلو، “إن إنشاء ثقافة تحتفي بحب الاستطلاع وتمكين الجميع من أن يكونوا أشخاصًا مهتمين بالبيانات يُمكِّن المؤسسات من اتخاذ القرارات الأكثر دقة بشكل أسرع من أي وقت مضى. هذا هو جوهر مؤتمر تابلو. وعندما يتخذ الناس خيارات مستنيرة مستندة إلى البيانات، يمكن للشركات تحقيق الكثير للغاية”.

مؤتمر تابلو 2021 هو الحدث السنوي الثالث عشر لشركة تابلو، حيث يجمع بين العملاء والشركاء والموظفين ومحبي البيانات والمزيد من أجل التعلم والتواصل والإلهام والمرح. وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 150000 شخص في مؤتمر افتراضي لـ تابلو.

للتسجيل في المؤتمر، قم بزيارة https://www.tableau.com/events/conference .

حول شركة تابلو، إحدى شركات سيلز فورس (Salesforce)

تساعد تابلو الأشخاص على رؤية البيانات وفهمها. وكمنصة التحليلات الرائدة في العالم، تُقدِّم تابلو تحليلات مرئية مع ذكاء اصطناعي قوي وإدارة بيانات قوية وتعاون قوي. ومن الأفراد إلى المؤسسات من جميع الأحجام، يحب العملاء في جميع أنحاء العالم استخدام تحليلات تابلو المتقدمة من أجل دعم القرارات المؤثرة والمستندة إلى البيانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.tableau.com

حول شركة سيلز فورس

ت قوم سيلز فورس -وهي الشركة الرائدة في إدارة علاقات العملاء العالمية- بتمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من التحول رقميًا وإنشاء رؤية شاملة 360 درجة لعملائها. لمزيد من المعلومات حول سيلز فورس ( NYSE : CRM) ، قم بزيارة: www.salesforce.com .

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