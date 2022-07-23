‫ شركة تطوير الطاقة الكهربائية الجديدة في شنغهاي تم إنشاؤها لتسريع توسع الأعمال الخضراء والمنخفضة الكربون

شنغهاي، 22 يوليو 2022 / PRNewswire / — أقيم حفل افتتاح شركة شنغهاي لتطوير الطاقة الكهربائية الجديدة المحدودة في 15 يوليو، مما يشير إلى التوسع والنمو المتسارع لأعمال شنغهاي الكهربائية الخضراء منخفضة الكربون.

خلال الحفل، أعلنت مجموعة شنغهاي الكهربائية عن خارطة طريقها للطاقة المتجددة إلى جانب اتفاقيات مع خمسة شركاء لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بشكل مشترك، بالإضافة إلى إنشاء شراكات استراتيجية مع أكثر من عشر مؤسسات مالية وشركاء في الصناعة لبناء نظام بيئي مالي لقطاع الطاقة المتجددة.

تعمل Shanghai Electric الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المعدات المتطورة، على بناء أنظمة طاقة شاملة جديدة وحل كامل للمجمعات الصناعية المستقبلية الخالية من الكربون في خطوة لأخذ زمام المبادرة في مساعدة الحكومة الصينية على تحقيق أهدافها في إزالة الكربون.

إن سياسات ذروة الكربون والحياد الكربوني التي تنتهجها الحكومة الصينية، والمعروفة أيضًا بأهداف الكربون المزدوجة، تشكل تغيرًا شاملًا من المتوقع أن يخلف تأثيرًا واسع النطاق وعميقًا على كل من الاقتصاد والمجتمع ككل في حين يعمل في الوقت نفسه على بناء مجتمع خال من الكربون.

واستجابة للخطة الخمسية الرابعة عشرة في الصين، وضعت الشركة خارطة طريق تركز على تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين والتخزين، إلى جانب الذكاء الصناعي والمعدات الطبية المتطورة وغيرها من الشركات الجديدة.

يعد إنشاء كيان الطاقة المتجددة خطوة حيوية في الاتجاه الصحيح. تلقت الشركة الجديدة استثمارًا إجماليًا بقيمة 3 مليار يوان، بما في ذلك 2 مليار يوان من مجموعة شنغهاي الكهربائية و 1 مليار يوان من مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية الريحية، وتهدف إلى أن تصبح المزود الأكثر تكاملاً وابتكارًا لمشاريع الطاقة المتجددة وخدمات دورة الحياة الكاملة.

مع السوق المحلية كمنطقة أولية للتوسع ومراعاة للتوسع في الأسواق الدولية، ستلتزم شركة شنغهاي لتطوير الطاقة الكهربائية الجديدة المحدودة ببناء منصة خدمة دورة حياة كاملة لمستقبل الطاقة المتجددة من خلال تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين والطاقة الحرارية والهيدروجينية، بالإضافة إلى توسيع الأعمال التجارية المتكاملة لشبكة المصدر والتخزين. بناءًا على المنصة، تخطط الشركة لإنشاء حلول متكاملة تتمحور حول تحسين النظام، وتبسيط المعدات، وأنظمة التحكم الذكية، مما يوفر دعمًا قويًا للتطوير القائم على الجودة لأعمال الطاقة المتجددة لمجموعة شنغهاي الكهربائية.

في المستقبل، تعتزم Shanghai Electric التركيز على تعزيز الذكاء الصناعي وتطبيق التقنيات مع تسهيل التفاعلات بين الطاقة والإنترنت الصناعي. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة للنهوض بالتنمية الصناعية المستدامة على الصعيد العالمي من خلال استخدام التكنولوجيات من خلال التعاون مع الحدائق المملوكة للحكومة، والعملاء التجاريين، وشركات رأس المال الاستثماري، والشركاء التكنولوجيين، والمؤسسات المالية، بهدف إيجاد عالم أفضل للجميع في نهاية المطاف.

ألقت كل من سكرتيرة لجنة الحزب في مقاطعة فنغشيان، لي تشنغ، وأمين لجنة الحزب في مجموعة شنغهاي الكهربائية ورئيسها، لينغ ويكينغ، خطابات في حفل الافتتاح ورحبوا ببدء العمل الجديد.

وكان من بين الحضور العديد من المسؤولين الحكوميين وكبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك نائب سكرتير لجنة مقاطعة فنغشيان ورئيس البلدية، يوان تشيوان ؛ نائب أمين لجنة الحزب في شنغهاي إلكتريك ورئيسها، ليو بينغ ؛ المدير العام لفرع بنك الصين في شنغهاي، تشانغ شوشوان ؛ وسكرتير لجنة الحزب في مجموعة شنغهاي غوشنغ جروب ورئيس مجلس إدارة شنغهاي جوشينج كابيتال مانجمنت شو ويقوانغ ؛ وسكرتير لجنة الحزب في شنغهاي إلكتريك باور كونستركشن ورئيسها جيانغ ليندي ؛ ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التجار الصيني والمدير العام لفرع شنغهاي شي شونهوا.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك في الاحتفال أيضًا مدراء تنفيذيون آخرون من مجموعة شنغهاي للكهرباء والمؤسسات المالية الرئيسية، بما في ذلك المصارف وشركات الأوراق المالية وشركات الائتمان، فضلًا عن عدة صحفيين.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة شنغهاي الكهربائية المحدودة ( SEHK : 2727, SSE: 601727) هي شركة مصنعة للمعدات الراقية على مستوى عالمي، وتركز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية لتوفير حلول أنظمة خضراء وذكية من الدرجة الصناعية. ولها وجود عالمي في صناعات مثل الطاقة الجديدة، والطاقة النظيفة الفعالة، والأتمتة الصناعية، والأجهزة الطبية، وحماية البيئة.

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