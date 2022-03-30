‫شركة تطوير الويب 3 “دروب لابس” تعلن عن شراكة مع نادي جامعة كاليفورنيا بيركلي للتقنية، لونشباد

نيويورك، 30 آذار/مارس، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة دروب لابس، شركة أنظمة التشغيل المبتكرة لـ ويب 3، عن شراكة مع نادي جامعة كاليفورنيا بيركلي للتقنية، لونشباد، من أجل تطوير تقنية مبتكرة لـ ويب 3 وحلول سيتم تضمينها في عروض منتجات دروب لابس.

كرست شركة دروب لابس مواردها وشبكاتها الكبيرة لإنشاء التعلم التجريبي وبناء مهارات تنظيم المشاريع لطلبة لونشباد. تكمل القدرات الأساسية لفريق نادي لونشباد في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المبتكرة والراسخة لدى دروب لابس.

لونشباد هي مؤسسة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تعالج مشاكل التعلم الآلي وتشارك المجتمع بمعرفته من خلال الأحداث وورش العمل. في كل فصل دراسي، تعمل لونشباد مع عملاء محددين لحل تحديات التعلم الآلي في العالم الحقيقي مع المتخصصين في هذا المجال. لدى جامعة كاليفورنيا بيركلي تقليد طويل في تنمية المواهب الفنية المتميزة بما في ذلك ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة أبل.

من خلال العديد من المساعي البحثية، ستعمل هذه الشراكة على تسخير المعرفة والمهارات الجماعية لزيادة تضخيم عروض التعلم الآلي من دروب لابس وتحدي قدرات الذكاء الاصطناعي.

“يسعدنا العمل مع هذه المجموعة الموهوبة والمؤسسة المرموقة. نحن متحمسون للاستفادة من عقول فريق لونشباد. يتمتع هؤلاء المهندسون والعلماء الشباب بمهارات هائلة في حل المشكلات. سنستخدم معًا أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوليد القيمة الفريدة لدروب لابس وطلاب نادي لونشباد”، كما قال جو ستيكا، رئيس قسم المنتجات في دروب لابس.

“في لونشباد، نسعى جاهدين لتوفير حلول إبداعية وذكية. نحن متحمسون للغاية لهذه الفرصة للعمل مع دروب لابس لإحداث تأثير كبير على المجتمع الأوسع. دروب لابس تقدم مجالا رائدا جديدا في عالم الويب 3 ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة”، كما قالت لوسي ليو، رئيسة نادي لونشباد “.

حول دروب لابس

دروب لابس هي مزود ومنصة شاملة لحلول ويب 3. يطبق نظام التشغيل dropp360º الخاص بشركة دروب لابس أسلوب عمل الشركة الفريد المتمثل في “إحلم، طور وانشر” الذي يحول جميع جوانب عمل المؤسسة للفوز في عالم ويب 3.

يقود دروب لابس فريق من النخبة من المديرين التنفيذيين المبدعين والتقنيين ورجال الأعمال المؤهلين بشكل فريد. وقد طور هذا الفريق العديد من الابتكارات المسجلة ببراءة اختراع في التعرف على الأشياء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتدفق، والواقع المعزز، الواقع المختلط والواقع الافتراضي، والتشفير.

دروب لابس هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة “دروب تي في إنك” التي تمتلك أيضًا وتدير منصة droppTV – وهي نظام التشغيل الرائد في الصناعة من أجل “التسوق والترفيه”، والذي يجمع بين دفق الفيديو والواقع المختلط والتجارة التجربية.

تستخدم دروب تي في تقنية دروب لابس الرائدة والمملوكة لربط المستهلكين والمبدعين والعلامات التجارية من خلال منظومة قابلة للتشغيل البيني تسمح للتجارة التجربية المبسطة بين العالمين المادي والرقمي.

تقدم رحلة مستخدم دروب تي في الخالية من الاحتكاك نموذجًا هائلاً لتحقيق الدخل للمبدعين والناشرين. كما أنها تُمكِّن العلامات التجارية من تحقيق تقارب مُحسَّن وزيادة التحويلات والإحالة الدقيقة للبيانات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم دروب تي في إمكانات الرموز غير القابلة للتحويل التجريبية الشاملة الفريدة والرموز الاجتماعية، مما يمكّن الشركاء والمستهلكين من توليد قيمة أكبر في ويب 3.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة dropplabs.io و aboutdropp.com

حول لونشباد

لونشباد هو ناد تقني في جامعة كاليفورنيا في بيركلي يعمل على تعزيز مجتمع من المهندسين المتحمسين لمعالجة مشكلات العالم الواقعي باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ننمو من خلال التعاون في كل من المشاريع التي يقودها الطلاب والعملاء ونسعى جاهدين لمشاركة معرفتنا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع المجتمع من خلال الأحداث وورش العمل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.onmobile.com .