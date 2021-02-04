شركة تكجه الدولية: “صعود قيمة عملة البيتكوين، والأرباح تتحقق في قطاع العقارات.”

– بينما تصل العملات المشفرة إلى قيم قياسية، اختار المستثمرون سوق العقارات باعتباره القطاع الرئيسي لتحقيق الأرباح . أعلن بايرام تكجه، رئيس مجلس إدارة شركة تكجه، أن الشركة أنجزت العشرات من مبيعات العقارات بعملات مشفرة خلال الشهرين الماضيين.

اسطنبول, 4 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — منذ أن دخل سعر البيتكوين اتجاها تصاعديا، بدأ المستثمرون الدوليون في البحث عن مجالات استثمار لتحقيق الأرباح. وبهذا المعنى، كان سوق العقارات من أهم الأسواق.

وفي تقييمه للتطورات في السوق، صرح بايرام تكجه، رئيس الشركة، “بهدف أن نكون روادًا في تقنية سوق العقارات، كانت طرق الدفع عبر العملات المشفرة دائمًا على جدول أعمالنا. في هذه الفترة، عندما وصلت قيمة البيتكوين إلى مستويات قياسية، أوجدنا قيمة كبيرة من خلال طرق الدفع الموثوقة والسهلة التي نقدمها للمستثمرين وشهدنا زيادة كبيرة في الطلب في هذا الصدد “.

بيع أكثر من 50 عقارًا في الشهرين الأخيرين

وقال بايرم تكجه الذي قام بأول عملية بيع للعقارات باستخدام العملة المشفرة في العالم في العام 2017 أن شركته باعت أكثر من 50 عقارًا في الشهرين الماضيين عندما بلغ سوق العملات المشفرة ذروته. وأضاف أن تركيا، التي تتمتع باقتصاد ليبرالي، تقدم العديد من الفرص لمستثمري العملات المشفرة لموازنة أصولهم باستخدام الاستثمار العقاري كقوة مالية.

البيتكوين، العملة المشفرة ذات الحجم الأكبر في السوق، باتت مدرجة على الأجندة في الأيام الأخيرة مع الارتفاع القياسي في أسعارها. تم خفض إنتاج البيتكوين إلى النصف يوم 11 أيار/مايو 2020 بهدف إبطاء إنتاج عملة البيتكوين وموازنة العرض في السوق. نتيجة لخفض إنتاج عملة البيتكوين للنصف، كان من المتوقع أن تكتسب عملة البيتكوين قيمة أكبر كوسيلة للتبادل أو الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، أدى بدء المستثمرين الذين يبحثون عن أداة لن تفقد قيمتها بسبب الوباء العالمي؛ فضلا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية والاهتمام المتزايد للشركات في هذا المجال أيضًا إلى زيادة في قيمة هذه العملة. وبسبب كونها عملة رقمية لامركزية، تجذب البيتكوين انتباه العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن الأمن لثروتهم.

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