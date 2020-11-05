شركة جونسون كونترولز تطلق عروض خدمات جديدة مصممة خصيصًا لإدارة المباني عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

توفر مجموعة الخدمات الفريدة الجديدة المرونة إلى جانب الإمكانياتالرقمية لموظفي تقديم الخدمات والعملاء في الخطوط الأمامية، بغاية تلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط وأفريقيا.تسمح هذه القدرات المحسّنة بالمراقبة والإدارة عن بُعد لمجموعة شاملة من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأجهزة التحكم والحرائق في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ وأثناء الجائحة.تقدم الاستثمارات الكبيرة في مجال الأمن السيبراني الدعم إلى مجموعة الخدمات الجديدة وذلك من جانب شركة جونسون كونترولز، والتي حصلت على شهادة ضمان دورة حياة التطوير الآمن ISASecure® المعتمدة دوليًا لممارسات تطوير منتجاتها.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ رولاندو فورلونج نائب الرئيس والمدير العام لشركة جونسون كونترولز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: “تعمل الخدمات عن بُعد اللاتلامسية، والبنية التحتية المرنة، والتركيز على الاستدامة و على تطوير الاحتياجات في مشهد سوق سريع التغير هذه الآونة.وأردف قائلًا: “ومن المقرر أن تقدِم خدماتنا الشاملة المحسّنة قيمة فائقة لعملائنا، وهو ما يؤدي إلى تحسين تكاليف التشغيل وتوفير الطمأنينة وراحة البال”

مجموعة الخدمات المرنة الجديدة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي:

بفضل تقديم المزيد من العروض المحسّنة، بات بإمكان العملاء تحديد مستويات الخدمة التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه ضمن مجموعة شاملة من حلول الخدمة عبر أربعة مستويات:الأمثل أو المتخصص أو المحسن أو الأساسي.

تتضمن إمكانيات OpenBlue التي نوفرها ما يلي:

· التشغيل عن بعد وإدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأجهزة التحكم وكذلك الانطلاق في الوقت الفعلي لضمان أداء المعدات ووقت التشغيل.

· الاتصال على مدار الساعة مع خبرائنا المتخصصين.

· الوصول إلى تقارير حالة المعدات المؤتمتة عند الطلب من أجل التشخيصات النشطة في الوقت الفعلي

· استخدام التحليلات التنبؤية لتحسين استهلاك الطاقة والحفاظ على الأداء العام للنظام.بالإضافة إلى أنها تتيح إجراء عمليات التخطيط الاستباقي، ومؤشرات الأداء، فضلًا عن أنها توفر خرائط طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

تقدم مساحة خدمات البناء على الصعيد العالمي فرصة بقيمة 150 مليار دولار، والآخذة في النمو عبر القطاعات.كما تقدم الخبرة العملية لشركة جونسون كونترولز المدعومة بأكثر من 16,000 تقني ذات خبرة عالية ، وتتيح فرصة كبيرة للاستجابة ومعالجة احتياجات الخدمة المحلية لعملائها من أجل تحقيق السلامة والأمن والراحة والكفاءة وكذلك الأداء بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

[1] تجمع منصة OpenBlue الخاصة بشركة جونسون كونترولز بين التكنولوجيا التشغيلية التقليدية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية والتطبيقات السحابية المميزة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، وهو الأمر الذي يتيح الرؤية والتكامل فضلًا عن التعاون.بات -بفضل منصة OpenBlue– بإمكان تقنيات التشغيل والتكامل إجراء الاتصال بسلاسة عبر مجموعة واسعة من الأنظمة، وبالتالي إتاحة العديد من الوظائف بما في ذلك إمكانات الاتصال والمباني اللاتلامسية والبيئات الآمنة.

نبذة عن جونسون كونترولز:

إننا نقوم في جونسون كونترولز بتغيير البيئات التي يعيش فيها الأشخاص ويعملون ويتعلمون ويمارسون حياتهم بداخلها.وكذلك فإننا نقود النتائج الأكثر أهمية بدءًا من تحسين أداء المبنى إلى تحسين السلامة وأخيرًا تعزيز الراحة.وما يميزنا أننا نفي بوعودنا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز البيانات والتصنيع.ومن الجدير بالذكر أننا نمثل الداعم الرئيسي لعملائنا، وذلك بفضل فريق عالمي يضم ما يقرب من 105,000 خبير داخل ما يزيد عن 150 دولة، وتاريخ عتيق من الابتكار لفترة تربوا على 130 عامًا.تضم مجموعتنا الرائدة في تقنيات وحلول البناء بعضًا من أكثر الأسماء الشهيرة والجديرة بالثقة في القطاع، مثل Tyco® وYORK® وMetasys® وRuskin® وTitus® وFrick® وPenn® وSabroe® وSimplex® وAnsul® وGrinnell®.للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.johnsoncontrols.aeأو المتابعة على: Johnson Controls LinkedIn page

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