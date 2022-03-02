‫ شركة “جويا أوروبا” تُوزع مئات الآلاف من الأرطال من المواد الغذائية على الشعب الاوكراني

جيرسي سيتي، نيوجيرسي، 1 مارس / آذار 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة جويا أوروبا Goya Europa) )، وهي شركة تابعة لشركة جويا للأغذية Goya Foods) )، أنّها ستقوم بتوزيع مئات الآلاف من الأرطال من المواد الغذائية على الشعب الاوكراني؛ وذلك استجابة للنداءات الدولية بضرورة تقديم مساعدات عاجلة من المواد الغذائية والوقود والأدوية للشعب الأوكراني. ونظرًا لانتشار منشآتها وموزعيها في جميع أنحاء أوروبا، ستتمكّن الشركة من توفير المساعدات الإنسانية المطلوبة وشحنها على نحوٍ سريع إلى أعداد كبيرة من اللاجئين في أوكرانيا وبولندا.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال بوب أونانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جويا للأغذية | شركة جويا أوروبا: «من خلال مبادرة جويا العالمية للعطاء Goya Gives) )، كانت شركة جويا دائمًا في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث؛ لذا فلا يمكننا أن نقف الآن مكتوفي الأيدي دون فعل أيّ شيء لمساعدة الشعب الأوكراني في ظل الهجوم السافر الذي يتعرّض له والذي يمثّل إبادة جماعية للمدنيين الأبرياء. سنتمكّن من تقديم مساعدات إنسانية بشكل سريع للشعب الأوكراني لوجود مقرّات لشركتنا في أماكن قريبة منهم؛ ونحن ندعو للمواطنين الأوكرانيين ولجميع الذين يعملون في الميدان ويعرضون حياتهم للخطر لتقديم مساعدات لهم».

ومن جانبه، قال ويليام أونانو، المدير العام لشركة جويا أوروبا: «يُتيح لنا موقع الشركة الإستراتيجي تقديم مساعدات فورية للشعب الأوكراني؛ وقد بدأنا بالفعل في عمليات تجهيز المواد الغذائية اللازمة وإرسالها إلى موزّعينا في بولندا وأوكرانيا».

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة جويا للأغذية قد تبرعت -من خلال “مبادرة جويا للعطاء”- بأكثر من 4,5 ملايين رطل من المواد الغذائية للمحتاجين خلال جائحة كورونا، وأكثر من مليون رطل من المواد الغذائية للمتضررين من إعصار “ماريا” الذي ضرب جزيرة بورتوريكو، وأكثر من 400000 رطل من المواد الغذائية للمحتاجين في فنزويلا أثناء الاضطرابات التي اندلعت في البلاد، وأكثر من مليون رطل من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال الذي وقع في هايتي؛ كما قامت بتوصيل مساعدات غذائية للمتضررين من إعصار “سنادي” الاستوائي وأعاصير إسحاق وهارفي وإيرين وإيدا.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة Goya للعطاء Goya Gives) )، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.goya.com

عن شركة جويا للأغذية

تأسّست شركة جويا للأغذية في عام 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أمريكية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة جويا في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم إضافة إلى مزيج من المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز؛ وهو ما يجعل منتجاتها مثالية مناسبة لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة جويا للأغذية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.goya.com .

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ناتالي جي مانيسكالكو

هاتف رقم: 845.659.6506 / بريد إلكتروني:natalie@retromedianyc.com

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