‫شركة “جيه آند تي إكسبريس” تعلن عن اعتزامها إنشاء مقرها الإقليمي في السعودية وإقامة أكبر منطقة خدمات لوجستية في المنطقة

يُعدّ مؤتمر LEAP، الذي تقام فعالياته في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في المدّة من 1 إلى 3 فبراير 2022، حدثًا تكنولوجيًا عالميًا رائدًا تشارك فيه أكثر من 700 شركة تكنولوجيا ناشئة. وقد ألقى جيت لي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “جيه آند تي”، كلمة رئيسية في المؤتمر عبر الفيديو، أعلن فيها عن أنّ الشركة ستنشئ مقرها الإقليمي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وستقيم أكبر منطقة للخدمات اللوجستية الذكية على مستوى المنطقة بأسرها؛ موضحًا أنّ تلك المنطقة الصناعية ستمكّن الشركة من تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات اللوجستية في المنطقة، وستسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء والشركاء، وستحسّن من جودة خدمات الشحن.

وقد وقعَت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشروع المنطقة الصناعية للخدمات اللوجستية الذكية مع شركة جيه آند تي إكسبريس بالتعاون مع شركة eWTP Arabia Capital. وقد حضر مراسم التوقيع كل من معالي المهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، ومعالي المهندس/ عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، وسعادة السيد/ عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد/ فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتلتزم شركة جيه آند تي إكسبريس -بتوقيعها على مذكرة التفاهم- بتنمية الكوادر المهنية، والاستثمار في التقنيات والمعدّات المتقدمة، وإنشاء أكبر منطقة صناعية للخدمات اللوجستية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة؛ وهو ما من شأنه أن يجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للعمليات اللوجستية للسوق الإقليمي بأكمله. وستضم منطقة الخدمات اللوجستية هذه مراكز فرز عالمية المستوى، وأنظمة تخزين آلية، فضلًا عن محطات شحن جوي، ومجمّعات صناعية للتجارة الإلكترونية، ومجمّعات صناعية متطورة. وستوفر هذه المنطقة لشركاء جيه آند تي أحدث الخدمات التكنولوجية في قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل القريب، كما ستسهم في تعزيز نمو قطاعي التصنيع والتجزئة المحليين، وذلك بهدف جعل المملكة العربية السعودية بوابة مركزية تربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، فضلًا عن المساهمة في مساعدة المملكة العربية السعودية على النجاح في تحقيق رؤية 2030. وتحظى هذه المبادرة بدعم كبير من شركة eWTP Arabia Capital الاستثمارية وشركاء آخرين.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جيري لي، الشريك الإداري في شركة eWTP Arabia Capital: “إنّه لمن دواعي سرورنا في شركة eWTP Arabia Capital أن نشارك في هذا المشروع الكبير لتقديم مزيد من الدعم لعمليات شركة جيه آند تي إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في تطوير شبكتها على الصعيد العالمي. ونحن على ثقة بأنّ تعاوننا مع شركة جيه آند تي إكسبريس سيسفر عن توفير مزيد من الدعم للشركات وسلاسل الإمداد والعلامات التجارية الصينية التي تتميز بالإبداع والابتكار التقني، والتي تتطلع إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمي”.

وقد شهد شهر يناير من العام الجاري إطلاق أعمال شركة جيه آند تي إكسبريس في أسواق كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد نجحت الشركة -بفضل ما تمتلكه من شبكات توزيع وطنية وأنظمة تخزين محلية- في توفير خدماتها في جميع أنحاء البلدين بالكامل.

ومنذ تأسيسها في عام 2015، عملت شركة جيه آند تي إكسبريس على توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم. وبفضل نموذج أعمالها المتميز وتوسعها النشط في الأسواق، تمكنت الشركة سريعًا من إنشاء شبكة نقل خاصة بها في 10 دول في منطقة دول آسيا والمحيط الهادئ لتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين على خدماتها العابرة للحدود. وفي إطار إستراتيجيتها للربط بين دول العالم، وتقديم خدمات لوجستية عالمية متميزة، تواصل شركة جيه آند تي إكسبريس سعيها الدؤوب لاستكشاف مزيد من الفرص في الأسواق الناشئة.

عن شركة جيه آند تي إكسبريس

تأسّست شركة جيه آند تي إكسبريس في أغسطس 2015، وهي شركة شحن دولي سريعة النمو، تركّز على تقديم خدمات الشحن السريع والخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وتلتزم الشركة بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية لعملائها في جميع أنحاء العالم. وقد أنشأت الشركة شبكة من الفروع في عشر دول، من بينها الصين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما يمكّنها من تقديم خدماتها لأكثر من ملياري شخص في تلك الدول.