شركة خارون تعلن بنك باركليز كمستثمر استراتيجي

لوس أنجلوس، 4 اكتوبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت اليوم شركة خارون، شركة الأبحاث وتحليلات البيانات التي تركز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين، أن بنك باركليز (Barclays) أصبح مستثمرًا استراتيجيًا في الأعمال التجارية، وانضمت إليه شركة ايكويتي جروب انفستمنتس (Equity Group Investments)، ومستثمرون آخرون في الأسهم المؤسسية والخاصة.

تُعرف عروض خارون (Kharon) للامتثال للجرائم التجارية والتنظيمية والمالية بأنها رائدة في الصناعة وتؤكد الأخبار التزامها المشترك مع باركليز بالابتكار والذكاء المستند إلى البيانات.

صرح مارك جيبينز، رئيس خدمات الامتثال في بنك باركليز:: “بعد أن عملنا مع خارون لمدة غير طويلة، يسعدنا أن نعزز علاقتنا من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي. ويوضح الاستثمار التزام باركليز بإدارة متطلبات الامتثال من خلال استخدام البيانات لتعزيز حلولنا التكنولوجية والتحليلية”.

توفر حلول التكنولوجيا التنظيمية في خارون للشركات في جميع أنحاء العالم معلومات وتحليلات لا مثيل لها وحاسمة بشأن عملائها وسلاسل التوريد والاستثمارات ومناطق المخاطر. وجاءت النتيجة تقليل المخاطر والكفاءات المحققة وخلق القيمة.

كما صرح ماثيو إبستين، الرئيس التنفيذي لشركة خارون: “إنه لمن دواعي سرورنا الترحيب ببنك باركليز كمستثمر استراتيجي. حيث يعكس انتقال باركليز من عميل إلى شريك والآن إلى مستثمر إيماننا المشترك بالصناعة الواسعة والتطبيق الجغرافي لتكنولوجيا خارون والمنتجات التحليلية والخبرة”.

وأضاف ماثيو: “من فرق المخاطر والامتثال التي تسعى إلى تعزيز عمليات اعرف عميلك والفحص؛ إلى مزودي التكنولوجيا الحريصين على فحص كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد؛ وصولًا المستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم أداء الشركة على المدى الطويل؛ تدعم خارون الشركات في مجموعة واسعة من الصناعات حول العالمية. كما أن قاعدة العملاء المتنوعة جنبًا إلى جنب مع منصتنا التكنولوجية الرائدة أعطتنا أقوى الأسس التي يمكن مواصلة البناء عليها”.

ايكويتي جروب انفستمنتس ( EGI) ، التي أسسها سام زيل، أحد المستثمرين في خارون منذ 2016. وقد علق رئيس الشركة، مارك سوتير: “في بيئة المخاطر المتزايدة الصعوبة، توفر حلول البيانات والتحليلات الفريدة في خارون رؤى امتثال متباينة وملائمة للغاية لعملائها. ويسعدنا أن نكون شريكًا استراتيجيًا في رأس المال لمتخصص رفيع المستوى مع فريق قيادة قوي، والترحيب ببنك باركليز كمستثمر مشارك”.

نبذة عن خارون

تعد شركة خارون مزودًا رائدًا للبحوث وتحليلات البيانات، وتركز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين. ومن ضمن عملاء خارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى والشركات العالمية وكيانات القطاع العام وشركات الخدمات المهنية. كما يرأس شركة خارون كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية، ومهنيين ذوي خبرة في تطوير البرمجيات وعلوم البيانات.

لمزيد من المعلومات عن فريق خارون أو للانضمام إليهم، تفضل بزيارة www.kharon.com وتواصل معنا على لينكدإن وتويتر @kharondata.

نبذة عن بنك باركليز

باركليز هو بنك عالمي بريطاني. وتتنوع شركة هذا البنك حسب الأعمال وأنواع مختلفة من العملاء والعملاء والجغرافيا. كما أنه من ضمن أعمال باركليز الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات الدفع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى بنك عالمي للشركات والاستثمارات من الدرجة الأولى، والخدمات المتكاملة، وكلها مدعومة من قبل شركة الخدمات التي تقدم التكنولوجيا والعمليات والخدمات الوظيفية عبر المجموعة .

لمزيد من المعلومات عن بنك باركليز، تفضل بزيارة www.home.barclays.

نبذة عن ايكويتي جروب انفستمنتس

ايكويتي جروب انفستمنتس هي شركة الاستثمار الخاصة أسسها سام زيل منذ أكثر من 50 عامًا. ويقع مقرها في شيكاغو، وتستثمر ايكويتي جروب انفستمنتس، بانتهاز الفرص، في الصناعات والمناطق الجغرافية وفي جميع أنحاء هيكل رأس المال. وتتضمن استثمارات المحفظة الحالية الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة والنفايات والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية والعقارات. كما توفر ايكويتي جروب انفستمنتس رأس مال مرنًا وتوظف نهج ملكية مشتركًا لتعظيم إمكانات استثماراتها. لمزيد من المعلومات عن ايكويتي جروب انفستمنتس، تفضل بزيارة www.egizell.com.