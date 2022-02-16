‫شركة “دارك بولتكس” تُطلق خدمة متميّزة للتحقق من صحة الأخبار السياسية والاقتصادية المتعلقة بالشأن الكويتي

الكويت, 15 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة “دارك بولتكس”، وهي شركة متخصّصة في تقديم خدمات استشارية سياسية وإعلامية، خدمة فريدة للتحقق من صحة الأخبار السياسية والاقتصادية المتعلقة بالشأن الكويتي والتي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية الإلكترونية.

وذكرت الشركة في بيان عام أصدرته مؤخرًا أنّ الهدف من هذه الخدمة هو تصويب أيّ معلومات غير دقيقة أو أخبار كاذبة أو إشاعات أو أخبار مُضلّلة تنشرها وسائل الإعلام الإلكترونية. كما أشارت الشركة في بيانها إلى أنّ هذه الخدمة هي أول خدمة من نوعها في الكويت تُركّز على الأحداث السياسية المحلية وتصريحات الشخصيات العامة.

وأكّدت الشركة أنّ الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو تصحيح الأخبار السياسية والاقتصادية الكاذبة التي تُنشر عبر وسائل الإعلام الكويتية الإلكترونية، وتعريف الجمهور بمدى دقة هذه الأخبار من خلال تأكيد صحة محتواها المنشور أو تصحيحه. وتأمل الشركة في أن تُحدث هذه الخطوة المسؤولة تأثيرًا إيجابيًا على وسائل التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار؛ والتي تُعتبر مصدرًا للمعلومات لدى معظم أفراد المجتمع الكويتي.

وبالرغم من إقرارها بالدور الكبير الذي تؤديه الخدمات الإخبارية الإلكترونية في دعم الديمقراطية في الكويت، فقد شدّدت الشركة في بيانها على أنّ بعض هذه الخدمات تتعمّد نشر أخبار غير مؤكّدة دون التحقق من صحتها بهدف الحصول على سبق صحفي؛ وهو ما يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في النخبة السياسية والاقتصادية.