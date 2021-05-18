Press Release

شركة روت موبايل (المملكة المتحدة) ليمتد تعيّن جون أوين في منصب الرئيس التنفيذي لأوروبا والأمريكتين، لتسريع النمو وتطوير السوق

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مومباي، الهند18 مايو / أيار 2021/PRNewswire/ — اليوم، أعلنت شركة روت موبايل (المملكة المتحدة) ليمتد Route Mobile (UK) Limited (“RML UK“)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة روت موبايل ليمتد (روت موبايل – “Route Mobile“)، أحد مزودي خدمة منصات الاتصالات السحابية الرائدين للشركات، ومشغلي خدمات الوسائط من أعلى ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، عن تعيين جون أوين في منصب الرئيس التنفيذي في أوروبا والأمريكتين، ومقره في مكتب المملكة المتحدة (لندن)، مع التنفيذ الفوري للقرار. يمثل المنصب فصلًا جديدًا في رحلة شركة روت موبايل (Route Mobile) المثيرة حيث تشرع الشركة في مسار نمو طموح للعقد القادم.

لدى جون أوين أكثر من 30 عامًا من الخبرة الدولية في القيادة التنفيذية العليا في المنظمات العالمية الرائدة. وفي منصبه السابق كرئيس تنفيذي للمجموعة في ماستيك ليمتد (Mastek Ltd) (“ماستيك”)، قام بتحويل ماستيك إلى شركة قائدة نمو في التحول الرقمي يحقق نتائج باهرة. وقبل ماستتك، شغل جون مناصب تنفيذية عليا في مؤسسات مثل مجموعة سركو (Serco) وإتش بي (HP) وسيكامور نتوركس (Sycamore Networks) وشركة نورتل (Nortel).

صرح راجديبكومار جوبتا ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، روت موبايل ليمتد، “بعد الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة روت موبايل، كنا واضحين أننا نرغب الآن في تعزيز قدرتنا الإدارية العالمية وقدرتنا من أجل دعم تطلعاتنا للنمو. كما أنني سعيد للغاية لأننا استقطبنا محترفًا متمرسًا مثل جون يتمتع بسجل حافل كمدير تنفيذي”. كما أضاف، “بفضل خبرة جون العميقة في إدارة شركة هندية مدرجة بالقوائم، ستضمن قدراته في تطوير الأعمال وخبرته في الاندماج والاستحواذ النمو المستدام لشركة روت موبايل. كما أنني متأكد من قدرتنا معًا على الارتقاء بشركة روت موبايل إلى المستوى التالي من النجاح والاعتراف العالميين. والواقع أن إقامة جون مقيم في المملكة المتحدة تمنحنا ميزة تنافسية بينما نتغلب على تحديات عالم ما بعد كوفيد”.

كما صرح جون أوين، الرئيس التنفيذي، أوروبا والأمريكتين، “لقد حظيت شركة روت موبايل بسنوات قليلة ماضية رائعة من خلال الاكتتاب العام والنجاح التشغيلي. وأعتقد أن المستقبل أكثر إثارة من أدائها الرائع حتى الآن. لقد بنى راجديب وفريقه منظمة ممتازة، ورائعة ثقافيًا، في سوق صعب للغاية وقطاع يستمر في النمو”. وأردف قائلًا: “وظيفتي هي المساعدة في تنفيذ استراتيجية النمو وتوسيع نطاق الأعمال بكفاءة وفعالية لضمان استمرار الشركة في التفوق على السوق. لدينا أسس قوية ونحتاج الآن إلى تنفيذ خططنا التي ستساعد روت موبايل على التطور من قصة نجاح هندية إلى قصة نجاح عالمية. يغمرني شعورًا بالفخر بأن أكون جزءًا من هذا الفريق عالي التأثير ويمكنني أن أشعر أنه مناسب ثقافيًا رائعا”.

نبذة عن شركة روت موبايل ليمتد:

تأسست شركة روت موبايل ليمتد Route Mobile Limited (“RML”) في عام 2004، وهي شركة مزودة لخدمات منصة الاتصالات السحابية، تقدم خدماتها للمؤسسات ومشغلي خدمات الوسائط من أعلى (OTT) ومشغلي شبكات الجوال (MNO). تتضمن محفظة شركة روت موبايل ليمتد تقديم حلول في المراسلة، والصوت، والبريد الإلكتروني، وتصفية الرسائل القصيرة، والتحليلات، وتحقيق الدخل. وتمتلك شركة روت موبايل ليمتد قاعدة عملاء مؤسسية متنوعة عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات التجارة الإلكترونية ومجمعي السفر. يقع المقر الرئيسي لشركة شركة روت موبايل ليمتد في مومباي، الهند، مع وجود عالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.