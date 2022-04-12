‫شركة سبلاشلايت ستوديوز تفوز بجائزة “الشركة الناشئة التي ينبغي مراقبتها” في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نيسان/أبريل، 2022/PRNewswire/ — مُنحت مؤسسة سبلاشلايت ستوديوز، وهي استوديو محتوى للتجارة الإلكنرونية المتكاملة التي مقرها دبي، جائزة “شركة ناشئة ينبغي مراقبتها” في الإمارات العربية المتحدة من قبل كرييتيف زون.

سبلاشلايت ستوديوز هي واحدة من أكبر استوديوهات المحتوى للتجارة الإلكترونية المتكاملة رأسياً في دبي. تشمل خدماتها جلسات تصوير للأزياء، والإكسسوارات، ومقاطع فيديو 360 درجة، والصور المولدة كمبيوتريا، ومقاطع الفيديو النموذجية، والحملات، واللقطات اللافتة، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو التفاعلية، والمحتوى باللغة الإنجليزية والعربية.

هذه الجائزة هي تصويت كبير بالثقة في استوديوهات سبلاشلايت وهي تؤكد الجهد الذي بذلناه على مدار العامين الماضيين لتحقيق وإنجاز ما قمنا ببنائه اليوم. نحن ممتنون جدًا لشركة كرييتيف زون لتقديرها إمكاناتنا وإبدائها الإيمان برؤيانا ونتشرف بهذا التقدير منهم””، كما قال كارتيك جوبانبوترا، مؤسس شركة سبلاشلايت ستوديوز ومديرها التنفيذي.

“نحن نتابع العمل الذي تقوم به سبلاشلايت منذ إنشائها ونشعر أنها في وضع فريد لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. استوديوهاتها على أحدث طراز ويمكن للمحترفين الذين يديرونها تقديم التدريب والهبرة لغالبية الاستوديوهات الأوروبية. نتمنى لهم التوفيق مع توسعهم في المنطقة”، كما قال لورنزو جوريس، الرئيس التنفيذي لشركة كرييتيف زون.

نظرة على القطاع

تنمو التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة تقترب من 40٪ سنويًا ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2025. وتشير التقديرات إلى أن صناعة التجارة الإلكترونية (دول مجلس التعاون الخليجي) ستصل إلى 50 مليار دولار بحلول 25العام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18٪. من المتوقع أن تزداد التجارة الإلكترونية، التي شكلت 7.8٪ فقط من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 20، لتصل إلى 16.3٪ بحلول العام 2025.

نبذة عن سبلاشلايت

أسس سبلاشلايت ستوديوز كارتيك جوبانبوترا، وهي واحدة من أكبر استوديوهات محتوى التجارة الإلكترونية المتكاملة رأسياً في دبي. لديها فريق من المصورين الداخليين والمحررين والمصممين وفناني الماكياج والمنتجين والفنيين الخبراء. تمتلك الشركة استوديوهات للأزياء والمنتجات تمتد على مساحة 6300 قدم مربع. تشمل الاستوديوهات مرافق حديثة مثل غرفة المكياج، وغرفة المعدات، وغرفة تخزين الملابس، وأرضية التصوير، وما إلى ذلك. تم جمع مليون دولار من المستثمرين في الشرق الأوسط كتمويل أولي لإطلاق الشركة في العام 2020. العلامات التجارية الشريكة لـ سبلاشلايت ستوديوز هي الشايع، إعمار، جي أم جي (سندانس سبورتس)، أم أيه اف (ماجد الفطيم)، مجموعة الملابس، مجموعة لاندمارك وغيرها.

عن كرييتيف زون

كريتيف زون هي أكبر شركة استشارية في دبي وأكثرها ثقة في مجال تأسيس الأعمال التجارية. ساعد متخصصو التسجيل في كرييتيف زون الآلاف من رواد الأعمال الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة على تنمية أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة منذ إطلاقها على يد ماهيش دالامال وستيف ماين في العام 2010. تم إنشاء الشركة بنموذج بسيط ولكنه ثوري لسوق الإمارات العربية المتحدة؛ لتكون بمثابة محطة واحدة، مع خطط سداد مرنة، لتأسيس وتسجيل الشركات بسهولة. تطورت كرييتيف زون الآن لتقديم خدمات دعم الأعمال الإضافية لإنشاء منظومة تساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء أعمالهم واستدامتها وتنميتها والمساهمة في مكانة الإمارات العربية المتحدة كموقع عالمي مفضل لإنشاء الشركات.

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