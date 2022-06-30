شركة سمارت اكس SmartX تطلق برمجية HCI المحدثة للبنية التحتية العصرية لتقنية المعلومات: أداء عال، قدرات أكثر
بكين، 30 حزيران/يونيو، 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة SmartX – وهي شركة مبتكرة للبنية التحتية العضرية لتكنولوجيا المعلومات، برمجية محدثة مؤخرا SmartX HCI وهي مجموعة منتجات بنية تحتية شديدة التقارب تشتمل على البرامج الأساسية SMTX OS ، ومنصة الإدارة CloudTower ، وجهاز HCI هو SMTX Halo . تتضمن الترقيات ميزات جديدة لتوفير الأداء الأمثل والأمان وبساطة الإدارة. وبفضل SmartX HCI المحدث، يمكن للعملاء تبني بنية تحتية أكثر كفاءة لتكنولوجيا المعلومات مع توفير ما يصل إلى 50٪ من التكاليف.
ما هو الجديد:
- أداء مُحسَّن: : يستفيد SMTX OS 5.0 من وضع التعزيز لتحسين مسار الإدخال / الإخراج في التمثيل الافتراضي للحوسبة، ويقدم Intel® Optane ذاكرة ثابتة في محرك التخزين، ويدعم إيثرنت بسعة 25 غيغابت وما فوق و RDMA في شبكة التخزين. وبالمقارنة مع SMTX OS 4.0 ، فإن أداء الكتلة الوصول العشوائي ( 4 كي من الذاكرة العشوائية) المستند إلى SMTX OS 5.0 بنسبة 60٪، مع تجاوز IOPS المليون على مجموعة مكونة من 3 عقد. يكون الأداء أعلى عند دمج الذاكرة الثابتة Intel® Optane في الحل.
- شبكة وأمن محددان بالبرمجيات: : يضيف SMXT OS 5.0 وظيفة الشبكة والأمان مع التجزئة الدقيقة، مما يوفر جدران حماية موزعة لكل تطبيق أو جهاز افتراضي من خلال تعزيز أمن حركة المرور بين الشرق والغرب. كما أنه يبسط إدارة الأمن عن طريق أتمتة توزيع سياسة الأمان وتمكين الإدارة المشتركة من خلال CloudTower .
- الإدارة الذكية للمجموعة: : CloudTower 2.0 يحرر CloudTower 2.0 محترفي تكنولوجيا المعلومات من متاعب العمليات والصيانة من خلال وظائف ذكية إضافية مثل ترحيل الآلة الافتراضية عبر المجموعات ومكتبة المحتوى وعرض مستخدم الآلة الافتراضية والتحكم في الوصول وإعدادات الأمان وتحسين الواجهة.
مع الترقيات الجديدة، عززت برمجية SmartX HCI قدراته الأربعة الحيوية:
- الاستثمار عند الطلب والتخصيص السريع للموارد: : بدءًا من العقد الثلاث، يمكن زيادة السعة بسهولة عن طريق إضافة العقد / الأجزاء. يمكن توسيع نطاق موارد التخزين والحساب بسرعة وتوزيعها بمرونة عبر الإنترنت.
- يدعم أجهزة Hypervisor المتعددة والأجهزة: SmartX HCI متوافق مع خوادم x86 القياسية في الصناعة. إلى جانب برنامج Hypervisor الأصلي ELF ، فإنه يدعم خيارات برنامج Hypervisor الأخرى بما في ذلك VMware ESXi و Citrix XenServer .
- يدعم التطبيقات ذات المهام الحرجة: : يوفر SmartX HCI ميزات غنية عالية التوافر وأداء محسنا شاملا ووظائف أمان. وقد ثبت استقراره في الإنتاج عبر الخدمات المالية والصناعات الأخرى.
- عمليات وصيانة ذكية بدون أي توقف: : يقلل SmartX HCI العمليات اليدوية والمخاطر من خلال تجربة “0-0-1-1″، ما يعني انقطاع الخدمة بنسبة “0” أثناء التوسع وترقيات البرامج والأجهزة، والتشغيل اليدوي “0” في الوضع التلقائي لاستعادة البيانات وإعادة توازن البيانات بعد توسيع نطاقها؛ ونقرة واحدة في استخدام الموارد، وجمع السجلات، والعمليات الأخرى، وواجهة “1” لإدارة مجموعات ومراكز بيانات متعددة.