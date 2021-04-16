شركة صناعة المتعقبات الشمسية آركتيك تستهل حقبة جديدة بتغيير صورة ماركتها التجارية

شنغهاي، 16 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — أعلنت آركتيك سولار Arctech Solar، المزود الرائد لحلول التعقب الشمسي وموضعة الخلايا الشمسية ودمج تقنية الطاقة الشمسية BIPV في العالم، عن تغيير علامتها التجارية لتصبح آركتيك Arctech وانتقلت إلى مقرها الرئيسي الجديد في كونشان الصينية. هذه الخطوة تبشر بعصر جديد للشركة ذات التفكير المستقبلي فيما تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من قطاع الطاقة المتجددة سريع التطور.

إن إلغاء كلمة solar “الطاقة الشمسية” من اسم علامتها التجارية لا يعني أن آركتيك تخلت عن مجال الطاقة الشمسية من أعمالها، ولكنه يعكس بشكل أفضل مجموعة منتجاتها الأوسع وخدماتها المحدثة. عندما يتعلق الأمر بـ آركتيك، فإن الجهات الفاعلة في الصناعة تربطها بشكل طبيعي بصناعة الطاقة الشمسية. ويؤدي إزالة كلمة solar “الطاقة الشمسية” من اسم الشركة إلى جعل العلامة التجارية أبسط وأكثر شمولية ومرونة.

كجزء من إعادة صياغة هوية علامتها التجارية، أطلقت آركتيك شعارًا جديدا معاد التصميم لها يتميز بصورة قوس. يضيف القوس إحساسًا بالتوجه، ويسلط الضوء على أن الشركة تواصل المضي قدمًا. ويضيف القوس أيضًا ثلاثة عناصر رئيسية لهوية آركتيك وهدفها: “الشمس المشرقة” لأصولها؛ الرابطة القوية بين الشركة وأولئك الذين تتعامل معهم تجاريا، الرابطة التي تستند دائمًا إلى وضع العميل في المقام الأول؛ وطموحها المتواصل بصورة أكبر من أي وقت مضى لتوسيع حضورها العالمي.

“على مدار الـ 11 عامًا الماضية، حققت آركتيك تقدمًا رائعًا في تطوير منتجاتها وتصنيعها وتقديم الخدمات واستمرت في تعزيز حصتها في السوق. لقد حان الوقت لترقية علامتنا التجارية في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لاغتنام المزيد من فرص التطوير للأعمال العالمية في آركتيك،” كما قال غاي رونغ، رئيس أعمال شركة آركتيك العالمية. “مع استمرار الزخم العالمي نحو حيادية الكربون، أصبحت صناعة الطاقة المتجددة على أعتاب نمو تاريخي. واغتنامًا لهذه اللحظة، تلتزم آركتيك بتحويل الرؤيا المتمثلة في أن نصبح الشركة الرائدة في قطاعات السوق لدينا إلى واقع ملموس. “

كجزء من الرحلة الجديدة، انتقلت آركتيك إلى مقرها الجديد في كونشان الصينية. تم تصميم موقع الشركة الجديد المترامي الأطراف لزيادة مساحة العمل إلى أقصى حد، وتحسين الكفاءات التشغيلية وتقوية تماسك فريق عمل الشركة. ومع أكثر من 1000 موظف حول العالم، قامت آركتيك بتركيب حوالي 32 غيغاواط بشكل تراكمي وأكملت حوالي 1100 مشروع في 40 دولة بحلول نهاية العام 2020. وقد تم إدراج الشركة في سوق “ستار” STAR في شنغهاي الذي يعمل على شاكلة بورصة نازداك في آب/أغسطس الماضي.

وطوال فترة تغيير العلامة التجارية هذه وما بعدها، لن يتزعزع تصميم آركتيك على تقديم تكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر ذكاءً وموثوقية وإنتاجية للجميع والقيام بدورها لقيادة تطوير الصناعة من خلال الابتكارات.

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