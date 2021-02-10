شركة غرواط تصبح أكبر مورد للمحولات الكهروضوئية السكنية في البرازيل

ساو باولو, 9 شباط/فبراير 2021 / بي آر نيوزواير / — حتلت شركة غرواط Growatt، أحد أكبر موردي المحولات الكهروضوئية في العالم، المرتبة الأولى بين العلامات التجارية المزودة للمحولات الكهروضوئية السكنية في البرازيل وفقًا لأحدث تقرير عن سوق الطاقة الكهروضوئية الموزعة الصادر عن شركة غرينر – شركة الأبحاث والاستشارات البرازيلية. على الرغم من الوباء، شقت غرواط طريقها إلى القمة في النصف الثاني من العام 2020 وفقًا للتقرير.

“نود أن نشكر جميع شركائنا على مساهماتهم في هذا الإنجاز في البرازيل”، كما قالت ليزا تشانغ، مديرة التسويق في غرواط. كما أرجعت تشانغ نجاح الشركة إلى الزيادة الكبيرة في استثمارات الشركة في البرازيل في السنوات الأخيرة. “نظرًا لالتزامنا بتطوير الطاقة الشمسية في البرازيل، فقد أنشأنا مركزًا للدعم الفني في ساو باولو ومركز اتصال في مارينغا وبنينا فريقًا محليًا أقوى بكثير لتقديم خدمة عملاء متميزة.”

في العام 2019، دخلت الشركة في شراكة مع شركة ألدو سولار، أكبر موزع للطاقة الكهروضوئية للترويج لحلولها الكهروضوئية المتقدمة بين البرازيليين. من خلال شبكة التوزيع والخدمات الواسعة، حققت غرواط نموًا هائلاً في قطاع توليد الطاقة الكهربائية الموزعة في البرازيل. “في غرواط نركز على العملاء. نحن ملتزمون بتقديم تدريب شامل ومهني على أحدث التقنيات الكهروضوئية والتركيب والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريقنا بشكل وثيق مع شركائنا لتطوير المنتجات والحلول التي تلبي المطالب المحددة للسوق البرازيلي “.

أضافت غرواط إلى عروض منتجاتها المحول MAC 15-36KTL3-XL المصمم خصيصًا لتطبيق الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثلاثي المراحل بعيار 220 فولط في البرازيل. إلى جانب ذلك، ستطلق الشركة جيلًا جديدًا من المحولات الكهروضوئية أحادية المرحلة MIN 7-10KTL-X في البلاد في وقت لاحق من هذا العام، كما قالت تشانغ. “سنواصل تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للبرازيليين ومع هذه المجموعة الشاملة من حلول المحولات الكهروضوئية، نهدف إلى أن نصبح العلامة التجارية رقم 1 للمحولات لتوليد الطاقة الشمسية الموزعة في البرازيل.”

حول غرواط

غرواط هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الطاقة الذكية توفر المحولات الكهروضوئية السكنية والتجارية والواسعة النطاق وتخزين الطاقة وأنظمة الشبكات الصغيرة وحلول إدارة الطاقة الذكية. تأسست شركة غرواط في العام 2010، وأنشأت شبكة واسعة تضم 14 فرعًا حول العالم. تصنف غرواط بين أفضل 10 موردي محولات للطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم وفقًا لأتس آي أس ماركيت وود مكنزي.

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