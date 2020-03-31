شركة فومي تواصل نموها الضخم عالميا بافتتاح مكتب جديد لها في دبي واستحداث خط انتاج مخصص للمنطقة الجديدة

دالاس، 31 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصبح مكتب شركة فومي الجديد في دبي الخطوة القادمة في نمو الشركة الهائل عالميا. وقد تم استحداث خط إنتاج مخصص للمنطقة. ويسر شركة مجموعة يونيفيرسال للتأمين الطبي لكبار الشخصيات، وهي شركة رائدة في قطاع منتجات التأمين الصحي الدولي وخدمات التأمين لكبار الشخصيات، الإعلان عن افتتاح مكتب إداري جديد لها في دبي. ولدعم التزامها بالخدمة التي تضاهي، أطلقت الشركة خطة “VUMI® Global Flex VIP“، وهي خطة جديدة لمواطني أفريقيا وآسيا والأسواق المجاورة.

سيكون مكتب دبي الجديد بمثابة مركز عملياتي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهو جزء من هدف التوسع العالمي المتسارع للشركة. وسيدير العمليات الجديدة ديفيد تي يوسف ومارك ديكنسون، وهما رائدان في الصناعة يتمتعان بسجل حافل ومعرفة واسعة بسوق التأمين الطبي الدولي الخاص. خطة VUMI®’s “Global Flex VIP هي خطة تأمين صحي دولية حصرية تقدم للأفراد والعائلات والشركات خمس خطط تأمين مرنة هي: Total و Ultra و Superior و Standard و Basic(الشامل، الفائقة، المتقدمة، المعيارية والأساسية)، إلى جانب خدمات كبار الشخصيات الطبية المميزة منVUMI®. أنواع خطط التأمين الخمسة: تسمح للمؤمن عليهم بالاختيار من بين مجموعة واسعة من مستويات التغطية، والخصومات، وخيارات الزيادات في التأمين الواحد والتأمين المشترك. ستتاح للمؤمن عليهم الآن الفرصة لوضع خطة تناسب احتياجاتهم الخاصة. يتم تضمين خدمات أخرى مثل Second Medical Opinion VIP (الرأي الطبي الثاني لكبار الشخصيات) وخدمات VIP Patient Concierge (خدمات المريض الكونسسيرج) في جميع الخيارات، مما يوفر أيضًا راحة البال للمؤمن عليهم عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

بناءً على نجاحها كقائد عام 2019 لمبيعاتبوليصات التأمين العالمية الخاصةالجديدة في أميركا اللاتينية، فإن فومي في طريقها لتصبح رائدة في السوق العالمية. في العام الماضي، افتتحتفوميأيضًا مكاتب إضافية في بنما وكندا. قال ديفيد ريندال، الرئيس التنفيذي لمجموعة فومي إنتربرايز غروب إن “مفهوم كبار الشخصيات مضمن في اسم شركتنا. نحن ملتزمون تمامًا بتقديم أسواق جديدة لمنتجاتنا المخصصة وخدمةكبار الشخصياتالفريدة لدينا. لا حدود أمامنا.”

فومي هي شركة تأمين صحي دولية تقدم خطط تأمين طبي حصرية وخدمات طبية كبار الشخصيات للأفراد وعملاء الشركات والمغتربين في جميع أنحاء العالم. يقع مقر الشركة الرئيسي في دالاس، تكساس ومع مكاتب إضافية في الولايات المتحدة وكندا ودبي وعبر أميركا اللاتينية، تعد فومي جزءًا من مجموعة فومي إنتربرايز غروب، وهي مجموعة رعاية صحية دولية تتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الرعاية الصحية.

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