شركة فين بوينتس تتشارك مع شركة دو تيك لتوفير تقنية مالية فائقة التقدم

تقدم تقنية موثوقة ومختبرة في السوق

هونغ كونغ، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فين بوينتس اليوم عن شراكتها مع شركة توفير القنية المالية المعروفة عالميا، دو تيك. وستساعد هذه الشراكة على تحسين وتعزيز عروض فين بوينتس، وتزويدها بموارد عملاق قديم في سوق التقنية المالية، ما يكمل بصورة مثالية تطوير منتجاتها المستقلة.

تجريفين بوينتسأبحاثًا وتطويرًا مستقلين لإنشاء الجيل التالي من نظام التداول التجاري بالإضافة إلى تمكين تجارة عالية القدرة ومنخفضة الكمون في بيئة آمنة وموثوقة. يمكّن النظام البيئي لشبكتها التجار من المؤسسات ومحلات التجزئة بالحلول التنافسية. وتقدم منتجاتها وخدماتها مرونة وخيارات تخصيص محسنة للتكيف مع استراتيجية عمل كل عميل، وتحقيق نتائج أكبر.

تمكنفين بوينتسالشركات المالية من التحرك نحو تقنية أكثر قوة. من خلال مساعدة العملاء على تحديد مجالات تطوير البنية التحتية التي تعتبر حاسمة لزيادة مكاسب الإيرادات والسرعة والموثوقية والكفاءة، تجلب فين بوينتس مزايا تنافسية مستدامة.

حول فين بوينتس :

فين بوينتسهي مزود عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية يجمع بين التكنولوجيا وقوة الابتكار لتحويل الصناعة المالية العالمية. نحن نقدم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة والمتقدمة التي تدفع عملاءها إلى زيادة الإيرادات، وخفض التكلفة، وتقليل المخاطر، وتبرز بين منافسيها في بيئة التداول. نحن متخصصون في تقديم حلول تكنولوجية في العملات الأجنبية والأوراق المالية والعقود الآجلة. ولأكثر من عقدين من الزمن ونحن نقدم ونطور خدمة تكنولوجيا منصة تداول على مستوى مؤسسي.

وإذ يقع مقرها في سنغافورة ولها فروع في هونغ كونغ ولندن وتايبيه وكوالالمبور، أفادت التكنولوجيا وتطبيق البصيرة العالمية من فين بوينتس الشركات الناجحة في جميع أنحاء العالم. تساعد فين بوينتسالشركات على الازدهار في صناعة التكنولوجيا المالية سريعة التغير.

حول دو تك :

دو تيك هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية متخصصة في خدمة الصناعة المالية. مع التكنولوجيا المتطورة، توفردو تيك الخبرة المتطورة والحلول الشاملة للمؤسسات المالية. وإذ تطور التكنولوجيا المتطورة مع بيئة تداول منخفضة الكمون وترتيب الأصول المتعددة، يمكن لـدو تيك تحسين إدارة سير العمل وكفاءته بشكل كبير. تقوم خدمة العملاء المتميزة في الشركة بتنفيذ الدعم المخصص باستمرار، مما ينقل عملك إلى المستوى التالي. ومع مراكز خدمتها في هونغ كونغ ولندن وتايبيه وكوالالمبور، مع المعرفة المهنية والخبرة التقنية، تلتزمدو تيكبتقديم مستوى عالٍ من الخدمة للعملاء والشركاء التجاريين.

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