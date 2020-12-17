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Press Release

شركة كاش فري تطرح حل “المدفوعات العالمية” لتمكين الشركات الدولية من إيداع المدفوعات لحسابات بنكية في الهند مباشرة

 |  Dec 17, 2020

يسمح الحل للشركات الدولية بالدفع للبائعين أو مقدمي الخدمات أو العاملين لحسابهم الخاص في الهند مباشرة في حساباتهم المصرفية الهندية المحلية

يمكن للشركات الدولية إرسال الأموال بعملتها المفضلة بما في ذلك الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني

بينما تستغرق الطرق التقليدية عبر الحدود، بما في ذلك التحويل الإلكتروني ومدفوعات المحفظة، من يومين إلى ثلاثة أيام لتحويل الأموال، فإن كاش فري تسمح بالتحويل الفوري للأموال على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

 بنغالور، الهند17 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ —  أطلقت شركة المدفوعات والتكنولوجيا المصرفية، كاش فري،كاش فري,حل المدفوعات العالمية Global Payouts  الخاص بالشركة للمدفوعات الفورية عبر الحدود الذي يمكن أن تستفيد منه الشركات الدولية للدفع للبائعين أو مقدمي الخدمات أو العاملين لحسابهم الخاص في الهند. يسمح هذا الحل للشركات بإجراء تحويلات فورية مباشرة إلى الحسابات المصرفية المحلية للمستلمين بالروبية الهندية بدلاً من وقت المعاملة المعتاد الذي يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام باستخدام طرق تحويل الأموال التقليدية عبر الحدود مثل التحويلات البنكية والتحويلات من المحفظة إلى المحفظة.

Cashfree

يمكّن إطلاق حل المدفوعات العالمية من كاش فري من تقديم أعمال مثل التقنيات المالية وأسواق التجارة الإلكترونية ومنصات الخدمات اللوجستية ومنصات التوظيف عن بُعد وما إلى ذلك الموجودة خارج الهند، وهي عبارة عن تحويلات فورية وبسيطة ومجدية من حيث التكلفة لتحويل الأموال عبر الحدود بالجملة إلى الهند.  يمكن للشركات الدولية استخدام حل كاش فري دون الحاجة إلى تأسيس مكان عمل في الهند. بينما يمكن للشركات إرسال المدفوعات بـ 17 عملة، فإن الحل يساعد أيضًا الشركاء المستلمين والبائعين في الحصول على الشهادات اللازمة لبلاغاتهم التنظيمية.

 وقال أكاش سينها، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاش فري“لأن الهند هي ثاني أكبر سوق للتجارة عبر الحدود، فقد أدركنا الحاجة إلى طريقة سريعة وبسيطة ومجدية من حيث التكلفة لتقديم مدفوعات عبر الحدود إلى الهند.  مع حل المدفوعات العالمية، كاش فري تفتح الباب أمام الشركات الدولية لأتمتة عمليات دفعها السلسة عبر الحدود إلى الهند.  لقد جربنا هذه الطريقة مع مجموعة من مستخدمينا العالميين ونحن متحمسون لإتاحتها لجميع الشركات التي تتطلع إلى تقديم مدفوعات إلى الهند.”

تعمل كاش فري مع الشركات العالمية بما في ذلك شل وتنسينت وأتش دي أف سي إيرغو، مع حلول التجميع والصرف الخاصة بها للمدفوعات لعملياتها في الهند.  في المرحلة الأولى من المدفوعات العالمية، تستهدف كاش فري الشركات عبر المناطق الجغرافية بما في ذلك الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال:  إلينت سيكويريا، 9740648708-91+elita@cashfree.com

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