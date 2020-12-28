شركة كومفيفا تفوز بجائزة إي تي بي أف أس آي على حزمتها البنكية موبيكويتي

– الشركة فازت بجائزة “أفضل مزود لحلول المدفوعات للعام” على حل أتش سي إي والترميز الخاص بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ — فازت شركة كومفيفا وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المالية، بجائزة إي تي بي أف أس آي 2020 المرموقة على مجموعة حلولها حزمة mobiquity البنكية – حل أتش سي إي والترميز في فئة“أفضل مزود لحلول المدفوعات للعام”. وقد تم الإعلان عن الجائزة مؤخرًا في حفل توزيع الجوائز الافتراضي في اجتماع إي تي بي أف أس آي سي أكس أو 2020. جائزة إي تي بي أف أس آي للتميز هي مبادرة من صحيفة إيكونوميك تايمز، وهي صحيفة مالية يومية رائدة في الهند. تحدد الجائزة وتعترف بـ وتكافئ إنجازات العاملين في مجال التكنولوجيا الذين ساهموا في صناعة البنوك والخدمات المالية والتأمين.

تستخدم كومفيفا حزمة حزمة mobiquity البنكية تقنية محاكاة بطاقة المضيف أتش سي إي (HCE) والترميز لتقديم مدفوعات سريعة وآمنة ومريحة عبر الهاتف المحمول للعملاء. تمكّن تقنية أتش سي إي المستهلكين من الحصول على نسخة رقمية من بطاقة الائتمان والخصم على هواتفهم المحمولة ثم النقر على هواتفهم المحمولة في أجهزة أن أف سي في نقاط البيع المعتمدة للدفع للتجار. وهو ما يلغي متطلبات توفر البطاقة الفعلية. تضمن عملية الترميز تنفيذ المدفوعات بطريقة آمنة.

وإذ أعرب عن سعادته لتلقي الجائزة قال سرينيفاس نيدوجوندي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات، الحلول المالية الجوال في كومفيفا “ يشرفنا الحصول على جائزة إي تي بي أف أس آي للتميز للعام 2020. تؤكد الجائزة وتمثل تقديرا لجهود كومفيفا في جلب حلول المدفوعات الرقمية التي تركز على المستهلك والمبتكرة والسهلة الاستخدام إلى السوق. تسهل حلول mobiquity® Banking Suite — حلول أتش سي إي والترميز عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول بدون ملامسة، وهي حلول ليست سريعة وآمنة ومريحة فحسب، بل وصحية أيضًا. يمكن للعملاء إجراء معاملات منخفضة القيمة بدون بطاقة فعلية أو لمس أي لوحة لوضع الرقم السري أو جهاز في نقطة البيع لإدخال رقم التعريف الشخصي. نظرًا لطبيعة هذه العملية التي تتجنب اللمس، تعتبر هذه الخدمة مهمة جدا لحقبة وباء كوفيد.”

تم نشر مجموعة Mobiquity المصرفية من كومفيفا – أتش إي سي والترميز من قبل العديد من البنوك وجهات إصدار البطاقات على مستوى العالم. تتمتع البنوك وجهات إصدار البطاقات بالمرونة سواء لاستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الحالي أو إنشاء تطبيق جديد لإطلاق الدفع بدون لمس “انقر وادفع.” وقامت شركة أس بي آي كارد، إحدى الشركات الرائدة في إصدار بطاقات الائتمان في الهند، بنشر الحل في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول بدون لمس. مدفوعات أس بي آي .

حل mobiquity من كومفيفا هو حل متعدد مزودي الخدمة المرمزة، وهو حل متكامل ومعتمد للاستخدام مع حلول VTS و MDES من شركتي بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد، ويوفر الدعم لأي مزود خدمة مرمزة، باستخدام SDK واحد خاص. تم اعتماد كومفيفا كطالب ترميز ومزود لخدمة الترميز كما ومصدر لمزودي خدمة الترميز . تعمل كومفيفا أيضًا على تقديم الدعم لشركات ائتمان أخرى مثل “روباي” و”أميركان إكسبرس”، لزيادة قبول الحل عبر المزيد من مصدري بطاقات الائتمان والمناطق. تسمح منصة كومفيفا الفردية للتكامل لأجهزة متعددة عبر SDK، وكذلك لمكونات الخادم، بالتكامل الفردي لدعم جميع مزودي خدمة الترميز المتعددة (فيزا وماستركارد وغيرهما).

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