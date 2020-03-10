Press Release

شركة كي في دي فيغان بيوتي تحتفل بـ “عيون القطط للجميع” بحملة عالمية جديدة تشمل كل الأعمار وأشكال العيون والقطة الشهيرة على إنستاغرام

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بدءا بمارس 2020، تكرم الحملة مرور 10 سنوات على ظهور خطاطات الوشم، خطاط العيون السائل رقم 1 الحائز على الجوائز

سان فرانسيسكو، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — شركة كي في دي فيغان بيوتي هي شركة مستحضرات التجميل العالمية الأولى التي تضع صورة قطة شهيرة على إنستاغرام على وجوه حملتها الإعلانية “عيون القطط للجميع”، التي تنطلق هذا العام للاحتفال بالسنة العاشرة لميلاد خطاطها للوشم، 2020. @CobytheCat، وهو الشهير على الإنترنت بميمات “خطاط العيون المجنح” هو واحد من خمسة من موديلات الشركة. تعرض الحملة الكحل السائل المقاوم للتلوث والمقاوم للتلطيخ والدقيق للغاية من كي في دي فيغان بيوتي، خطاط الوشم المحبوب من قبل الملايين الذي يأتي بلونين “تروبر بلاك” و”ماكس براون”، إلى جانب المسكارة المكبرة للحواجب Go Big أو Go Home. توفر هذه المنتجات النباتية الرائعة والأداء العالي عين القط المثالية للجميع، في كل مرة، في كل جفن، ولأي عمر.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي المتعدد الأقنية هنا: https://www.multivu.com/players/English/8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner/

بالإضافة إلى”كوبي ذي كات”، تطلق العلامة التجارية مزيجًا فريدًا من الموديلات بما في ذلكفنانة الماكياج الدولي من كي في دي فيغان بيوتي، فاني مورير(@fannymaurer)، من باريس، فرنسا. وكانت فاني فنانة الماكياج الأساسية في الحملة وكذلك عارضة الأزياء. فاني هي الوجه الثاني “وراء العلامة التجارية” في حملةكي في دي فيغان بيوتي، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للعلامة التجارية للعام 2020 التي تتضمن “واحدة منهن.”

ومن بين الموديلات الأخرى المتميزة، كلوي نغوين وكارمن لي سولومونز، (وكلاهما تستعملان خطاط الوشم بلون ماكس براون)، بالإضافة إلى عارضة الأزياء باللون تروبر بلاك، مما يثبت أن العمر ليس سوى مجرد رقم. معًا، تثبت الموديلات المتنوعة الجميلة أن خطاط الوشملا يمكن وقفه في جميع الأعمار وأشكال العين والعرقيات.

ويقول كيلي كولر، نائب رئيسكي في دي فيغان بيوتيللتسويق العالمي والعلاقات العامة، “لا يمكننا أن نكون أكثر حماسا لاستهلال ربيع 2020 عبر حملة للاحتفال بأول منتج نباتي لعلامتنا التجارية ومنتجنا رقم 1 لناحية البيع – خطاط الوشم، وهو كحل سائل حائز على الجوائز عالميًا – والذي يبلغ عمره عشر سنوات هذا العام. منتجاتنا هي للجميع وقد تحدى أصعب التحديات – حتى حوادث السيارات! على مدار الأشهر الأربعة القادمة من هذه الحملة، لدينا العديد من المفاجآت، وسوف نعلن عن شراكة مع فنانة مكياج مشهورة (تكون معروفة بإبداعها واحدا من أشهر رسمات عيون القطط على الكوكب)، وهو منتج للتسويق ولإصدار المحدود، والعديد من الوجوه الجديدة والدعاة، والإثارة الاجتماعية، والطرق الجديدة اللطيفة للحصول على عينات مجانية من وشم الخطوط. هذه الحملة هي واحدة من أفضل الحملات التي رأيت وتمثل حقيقة من وماهية كي في دي فيغان بيوتيفي العام 2020. نحن نحب المتمردين الإيجابيين على الجمال، أصدقاءنا الغاضبين، ونؤمن بـ “عيون القطط للجميع.”

انضم إلى قناةإنستاغرامالخاصة بالعلامة التجارية كي دي في فيغان بيوتي كل يوم ثلاثاء من أجل #tattoolinertuesday أثناء احتفالها بـ #cateyesforall بأشكال خطوط جديدة ومفاجآت وهدايا والمزيد.

تم إطلاق حملة”عيون القطط للجميع”تحت إشراف المديرة الإبداعية العالمية لـكي في دي فيغان بيوتي، أنجيلا كونغيلباك، وتصوير دانييل سانت لورينت (لقطات من الحملة / العارضات). لقطات المنتج من تصوير هدسون كونيو.

عن كي في دي فيغان بيوتي

كات فون دي بيوتي هي ماركة تجميل أيقونية، عالمية، عالية الأداء، نباتية وخالية تماما من القسوة أدت إلى الابتكار في الصناعة منذ إنشائها في العام 2008 – بأربعة أنواع من أحمر الشفاه، الطويلة الديمومة، الحمراء والخالية من القسوة. في العام 2010، ابتكرنا كحل العيون الوشم الحائز على الجوائز رقم 1، مخطط الوشم، وهو الذي لا يزال الكأس المقدسة الذي لا ينازع من كحل سائل. بعد الريادة في جنون أحمر الشفاه السائل، قمنا بتغيير صناعة التجميل مرة أخرى في العام 2016 عندما قمنا بإعادة صياغة خطنا بالكامل ليكون نباتيًا بنسبة 100٪، دون التضحية بالأداء الذي نشتهر به. واليوم، لدينا أكثر من 250 منتجًا مبتكرًا في كل فئة، ومئات الجوائز، ونوزعها في 36 دولة حول العالم حصريًا في، محلات سيفورا، محلات سيفورا داخل محلات جي سي بيني وديبنهامز في المملكة المتحدة وإيرلندا و www.kvdveganbeauty.com / تابعونا على @kvdveganbeauty.com

نبذة عن كندو براندز

تمتلك كندو براندز وتدير كي في دي فيغان بيوتي، وهي حاضنة العلامة التجارية المبتكرة التي تنشئ وتستحوذ على علامات التجميل وتحولها إلى قوى عالمية: فينتي بيوتي من ريحانا، منتجات العناية بالبشرة من أولي هنريكسون، مارك جيكوبس بيوتي، بايت بيوتي، ليب لاب ستورز وكي في دي فيغان بيوتي. تقع مكاتب كندو في سان فرانسيسكو وباريس ودبي ولندن وسيدني وسنغافورة.