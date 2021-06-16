شركة مارتنز واين أدفايزور تطلق أول نبيذ ‘جوبيتر’ مرغوب فيه ضمن مجموعة ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’ الحصرية في فعالية ما بين المجرات

تم افتتاح رحلة ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’، من قبل مستشار النبيذ الحائز على جوائز، الأسبوع الماضي حيث تم الكشف عن الزجاجة الأولى، ‘جوبيتر’، في استقبال حافل من أعضاء مجتمع نخبة خبراء النبيذ.

لشبونة،16 يونيو، 2021/PRNewswire/ — لقد أطلقت شركة مارتنز واين أدفايزور (MWA) ـ الحائزة على جائزة أفضل خدمة استشارية للنبيذ لعامي 2019 و2020 في المملكة المتحدة في حفل جوائز LUX Life Food & Drink ـ سلسلة منتجاتها الجديدة الحصرية لمدة تسع سنوات ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’ بالشراكة مع بيدرو ماركيز أنتونيز من شركة سبارو كرييتف سولوشنز، بأسلوب مذهل من مستودع تم تجديده.

تدور فعالية الإطلاق الفاخرة لمنتجات ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’ على مساحة غامرة بين المجرات بأحدث التقنيات، وحضرتها شخصيات بارزة من نخبة عالم النبيذ وأعضاء وسائل الإعلام وضيوف مميزون من الشخصيات المهمة، والذين تم نقلهم إلى بُعد آخر معلق بين الفضاء والأرض.

شكلت هذه الفعالية بداية الرحلة التي تستمر تسع سنوات والتي ستثمر 9 كواكب و9 مناطق و9 منتجين و9 أكواد و9 أنواع نبيذ لسلسلة ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’.

الزجاجة الأولى التي تزين مجموعة ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’ هي نبيذ ‘جوبيتر’ المرغوب فيه بشدة والنادر، والذي حقق التوازن بين الابتكار وتقاليد استخدام تقنيات النبيذ القديمة. إنه مثال لثقافة النبيذ التي تعود إلى آلاف السنين والتي جلبها الرومان إلى ألينتيخو في جنوب البرتغال منذ أكثر من 2,000 سنة.

نبيذ هواة الجمع هذا – عن طريق الدعوة فقط – هو شهادة مجيدة لسعي كلاوديو مارتينز، الرئيس التنفيذي لشركة مارتنز واين أدفايزور، الحثيث من أجل تحقيق التميز والذوق الاستثنائي.

لقد غرست مجموعة ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’ روح التعاون المتمثلة في علاقات مارتينز القوية مع بعض من أفضل منتجي النبيذ في العالم، بما في ذلك صانع النبيذ بيدرو ريبيرو من شركة هيردادي دو روسيم – أحد أكثر المنتجين احترامًا في ألينتيخو. كوكب المشتري (جوبيتر)، هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وهو اسم تمثيلي مناسب لهذا النبيذ الجريء، المصنوع باستخدام العنب الأصلي وطرق الإنتاج القديمة، بما في ذلك خمس سنوات من التقادم في قوارير ضيقة. تتمثل مهمة شركة روسيم في إنتاج النبيذ بطريقة مستدامة تحترم المصفوفة الاجتماعية والثقافية والطبيعية للمنطقة.

يتباهى نمتج ‘جوبيتر’ بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لهواة جمع النبيذ لتوسيع آفاقهم بزجاجة ذات أبعاد أسطورية وقيمة هائلة، والتي ستتقادم بتألق لسنوات عديدة قادمة. لقد حاز ‘جوبيتر’ على الإعجاب بالفعل، حيث تم بيع نصف الزجاجات البالغ عددها 800 في غضون 72 ساعة من إطلاقه الأسبوع الماضي.

“واحدة من أعظم ملذات النبيذ هي أنه كلما تعلمت أكثر وتعرضت له أكثر، أصبح أفضل. يوجد في كل زجاجة مزيج من الثقافة والجغرافيا والتاريخ والعائلات. هناك الكثير من العمق والعديد من الأشياء للتفكير فيها في كل زجاجة نبيذ. كلما فتحت أكثر، زاد فضولك وانخراطك. يقول مارتينز: “جوبيتر” لا يختلف، فهو في الواقع أحد أكثر أنواع النبيذ تعقيدًا وإثارة للاهتمام في عصره – وهو رمز حقيقي لن يزداد إلا روعةً بمرور الوقت”.

نشأ مارتينز بين مزارع الكروم في منطقة داو في البرتغال، بالقرب من سفوح جبال سيرا دا إستريلا. بقدر ما يتذكره تقريبًا، أمضى إجازاته المدرسية في مساعدة المنتجين المحليين في حصادهم، حيث اكتسب ثروة من المعرفة والخبرة الراسخة من خلال تحويل العنب المتواضع إلى مشروب مبهج.

واصل مارتينز اكتساب العديد من عوامل التميز والخبرة والاعتمادات. قبل كل شيء، فقد أصبح مستشارًا ورائد أعمال شغوفًا ومتفانيًا ويركز على الخدمة في مجال النبيذ مع خبرة عالمية واسعة. تواصل الشركة الدولية التي بناها في لندن، مارتينز واين أدفايزور، الفوز بتكريم وراء تكريم وتضم بعضًا من الخبراء والمنتجين الأكثر ثراءً في العالم إلى قاعدة عملائها.

حول ‘أنواع نبيذ من عالم آخر’

من أكثر مزارع الكروم تفرداً وندرة في العالم، تقوم شركة مارتينز واين أدفايزور، بالشراكة مع بيدرو ماركيز أنتونيز من شركة سبارو كرييتف سولوشنز، برعاية مجموعة نبيذ مذهلة ومحدودة الإصدار لرحلتها `أنواع نبيذ من عالم آخر’، حيث يتم ابتكار نوع نبيذ واحد كل سنة على مدار تسع سنوات على أساس الدعوة الحصرية فقط. ما بدأ كمشروع شغوف أصبح سلسلة متحققة بالكامل، حيث يذهب الرئيس التنفيذي كلاوديو مارتينز إلى مصدر بعض أنواع النبيذ الأكثر ندرة والأكثر تميزًا والتي تضم 500 إلى 1,000 زجاجة فقط يتم إنتاجها من كل نوع نبيذ، باستخدام العنب الأصلي، وبأساليب تقليدية أو حتى قديمة – لصنع أنواع النبيذ التي تروي قصص وتاريخ الأماكن التي صنعت فيها.

للحصول على تجربة كاملة قم بزيارة:

winesfromanotherworld.com

حول شركة مارتينز واين أدفايزور

مارتينز واين أدفايزور هو فريق دولي حائز على جوائز من مستشاري وخبراء النبيذ من ذوي الخبرة في الترويج للمنتجات الجديدة واختراق الأسواق الناشئة وتقديم المشورة المتخصصة للعملاء، بما في ذلك المؤسسات التجارية والأفراد والعائلات المالكة. تتخصص شركة مارتينز في تطوير حسابات عالية القيمة واستشارات إستراتيجية بشأن استمرارية الأعمال لمنتجي النبيذ، مع إنشاء وإدارة برامج نبيذ ديناميكية ومبتكرة وناجحة ماليًا ضمن صناعة المأكولات والمشروبات العالمية.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1532510/Jupiter_Exclusive_Intergalactic_Event.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1532492/WFAW_Jupiter_Wine.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1532491/Wines_From_Another_World_Logo.jpg

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جورجي برادلي

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