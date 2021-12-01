شركة مياكس وإس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات تُطلقان العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات في بورصة مينيابوليس للحبوب

حيث تهدف العقود الآجلة الجديدة إلى مساعدة المستثمرين على الإحاطة بالتغيرات المحتملة في معدلات الضرائب على الشركات

وتعزز العقود الآجلة للضرائب على الشركات مجموعة منتجات مياكس لإدارة المخاطر الضريبية

برينستون، نيو جيرسي ومينيابوليس،, 1 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة MIAX®، المشغل لبورصة الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء ومجموعة إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م اليوم عن إطلاق العقود الآجلة التي تسدد نقدًا على مؤشر إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات لمعدل الضرائب على الشركات الأمريكية. وسيبدأ تداول العقود الآجلة الجديدة في بورصة مينيابوليس للحبوب ذ.م.م (MGEX™) في 6 ديسمبر 2021.

وتُعد العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات هي ثاني منتج آجل مملوك طورته شركة مياكس وإس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات وصممته الشركتين لتزويد المشاركين في سوق الشركات بأداة تعمل على إدارة التغييرات المحتملة في معدلات الضرائب في الولايات المتحدة. وقد جرى إدراج العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات الأمريكية في بورصة مينيابوليس للحبوب في 24 مايو 2021.

وصرح توماس غالاغر، رئيس مجلس إدارة بورصة مينيابوليس للحبوب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس قائلًا: “تُعد العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات أول آجل على الإطلاق يوفر للمستثمرين القدرة على إحاطة وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المحتملة في معدلات الضرائب على الشركات. كما يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات وتقديم أداة مبتكرة أخرى على بورصة مينيابوليس للحبوب من أجل مساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر الضريبية في بيئة اقتصادية غير مؤكدة”.

وستُدرج العقود الآجلة التي تسدد نقدًا في بورصة مينيابوليس للحبوب من خلال منصة CME GLOBEX® وستُجري عليها المقاصة من خلال بورصة مينيابوليس للحبوب – وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ميامي الدولية القابضة؛ وهي الشركة الأم لشركة مياكس. حيث يجرى حساب المؤشر من قبل Devexperts ونشرها علىMIAX Proprietary Feed (MPF). ويجري نشر مؤشر معدل الضرائب على الشركات وتوزيعها بواسطة بلومبيرج (Bloomberg) يوميًا في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وصرح مارك باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة مينيابوليس للحبوب قائلًا: “تُعد العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات أداة قوية للمستثمرين الأفراد، مما يوفر فرصة جديدة لإدارة المخاطر الضريبية الناجمة عن التغيرات في معدلات الضرائب على الشركات المفروضة على المستثمرين. وتمثل هذه العقود الآجلة الجديدة أحدث المنتجات التي سيتم إدراجها وإجراء المقاصة عليها في بورصة مينيابوليس للحبوب، مما يوفر للصناعة أداة مبتكرة أخرى مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستثمرين في أسواق الشركات اليوم”.

وأضاف بارت سميث – رئيس مؤسسة مقاصة الدخل الثابت (FICC) – وصندوق المؤشرات المتداولة (ETF) ومجموعة الحوافظ المالية في مجموعة شركات سوسكويهانا الدولية: “يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع مياكس ونحن نطلق منتج العقود الآجلة الجديدة لمعدل الضرائب على الشركات. ونحن نعتقد أن المجموعة المتنامية من العقود الآجلة لمعدلات الضرائب المدرجة في بورصة مينيابوليس للحبوب توفر للصناعة أدوات قوية للمساعدة في إدارة الأخطار الضريبية، خاصة مع استمرار تطور النقاش حول السياسة الضريبية في واشنطن والعالم على حد سواء”.

لمزيد من المعلومات حول منهجية العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات يرجى زيارة https://www.miaxoptions.com/tax/capgains أو www.mgex.com .

معلومات عن شركة مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، مياكس الدولية القابضة، و شركة ميامي الدولية للأوراق المالية،LLC (MIAX®) MIAX PEARL ،LLC (MIAX Pearl®) ،MIAX Emerald ،LLC (MIAX Emerald®)، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC (MGEX™)، وبورصة برمودا (BSX).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب ® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

مينيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد مينيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مينيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.

لمعرفة المزيد عن مياكس قم بزيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن مينيابوليس لتجارة الحبوب تفضل بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com .

التواصل مع وسائل الإعلام:

آندي نيبو، نائب أول للرئيس، رئيس الاتصالات

955-2091 (609)

anybo@miami-holdings.com

نبذة عن مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م.

تمنح مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م – وهي أحد أعضاء مجموعة شركات سوسكويهانا الدولية، تراخيص المؤشرات لاستخدامها في إنشاء المنتجات المالية وتسويتها. تُعد مجموعة سوسكويهانا الدولية مؤسسة تجارية كمية عالمية تأسست بعقلية تتميز بالعمل على النمو والنهج التحليلي لصنع القرارات. وبما أن مجموعة سوسكويهانا الدولية واحدة من أكبر مؤسسات التداول في الممتلكات في العالم، فإنها تُفيد الأسواق المالية من خلال توفير خدمات السيولة وضمان أسعار تنافسية للمشترين والبائعين. تضم مجموعة سوسكويهانا الدولية أذكى العقليات، وأفضل أساليب التكنولوجيا، ومكتبة غنية بالبيانات لتصميم استراتيجيات تداول ذات جودة وتنفيذها مما يجعلها رائدة في أسواق المال. وإلى جانب التداول، تعمل مجموعة سوسكويهانا الدولية بنشاط في الأسهم الخاصة العالمية ورأس المال المنظم والوساطة المؤسسية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: sig.com.

إخلاء المسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. يتم تحذيرك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالغير (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات للعلامات التجارية الخاصة بالغير لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية أو الشركة أو مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات. أي إحالات تقوم بها الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات للعلامات التجارية الخاصة بالغير يكون الغرض منها تحديد سلع و/أو خدمات الغير المناظر ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الإفصاح وإخلاء المسئولية للعقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية

يمكن لمخاطر الخسارة في تداول العقود الآجلة للسلع أن تكود جسيمة. لذا يجب النظر في مخاطر تداول العقود الآجلة للسلع بشكل عام وفي المخاطر الفريدة للتداول العقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية (العقود الآجلة للضريبة) بشكل خاص قبل إبرام أي معاملة تداول. هناك آثار ضريبية غير معروفة ومعاملات ضريبية مرتبطة بتداول هذه العقود. لم تُصدر أي إرشادات فيدرالية حول ما إذا كان هذا المنتج مؤهلًا كمعاملة للتحوط المالي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد قانون فيدرالي أو توجيهات بشأن إمكانية خصم التكاليف المتكبدة في تداول العقود الآجلة للضرائب، سواء لأغراض المضاربة أو التحوط المالي. وبالمثل، فإن المعاملة الضريبية المتعلقة بالعقود الآجلة للضرائب لتحقيق المكاسب أو الخسائر أو الاعتراف بها أو تعويضها – سواء كانت رأسمالية أو عادية – غير معروفة. قد يؤدي أي من المخاطر المذكورة أعلاه إلى تبعات سلبية – بما في ذلك عدم إمكانية خصم النفقات أو الخسائر – والمعاملة الضريبية غير المواتية للمكاسب أو الخسائر. يتعين على كل مشارك في السوق يختار التداول في العقود الآجلة للضريبة أن يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل المسؤولية عن أي تبعات ضريبية والإبلاغ عن نشاطه التجاري لدى السلطات الحكومية والسلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، نوصي بشدة أن يستشير كل مشارك في السوق محاسب ضرائب مختص أو محامي قبل التداول في العقود الآجلة للضرائب.