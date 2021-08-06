شركة ميامي إنترناشيونال القابضة تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر يوليو 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تسجل أرقامًا قياسية جديدة بشأن الحصة السوقية وحجم التداول،أما تداول شركة سبايكس فيوتشرز بلغ مستويات قياسية
برينستون، نيوجرسي، 6 أغسطس2021 / PRNewswire/ — — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال القابضة ( Miami International Holdings, Inc ) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة خلال شهر يوليو2021 ألا وهي مياكس ( MIAX® )، ومياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، ومياكس إيميرالد ( MIAX Emerald® ) (يُشار إليهم معًا باسم مجموعة مياكس إكستشينج “ MIAX Exchange Group ™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج ( Minneapolis Grain Exchange ) (المعروفة اختصارًا باسم “ MGEX “).
أعلنت مجموعة مياكس إكستشينج عن عدد من الأرقام القياسية المتعلقة بحجم التداول والحصة السوقية الجديدة لتداول الخيارات متعددة القوائم بما في ذلك 16.70% من الحصة السوقية في يوم واحد في 2 يوليو2021 ورقم قياسي للحصة السوقية الشهرية بنسبة تبلغ 15.53% في يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، حققت مياكس إيميرالد حصة سوقية بنسبة قدرها 6.92% في يوم واحد في 29 يوليو 2021. كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 15.53% في يوليو 2021 وهي أعلى بمقدار 412 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 11.41% في يوليو 2020 ومثلت زيادة بنسبة 36.1%.
أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 116.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في يوليو 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) الذي يبلغ 5,539,377 عقدًا.
وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 741,044,038 سهمًا في يوليو 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 5.0% عن يونيو 2021.
وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 297,235 عقدًا، وهو سابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 94.8% عن إجمالي يوليو 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2021 2,081,354 عقدًا، بزيادة قدرها 34.9% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 99,968 عقدًا في 30 يوليو 2021، بزيادة قدرها 30.5% عن 30 يوليو 2020.
حققت سبايكس فيوتشرز ( SPIKES® Futures ) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 33510 عقدًا في يوليو 2021، بزيادة قدرها 1,122.5% من إجمالي 2,741 عقدًا في يونيو 2021، كما حققت سبايكس فيوتشرز رقمًا قياسيًا من حيث حجم التداول اليومي بلغ 1596 عقدًا في يوليو 2021 وسجلت حجم تداول يوم واحد بلغ 4097 عقدًا في 13 يوليو 2021.
|
حجم تداول الخيارات المتعددة القوائم
لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
عقود الخيارات
متعددة القوائم
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
21 يونيو
|
نسبة التغيير
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
22
|
145
|
147
|
قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم
|
749,029,013
|
582,318,225
|
28.6%
|
651,089,358
|
15.0%
|
5,370,791,850
|
3,249,054,726
|
65.3%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
116,326,908
|
66,453,392
|
75.1%
|
82,030,056
|
41.8%
|
762,358,927
|
381,278,555
|
99.9%
|
مياكس
|
49,303,729
|
28,259,455
|
74.5%
|
32,868,021
|
50.0%
|
293,124,012
|
149,342,588
|
96.3%
|
مياكس بيرل
|
34,237,820
|
24,098,544
|
42.1%
|
34,463,389
|
-0.7%
|
274,662,509
|
156,844,352
|
75.1%
|
مياكس إيميرالد
|
32,785,359
|
14,095,393
|
132.6%
|
14,698,646
|
123.1%
|
194,572,406
|
75,091,615
|
159.1%
|
حجم التبادل اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
21 يونيو
|
نسبة التغيير
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم
|
35,668,048
|
26,469,010
|
34.8%
|
29,594,971
|
20.5%
|
37,039,944
|
22,102,413
|
67.6%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
5,539,377
|
3,020,609
|
83.4%
|
3,728,639
|
48.6%
|
5,257,648
|
2,593,732
|
102.7%
|
مياكس
|
2,347,797
|
1,284,521
|
82.8%
|
1,494,001
|
57.1%
|
2,021,545
|
1,015,936
|
99.0%
|
مياكس بيرل
|
1,630,372
|
1,095,388
|
48.8%
|
1,566,518
|
4.1%
|
1,894,224
|
1,066,968
|
77.5%
|
مياكس إيميرالد
|
1,561,208
|
640,700
|
143.7%
|
668,120
|
133.7%
|
1,341,879
|
510,827
|
162.7%
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
الحصة السوق للخيارات
متعددة القوائم
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
21 يونيو
|
نسبة التغيير
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
15.53%
|
11.41%
|
36.1%
|
12.60%
|
23.3%
|
14.19%
|
11.74%
|
21.0%
|
مياكس
|
6.58%
|
4.85%
|
35.6%
|
5.05%
|
30.4%
|
5.46%
|
4.60%
|
18.7%
|
مياكس بيرل
|
4.57%
|
4.14%
|
10.5%
|
5.29%
|
-13.6%
|
5.11%
|
4.83%
|
5.9%
|
مياكس إيميرالد
|
4.38%
|
2.42%
|
80.8%
|
2.26%
|
93.9%
|
3.62%
|
2.31%
|
56.8%
|
حجم تداول أسهم
مياكس بيرل، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
الأسهم (بالملايين)
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
21 يونيو
|
نسبة التغيير
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
22
|
145
|
147
|
حجم الأسهم الأميركية – الصناعة
|
204,551
|
0
|
لا يوجد
|
244,472
|
-16.3%
|
1,760,416
|
0
|
لا يوجد
|
حجم التداول لمياكس
|
741
|
0
|
لا يوجد
|
706
|
5.0%
|
3,935
|
0
|
لا يوجد
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
35
|
0
|
لا يوجد
|
32
|
10.0%
|
27
|
0
|
لا يوجد
|
حصة السوق لمياكس بيرل
|
0.36%
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
0.29%
|
25.5%
|
0.22%
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
حجم تداول الخيارات والعقود الآجلة
لمنيابوليس غرين إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود
الخيارات
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
21 يونيو
|
نسبة التغيير
|
21 يوليو
|
20 يوليو
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
22
|
145
|
147
|
حجم تداول منيابوليس غرين إكستشينج
|
297,235
|
152,619
|
94.8%
|
412,672
|
-28.0%
|
2,081,354
|
1,542,406
|
34.9%
|
حجم التبادل اليومي لمنيابوليس غرين إكستشينج
|
14,154
|
6,937
|
104.0%
|
18,758
|
-24.5%
|
14,354
|
10,493
|
36.8%
سجلات الحصة السوقية وحجم التداول خلال يوليو 2021
|
مياكس
|
سجلات الخيارات المتعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج
|
يوم واحد
|
الحصة السوقية
|
16.70%
|
2 يوليو 2021
|
شهريًا
|
الحصة السوقية
|
15.53%
|
يوليو 2021
|
مياكس
إيميرالد
|
سجلات الخيارات متعددة القوائم لمياكس إيميرالد
|
يوم واحد
|
الحصة السوقية
|
6.92%
|
29 يوليو 2021
للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات التداول الخاصة بمياكس على الموقع الإلكتروني التالي: [email protected] .
للتواصل مع الشركات:
أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات
(609) 955-2091
نُبذة عن مياكس
تمتلك الشركة القابضة الأم لمياكس، شركة ميامي إنترناشيونال القابضة مؤشر ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج ( MIAX® )، مياكس بيرل ذ.م.م (( MIAX Pearl® ))، مياكس إيميرالد ذ.م.م ( MIAX Emerald® )، منيابوليس غرين إكستشينج ذ.م.م ( MGEX) ، برمودا ستوك إكستشينج ( BSX ).
مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات ( SEC ) التي تحسن تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة تداول الخيارات المدرجة الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب ( SPIKES® Volatility Index ) (مؤشر: سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز ( MIAX Pearl Equities ™).
منيابوليس غرين إكستشينج هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد منيابوليس غرين إكستشينج بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و وسبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، منيابوليس غرين إكستشينج هي سوق للعقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة للمشتقات ( DCO ) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
برمودا ستوك إكستشينج هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا ( BMA) ، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وإذ هو عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، فبرمودا ستوك إكستشينج معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي في الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.
للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .
للمزيد من المعلومات حول منيابوليس غرين إكستشينج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .
للمزيد من المعلومات حول برمودا ستوك إكستشينج ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .
تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية
يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.
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