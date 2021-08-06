شركة ميامي إنترناشيونال القابضة تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر يوليو 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تسجل أرقامًا قياسية جديدة بشأن الحصة السوقية وحجم التداول،أما تداول شركة سبايكس فيوتشرز بلغ مستويات قياسية

برينستون، نيوجرسي، 6 أغسطس2021 / PRNewswire/ — — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال القابضة ( Miami International Holdings, Inc ) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة خلال شهر يوليو2021 ألا وهي مياكس ( MIAX® )، ومياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، ومياكس إيميرالد ( MIAX Emerald® ) (يُشار إليهم معًا باسم مجموعة مياكس إكستشينج “ MIAX Exchange Group ™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج ( Minneapolis Grain Exchange ) (المعروفة اختصارًا باسم “ MGEX “).

أعلنت مجموعة مياكس إكستشينج عن عدد من الأرقام القياسية المتعلقة بحجم التداول والحصة السوقية الجديدة لتداول الخيارات متعددة القوائم بما في ذلك 16.70% من الحصة السوقية في يوم واحد في 2 يوليو2021 ورقم قياسي للحصة السوقية الشهرية بنسبة تبلغ 15.53% في يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، حققت مياكس إيميرالد حصة سوقية بنسبة قدرها 6.92% في يوم واحد في 29 يوليو 2021. كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 15.53% في يوليو 2021 وهي أعلى بمقدار 412 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 11.41% في يوليو 2020 ومثلت زيادة بنسبة 36.1%.

أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 116.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في يوليو 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) الذي يبلغ 5,539,377 عقدًا.

وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 741,044,038 سهمًا في يوليو 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 5.0% عن يونيو 2021.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 297,235 عقدًا، وهو سابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 94.8% عن إجمالي يوليو 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2021 2,081,354 عقدًا، بزيادة قدرها 34.9% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 99,968 عقدًا في 30 يوليو 2021، بزيادة قدرها 30.5% عن 30 يوليو 2020.

حققت سبايكس فيوتشرز ( SPIKES® Futures ) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 33510 عقدًا في يوليو 2021، بزيادة قدرها 1,122.5% من إجمالي 2,741 عقدًا في يونيو 2021، كما حققت سبايكس فيوتشرز رقمًا قياسيًا من حيث حجم التداول اليومي بلغ 1596 عقدًا في يوليو 2021 وسجلت حجم تداول يوم واحد بلغ 4097 عقدًا في 13 يوليو 2021.