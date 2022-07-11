‫‫شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول خلال شهر يونيو 2022 وتحقق أرقامًا قياسية في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه

برينستون، نيو جيرسي، 11 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) عن نتائج تداول شركات التداول التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2022؛ وهذه الشركات هي: ® MIAX ، و® MIAX Pearl ، و MIAX Emerald® (يُشار إليها معًا باسم MIAX Exchange Group TM )، بالإضافة إلى بورصة مينابوليس للحبوب (™ MGEX ).

أبرز نتائج حجم التداول في شهر يونيو 2022

· بلغ إجمالي حصة MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للتداول) في سوق عقود الخيارات متعدّدة الإدراج في الولايات المتحدة نسبة 13.74%، بانخفاض قدره 171 نقطة أساس على أساس سنوي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11.1%. وبلغ إجمالي عقود الخيارات متعدّدة الإدراج المنفذة في MIAX Exchange Group عدد 101.9 مليون عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 20.2% على أساس سنوي، بمتوسط حجم تداول يومي قدره 4852472 عقدًا. وحقق إجمالي حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) رقمًا قياسيًا قدره 662.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

· حققت MIAX Options (مياكس لعقود الخيارات) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 273.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ حجم التداول فيها في يونيو 2022 عدد 42.9 مليون عقد، بانخفاض قدره 22.6% على أساس سنوي. وحققت MIAX Emerald (مياكس إميرالد) أيضًا رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 171.1 مليون عقد، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول 22.4 مليون عقد في يونيو 2022، بانخفاض قدره 16.4% على أساس سنوي. كما حققت MIAX Pearl (مياكس بيرل) رقمًا قياسيًا في حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 218.4 مليون عقد، بانخفاض قدره 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغ إجمالي حجم التداول فيها 36.6 مليون عقد في شهر يونيو 2022، بانخفاض قدره 19.5% على أساس سنوي.

· فيما يتعلق بسوق الأسهم في الولايات المتحدة، أعلنت بورصة MIAX Pearl EquitiesTM (مياكس بيرل للأسهم) عن تحقيقها حجم تداول شهري قدره 2.4 مليار سهم في يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 236.1% على أساس سنوي، وحصة سوقية قدرها 0.89%. كما حققت البورصة رقمًا قياسيًا في إجمالي حجم التداول في الأسهم من بداية العام حتى تاريخه بلغ 15.3 مليار سهم، بزيادة قدرها 513.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

· أعلنت بورصة مينابوليس للحبوب MGEX) )، وهي سوق معتمدة لتداول العقود ( DCM ) وهيئة مقاصة مشتقات ( DCO ) عن تحقيقها حجم تداول قدره 347471 عقدًا في يونيو 2022، بانخفاض قدره 15.8% على أساس سنوي. وقد حققت البورصة رقمًا قياسيًا في إجمالي حجم التداول من بداية العام حتى تاريخه بلغ 1787014 عقدًا، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

· بلغ إجمالي حجم التداول في عقود SPIKES® الآجلة 63343 عقدًا في يونيو 2022، بزيادة قدرها 53.4% مقارنة بشهر مايو 2022 (والذي بلغ إجمالي عدد العقود فيه 41289 عقدًا)، بمتوسط حجم تداول يومي 3016 عقدًا.

وتتضمّن الجداول التالية تفاصيل إضافية عن حجم التداول في MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للتداول) وبورصة مينابوليس للحبوب ( MGEX .(

