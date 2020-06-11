شركة ميديكوم تعلن عن إقامة منشأة جديدة لتصنيع الكمامات كولمي هوبن في فرنسا

مونتريال، 11 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميديكوم غروب (“مديكوم”)، وهي واحدة من الشركات الرائدة المصنعة للكمامات الجراحية والتنفسية، عن خطط لافتتاح منشأة ثانية في فرنسا لإنتاج الكمامات. وسيتم تأسيس المنشأة باسم مديكوم كولمي هوبن للهندسة، وهو ما سيساعد الشركة على خدمة الطلب المتزايد تدريجيا في أوروبا على هذه المنتجات، فيما تواصل مديكوم الاستثمار حول العالم لضمان قرب مراكز إنتاج الكمامات من الأسواق النهائية.

كولمي هوبن هي الذراع الأوروبية لمجموعةميديكوم غروبوالمنتج الفرنسي الرائد للكمامات الجراحية والتنفسية. استحوذت ميديكومغروب على منشأة الإنتاج الحالية فيسان بارثيليمي دانجو بالقرب منآنغرزفي العام 2011 كجزء من مبادرة استراتيجية لتنويع إنتاج الكمامات حول العالم.

في بداية العام، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصنع كولمي هوبن واغتنم الفرصة لتأكيد رغبته في حماية الصناعة الفرنسية واستقلال سلسلة توريد معدات الحماية الشخصية. مع 11 خطًا جديدًا وجدول إنتاج محسنا، سيتضاعف إنتاج الكمامات في الموقعين فيأنغرزثلاثة أضعاف خلال خمسة أشهر.

مع افتتاح مرفق تصنيع الكمامات الثاني ومرافق إنتاج معدات الوقاية الشخصية في بوكوز، بالقرب أيضًا من أنغرز، في بداية شهر تموز/يوليو، سيكون لدىميديكومالقدرة على الوفاء بالتزاماتها لعملائها التاريخيين والاستجابة لطلبات الحكومات الأوروبية المختلفة.

استئناف الإمداد للعملاء خارج فرنسا

في البداية، سيتم تخصيص الإنتاج في مصنع ميديكوم الجديد فيبوكوزلعملاء الشركة التاريخيين، بما في ذلك العملاء خارج فرنسا الذين لم تتمكن الشركة من خدمتهم مع احترام الطلب الذي أمرت به الحكومة الفرنسية بعدم التصدير للخارج. بعد رفع الحواجز التجارية في نهاية شهر أيار/مايو، يمكن لشركةكولمي هوبناستئناف تزويد العملاء في 26 دولة أوروبية، وكذلك في كندا وهونغ كونغ

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وقال المدير العام لـكولمي هوبن، جيرالد هيوليز: “نحن فخورون بشراكتنا مع حكومة فرنسا التي عملت معنا لزيادة الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل وقت توزيع المعدات الحيوية للعاملين في الخطوط الأمامية. مع هذا التقدم، إلى جانب إنشاء مرفق التصنيع الجديد في تموز/يوليو، سنكون قادرين على استئناف الإمداد للعملاء والأسواق الأخرى.”

استمرار التوسع العالمي

وقال غيوم لافيردور، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، إن “إحدى نقاط قوتنا الرئيسية هي بصمتنا المتنوعة في جميع أنحاء العالم واستعدادنا للاستثمار لإعداد الإنتاج المحلي مثل الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في كندا وسنغافورة والآن مع منشأة ثانية في فرنسا“.

مع ثلاثة عقود من الخبرة العلمية، وشبكة عالمية واسعة من موردي المواد الخام وعشرة مرافق تصنيع نسيطر عليها بالكامل، بما في ذلك مرافق تم افتتاحها أو الإعلان عنها مؤخرًا في كندا وسنغافورة، فإن ميديكوم في وضع فريد للمساعدة في تلبية الطلب الأساسي على منتجات مثل كمامات الوجه خلال جميع أنحاء العالم الأزمات الصحية مثل جائحة فيروسات التاجية الحالية وما بعدها.

عن ميديكوم

تعد مجموعة ميديكوم واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع وتوزيع المنتجات العالية الجودة، ذات الاستخدام لمرة واحدة، للوقاية وضبط انتشار العدوى للأسواق الطبية، طب الأسنان، الصناعة، صحة الحيوان، المختبرات، البيع بالتجزئة، والصحة والعافية. تقومميديكومبتوزيع منتجات مكافحة العدوى تحت العلامات التجاريةميديكوموريتميدوأوشن باسيفيكوكولمي وهوبن، وكذلك تحت العلامة التجاريةهيدي التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا. تعملميديكومتحت اسم شركةكولمي هوبنفي أنغرز، فرنسا، ميديكومآسيافي هونغ كونغ وكي أتش أم إنجنيرنغفي سنغافورة.

ميديكوم لديها خبرة واسعة في الاستجابة للطلب على معدات الحماية الشخصية في حالة حدوث جائحة. تأسست ميديكوم في العام 1988 استجابة للحاجة الملحة للقفازات الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية خلال أزمة فيروس نقص المناعة البشرية العالمية. ومنذ ذلك الحين، كانت الشركة موردًا موثوقًا لحلول مكافحة العدوى خلال فترات الأوبئة المتعددة، بما في ذلك أنفلونزا الطيور، والسارس، وإتش 1 إن 1، والإيبولا.

لمزيد من المعلومات حول ميديكوم ومجموعتها الشاملة من حلول مكافحة العدوى، بما في ذلك مجموعة واسعة من كمامات الوجه الطبية، يرجى زيارة Medicom.com