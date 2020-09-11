شركة هنغتونغ تساهم في الطاقة الخضراء والشراكة الزرقاء

سوجو، الصين، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — خلال البث الأول في وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية للوثائقي “البرتغال الملونة” على قناة يو أتش دي في وسط الصين (سي سي تي في 4 كي) يوم 6 أيلول/سبتمبر، احتُفل بمشروع شركة هنغتونغ للرياح العائمة ويندفلوت أتلانتيك لإرسال الطاقة من على الغواصة وهو مشروع الهندسة والمشتريات والبناء + الإدارة عبر بث مقطع من 3 دقائق عنه ضمن تقديمات المشاهد الطبيعية للبرتغال والميثاق الاجتماعي للبلاد والتعاون الصيني البرتغالي الاقتصادي والثقافي.

وعلى خلفية كبرى لمبادرة الحزام والطريق والشراكة الزرقاء بين الصين والبرتغال، حشدتهنغتونغ، بصفتها المقاول العام لنقل الطاقة البحرية، أحدث تقنيات هندسة الكابلات، والموارد العالمية المتكاملة من خلال التعاون مع الفرق من مختلف البلدان وحققت اختراقات تكنولوجية عديدة.

باعتباره أول مشروع لتوليد طاقة الرياح البحرية شبه الغاطسة في العالم بإجمالي قدرة توليد مركبة تبلغ 25 ميغاواط في المرحلة الأولى، فإن مشروع هنغتونغ لطاقة الرياح في البرتغال ويندفلوت أتلانتيك، بمجرد تشغيله، سيوفر الطلب على الطاقة لحوالي 60.000 أسرة في أوروبا كل عام.

من المتوقع أنه بحلول عام 2050، ستولد مصادر الطاقة المتجددة جميع متطلبات الطاقة الكهربائية للبرتغال، لتحل محل جميع أنواع الوقود التقليدية. بفضل قدرتها القوية على التكامل المنهجي، ترغبهنغتونغفي تقديم مساهمتها في قضية الطاقة الخضراء هذه من أجل التنمية المستدامة للبشرية.

البرتغال هي أول دولة في أوروبا الغربية توقع مذكرة تفاهم لمبادرة الحزام والطريق مع الصين. باعتبارها الدولة الواقعة في أقصى غرب أوروبا والرائدة عصر الاكتشافات، تعمل البرتغال كمحور مهم عند تقاطع طرق الحرير البرية والبحرية. ويكتسب دعمها لمبادرة الحزام والطريق معنى رمزيا مهما.

في الفيلم الوثائقي، أثنى سعادة السيد تساي ران، السفير الصيني لدى البرتغال، على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الصين والبرتغال بقوله إن الشركات الصينية تتعاون مع شركائها البرتغاليين ليس فقط للأغراض التجارية، ولكن أيضًا للتعلم من بعضها البعض بطريقة تعزز بعضها البعض.

وبهذا المعنى، فإنهنغتونغتعتبر مثالا معبرا. باستثناء مشروع ويندفلوت أتلانتيك، استحوذتهنغتونغعلىشركة الكوبرا، وهي شركة برتغالية لتصنيع الأسلاك والكابلات فيأوفارفي وقت مبكر من العام 2016.

من خلال توسيع مدى وصول البشرية إلى ما وراء “حيث تنتهي الأرض ويبدأ المحيط” (شعر من لويس دي كامويس، الشاعر البرتغالي) والسعي للحصول على الطاقة الخضراء من المحيط الأزرق، تضيف هنغتونغ مسحة من لونها إلى “البرتغال الملونة”.