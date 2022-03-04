شركة هواوي تزيح الستار عن شبكة أوبتيكس للذكاء المراعي للبيئة، وتطلق العنان لخمسة حلول لتمكين الرقمنة الصناعية

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2022 /PRNewswire/ — في مؤتمر الجوالات العالمي 2022 ((MWC 2022، أصدر ريتشارد جين، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس خط منتجات الأعمال البصرية، شبكة أوبتيكس للذكاء المراعي للبيئة (Green Intelligent OptiX Network) للمؤسسات. يوفر خمسة حلول مبتكرة قائمة على السيناريوهات، تُختصر في FTTO (الألياف إلى المكتب) و FTTM (الألياف إلى الآلة) و أوبتيكس المفردة (Single OptiX) و أوبتيكس لمراكز البيانات (DC OptiX) و أوبتيكس للاستشعار (Sensing OptiX)؛ وكلهم بغرض تمكين الرقمنة الصناعية.

حلول الألياف إلى المكتب: من خلال دمج المزايا الفنية للملكية الفكرية والمنتجات البصرية، أطلقت شركة هواوي حل الألياف إلى المكتب (FTTO) لبناء شبكات حرم مدرسي مراعية للبيئة ومبسطة. يعمل هذا الحل على تبسيط بنية الشبكة من ثلاث طبقات إلى طبقتين، مما يضمن عدم الحاجة إلى غرفة الجهد المنخفض جدًا (ELV). علاوة على ذلك، تقلل الاتصال من نقطة إلى نقاط متعددة (P2MP) الفريدة من استثمار الوحدات الضوئية بنسبة 50%. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الأطراف البصرية التوصيل والتشغيل، والتبديل والتشغيل، مما يحسن من كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة 50%. علاوة على ذلك، أطلقت شركة هواوي OptiXstar P871E، أول لوحة في الصناعة ONU تدعم عرض النطاق الترددي 10 جيجابت في الثانية، و 10G ONU OptiXstar S890H الأصغر 10 جيجابت في الصناعة.

حلول الألياف إلى الآلة: ينطبق هذا الحل على سيناريوهات مثل المصانع ومترو الأنفاق ومناجم الفحم والموانئ والطرق السريعة، ويوفر زمن استجابة حتمياً منخفض وموثوقية عالية، يلبي متطلبات الشبكة للسيناريوهات الصناعية. في الموانئ، توفر شبكة الألياف إلى الآلة (FTTM) زمن استجابة حتميا منخفض للغاية بحيث يمكن للمشغلين التحكم في الآلات عن بعد من مسافة 100 كم، مما يحسن كفاءة تشغيل الحاوية بشكل كبير. تضمن شبكة الألياف إلى الآلة أيضًا السلامة الذاتية للشبكات تحت الأرض (مثل شبكات مناجم الفحم تحت الأرض)، والقضاء على المخاطر التي تتعرض لها السلامة من الشرر الكهربائي. عند التقاطعات، تستخدم بنية شبكة الألياف إلى الآلة المبتكرة الموزعة كبلًا بصريًا واحدًا وكبلًا كهربائيًا واحدًا فقط لاستبدال مئات الكابلات في حل تقليدي، مما يحسن الكفاءة الهندسية بنسبة 80%.

حل أوبتيكس المفردة: أصدرت شركة هواوي حل شبكة الأنابيب الصلبة الأصلية (Native Hard Pipe – NHP). يدعم هذا الحل تقنية الجيل الخامس من الأنابيب الصلبة المعروفة باسم وحدة الخدمة البصرية ((OSU، وهو متوافق مع تعديل رمز النبض (PCM) والتسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) وشبكة النقل البصري (OTN) وتقنيات الأنابيب الصلبة الأخرى. تدمج شبكة الأنابيب الصلبة الأصلية كل من شبكات الإرسال والوصول لأول مرة، حيث تضمن تقنية المرور في وحدة الخدمة البصرية العزل من البداية إلى النهاية وموثوقية عالية للخدمات. تتمتع هذه التقنية بفرصة تطبيق واسعة في سيناريوهات الطاقة الكهربائية ومترو الأنفاق. ويمكّن تمديد الأنابيب الصلبة إلى شبكات الوصول من دمج أتمتة توزيع الطاقة مع الفحص الذكي، أو أنظمة معلومات الركاب المترو مع أنظمة جمع الأجرة الآلية عبر شبكة واحدة، مما يحسن الموثوقية والكفاءة.

حل أوبتيكس لمراكز البيانات: من خلال الجمع بين مزايا منتجات التخزين والاتصالات البصرية، أصدرت شركة هواوي حل تنسيق الاتصال الضوئي للتخزين (SOCC). يستخدم هذا الحل شبكة ضوئية للكشف عن أخطاء الوصلة ويسمح بتحويل مسار الألياف في غضون 5 مللي ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يراقب التغيرات التي تطرأ على شبكة الألياف في الوقت الفعلي ويخطر أجهزة التخزين. يتيح هذا الحل تبديل قنوات الإدخال/الإخراج في غضون ثانية واحدة، مما يضمن عدم فقدان البيانات وتحسين موثوقية الشبكة بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، قامت هواوي بترقية قدرة نظام الربط البيني لمركز البيانات (DCI) من 88 تيرابايت في الثانية إلى 96 تيرابايت في الثانية لكل ليف، مما يقلل من تكاليف تأجير الألياف وتحسين كفاءة التشغيل للعملاء.

حل أوبتيكس للاستشعار: مع 30 عامًا من الابتكار في التكنولوجيا البصرية وخبرة التطبيق، أطلقت هواوي أول منتج استشعار بصري لها، وهو OptiXsense EF 3000، والذي يعتمد على نتائج البحث في خوارزميات الاستشعار الذكية. يستخدم هذا المنتج بشكل أساسي في سيناريوهات خط أنابيب النفط والغاز، مما يساعد الشركات على بناء وضع فحص جديد غير مراقب. ونتيجة لذلك، بلغ معدل التعرف على أحداث تهديد خط الأنابيب 97%. علق شو شياوليانغ، مدير قسم شؤون الألياف البصرية في شركة Shandong Jihua Gas، قائلاً: “أجرت شركة Jihua اختبارًا تقنيًا ميدانيًا باستخدام منتجات الاستشعار البصري لِشركة هواوي. يثبت هذا الاختبار أن دقة التقرير أعلى بكثير من دقة الصناعة. وللبناء على هذا المشروع المشترك، سنواصل جمع العينات وتحديثها في الموقع للتعرف على أكبر عدد ممكن من أنواع الحوادث، واستكشاف خوارزميات التعرف الأكثر دقة، وتوفير ضمان تقني أكثر كفاءة لإدارة السلامة في صناعة النفط والغاز”.

يُعقد مؤتمر الجوالات العالمي 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. ستعرض شركة هواوي منتجات وحلول الشركات في جناح 1H50، صالة 1، في Fira Gran Via. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1758718/Huawei_Unveils_Green_Intelligent_OptiX_Network.jpg